تساعد AdriaCamps الأشخاص على حجز أماكن إقامة أو أماكن تخييم في أكثر من 250 موقعًا للتخييم في جميع أنحاء كرواتيا وإيطاليا. توفر العديد من أنواع أماكن الإقامة، بما في ذلك المنازل المتنقلة والملاعب والخيام الفخمة، ومجموعة كبيرة ومتنوعة من المرفق، بدءًا من حمامات السباحة الداخلية وحتى نقاط شحن السيارات الكهربائية (EV).

لمساعدة العملاء على اختيار مواقع الإقامة والمرافق المناسبة، تحتفظ AdriaCamps بقواعد بيانات متعددة ومخزن كبير من كتيبات PDF. يرجع وكلاء دعم العملاء إليها عند الإجابة على الاستفسارات حول آلاف الخيارات المختلفة المتاحة. ومع ذلك، أدى التبديل بين مصادر المعلومات إلى تقليل إنتاجية الفريق واستجابته، وشرعت AdriaCamps في إيجاد نهج أفضل.

يقول Marko Bukovac، المدير التقني في AdriaCamps: "بينما كنا نتطلع إلى توسيع الأعمال إلى مناطق جديدة، أدركنا أن تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) لديها القدرة على مساعدتنا في الاستجابة بشكل أسرع وأكثر دقة للاستفسارات الواردة. كخطوة أولى، بحثنا عن شريك لمساعدتنا في تطوير أفضل خارطة طريق للذكاء الاصطناعي. على وجه الخصوص، أردنا التأكد من أننا نفهم بيانات التدريب التي تدخل في النظام والاستجابات التي يمكن أن نتوقعها منه".