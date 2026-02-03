BKW + IBM
بفضل IBM® Planning Analytics، تتمتع شركة الطاقة السويسرية دائمًا بنظرة عامة على مؤشرات الأداء الرئيسية الحالية في جميع أنحاء الشركة.
تُزوّد BKW منطقتها بالطاقة منذ أكثر من 125 عامًا. تشير الأرقام الأخيرة إلى أن حوالي مليون شخص يستفيدون من الكهرباء التي تُنتجها الشركة، والتي كانت تُنتجها في الأصل من محطات الطاقة الكهرومائية. شهدت أعمال الشركة تغييرات جذرية على مر السنين—حيث أُضيف قطاعا البنية التحتية للشبكات وتكنولوجيا البناء لاحقًا، ونتيجةً لذلك، تمتلك BKW الآن ما يقرب من 13,700 ميل من خطوط نقل الطاقة. كان قطاعا الهندسة والخدمات هما الأكثر تأثرًا بالتغييرات الأخيرة، حيث شهدا توسعًا كبيرًا. تم دمج أكثر من مئة شركة من مختلف الأحجام في مجموعة BKW، ما أدى إلى ارتفاع عدد الموظفين من حوالي 2,500 موظف في عام 2013 إلى أكثر من 11,500 موظف في عام 2023. مع ذلك، فإن الاستحواذ على كل هذه الشركات المختلفة استلزم من BKW إيجاد طريقة لدمج الأنظمة وأساليب إعداد التقارير المختلفة.
شكّلت أعمال شركة BKW في مجال الخدمات تحديًا خاصًا للإدارة المالية فيما يتعلق بمراقبة الأداء المالي للمجموعة والإبلاغ عن الأرقام الشهرية. بالتأكيد، كان من الممكن تحسين الإدارة المالية بتثبيت نظام SAP S/4HANA 2017، إلا أن إعداد التقارير قصيرة الأجل كان مستحيلاً في ذلك الوقت. بعض الشركات التي استحوذت عليها BKW لم تكن تستخدم برامج SAP إطلاقًا، ما أدى إلى استخدام أنظمة مختلفة وتجزؤ عمليات إعداد التقارير. كانت الطرق السابقة المعتمدة على برنامج Microsoft Excel عرضة للأخطاء وصعبة الاستخدام. على سبيل المثال، لم تتوفر أي أرقام شهرية في أجزاء من قطاعي الشبكة والطاقة. لم يكن من الممكن إلقاء نظرة عامة على الأعمال إلا عندما تم إعداد التقارير التي تبلغ مدتها ستة أشهر و12 شهرًا، ولم يظهر حجم مبيعات قطاع الطاقة إلا في المحاسبة في اليوم العشرين من الشهر التالي لعملية البيع. لذلك وباختصار، كان المراقبون الماليون بحاجة إلى نظرة عامة حديثة وقصيرة الأجل عن وضع الأعمال في كل شركة من شركات المجموعة. كان من الضروري الحصول على معلومات أكثر حداثة لتقييم الإنجازات المالية لكل قسم واتخاذ قرارات سليمة على المستويين التنفيذي والإداري.
ما كان مطلوبًا هو نظام رقابة مالية مرن وفعال في الوقت نفسه يتضمن تحليلات الأعمال، وهي حزمة برامج تستخدم البيانات المتاحة ويمكن إثراؤها من قبل المدير المالي والإدارة. يستند الحل إلى افتراضات مبنية على نماذج من مصادر داخلية وخارجية، تُقدم بحلول اليوم الثامن من الشهر التالي. كان لا بد أن يكون الحل البرمجي آمنًا وسهل الاستخدام، وأن يمنح المراقبين الماليين تحكمًا كاملاً في البيانات.
كانت هناك معايير محددة ذات أهمية بالغة لمراقبي BKW عند إعداد المناقصة. فعلى سبيل المثال، كان لا بد أن يركز حل التحليلات بشكل أساسي على الدعم الإستراتيجي والتشغيلي للإدارة العليا. وكان على قسم الرقابة المالية للمجموعة أن يكون قادرًا على إجراء تغييرات مرنة على بنية البيانات في غضون ساعات قليلة، وذلك من خلال مراعاة مصادر أو فئات بيانات جديدة، على سبيل المثال. إلى جانب ذلك، كان لا بد أن تُظهر حزمة التحليلات الجديدة مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة، مثل المؤشرات المالية وغير المالية والفنية ومؤشرات السوق. يجب أن تكون تقارير الأعمال الشهرية متاحة بحلول اليوم العاشر من الشهر التالي على أبعد تقدير. علاوة على ذلك، يجب أن يكون من الممكن محاكاة التغييرات التنظيمية وتحديث التقارير السابقة. كما كان لا بد من تضمين آلية سير العمل والتواصل مع جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى توزيع التقارير بسرعة وسهولة.
ومع ذلك، كان السؤال الحاسم في نهاية المطاف هو من يمكنه تقديم أفضل الحلول عندما يتعلق الأمر بإعداد التقارير عن خدمات BKW، حيث كان هذا لا يزال يتم باستخدام جداول بيانات Excel. وقد تركت IBM انطباعًا قويًا هنا من خلال حزمة IBM Planning Analytics —وهي نسخة أحدث وأفضل من IBM Cognos® TM1®. كانت مرونة البرنامج وسهولة استخدامه هما ما أقنع الفريق. يمكن للمتحكمين إضافة مؤسسات جديدة بسرعة كبيرة مع جميع بياناتها الرئيسية، وإعادة تخصيصها، وعرض هياكل تنظيمية مختلفة بالتوازي أو تكييف طرق العرض والتحليلات مع المتطلبات الجديدة. وتُعدّ هذه الميزات مفيدة للغاية في ظل النمو السريع والمتنوع الذي تشهده المجموعة.
تم تثبيت برنامج IBM Planning Analytics بسلاسة وسرعة. أدار فريق صغير من قسم الرقابة بالمجموعة المشروع بالتوازي مع عملهم اليومي، وتلقوا خلاله تدريبًا من خبراء IBM. بفضل هذا الإشراف المباشر، تمكن المراقبون في BKW بسرعة من إنشاء النماذج اللازمة لأغراض محددة باستخدام بياناتهم. في الواقع، استطاعوا إنشاء تقاريرهم الخاصة في غضون أيام قليلة، وبعد أسابيع قليلة تمكنوا من إجراء تعديلات على النماذج أو البيانات بأنفسهم.
بفضل نجاح تطبيق البرنامج، تحقق الهدف من اقتناء النظام الجديد، وهو —إعداد التقارير الشهرية—. كما أتاح IBM Planning Analytics تحسينات أخرى مفيدة، مثل تسريع عملية إعداد الميزانية. ففي السابق، كانت الموافقة على الميزانية تستغرق ما يصل إلى 26 أسبوعًا، أما الآن فتستغرق ثمانية أسابيع فقط. كما أُضيفت إمكانية التخطيط متوسط الأجل، مع إمكانية إعداد أرقام إستراتيجية للمستقبل حتى عام 2050. وبذلك، تم توسيع نطاق طلب شركة BKW الأصلي المتمثل في الحصول على نظرة عامة قصيرة الأجل على جميع مجالات أعمالها ليشمل التخطيط الشامل للمستقبل. وبفضل الهيكل المعياري للنظام الجديد، ومرونته وسهولة استخدامه، تمكن المراقبون من الاستفادة من هذه الإمكانات وغيرها دون الحاجة إلى اكتساب مهارات تقنية معلومات متخصصة مسبقًا.
نتيجةً لتطبيق النظام، تمكنت شركة BKW من تسريع عمليات إعداد التقارير والميزانية بشكل كبير. وأصبح لدى المتحكمين الآن أداة متعددة الوظائف تُمكّنهم من حلّ مختلف التحديات التجارية بطريقة مبتكرة. فعلى سبيل المثال، يُمكنهم إعداد العديد من بيانات الدخل لمختلف فروع الشركة. ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة كيفية استخدامهم للبرنامج لبناء نظام تقارير فعّال خاص بهم، يشمل جميع المؤسسات الصغيرة في قسم الهندسة، حيث تُضاف شركات جديدة سنويًا، ويتعين تسجيلها مع بياناتها المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية. وبفضل حلول تخطيط موارد المؤسسات من IBM، يُمكن إنجاز ذلك بسهولة باستخدام شاشة إدخال خاصة. يدمج نظام التحليلات جميع البيانات، ويُقدّم رؤية شاملة لقطاع الهندسة في BKW. وبهذه الطريقة، يُمكن لقسم الهندسة إعداد بيانات حول وضع أعماله الحالي بجهد قليل نسبيًا، ورفع تقاريره مباشرةً إلى المجموعة.
لا يمكن لبرنامج IBM Planning Analytics أن يحل محل نظام محاسبة SAP بالكامل، ولكن هذا ليس الغرض الأساسي منه. ما يهم المراقبين الماليين هو تزويد الإدارة العليا ببيانات إستراتيجية وتشغيلية دقيقة لتسهيل عملية صناعة القرار. على الرغم من انتظار البيان الشهري ومشاركة العديد من الإدارات المالية (الضرائب والمحاسبة)، فضلاً عن الحاجة إلى توحيد البيانات المالية على نطاق واسع، أصبح بإمكان المراقبين الماليين الآن توفير البيانات المالية المناسبة بحلول اليوم الثامن من الشهر التالي—وتتميز هذه البيانات بدقة عالية. وهذا يسلط ضوءًا جديدًا على الدور الإبداعي الذي يمكن أن يلعبه المراقبون الماليون في الشركات اليوم. في حالة شركة BKW، فقد تطور دورهم من مجرد محاسبين إلى مرشدين موثوقين—ويواصلون مواجهة أي تحديات جديدة—وحلها بكفاءة وإبداع.
مجموعة BKW هي شركة دولية للطاقة والبنية التحتية مقرها في برن، سويسرا، ويعمل بها حاليًا أكثر من 11500 موظف. تتولى المجموعة تخطيط وتنفيذ وتشغيل البنية التحتية التقنية اللازمة لإنتاج وتوزيع الطاقة للشركات والأفراد والقطاع العام، كما توفر نماذج أعمال رقمية للطاقة المتجددة. وتشمل محفظة المجموعة حاليًا خدمات التخطيط والاستشارات في القطاع الهندسي لمشاريع الطاقة والبنية التحتية والمشاريع البيئية، بالإضافة إلى باقات متكاملة لخدمات المباني، وإنشاء وصيانة شبكات الطاقة والاتصالات والنقل وأنظمة إمدادات المياه.
