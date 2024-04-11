ما تخصيص دركليه الكامن (LDA)؟

إن تخصيص دركليه الكامن (LDA) —الذي لا يجب الخلط بينه وبين التحليل التمييزي الخطي في التعلم الآلي—هو نهج بايزي لنمذجة المواضيع. وببساطة، فإن تخصيص دركليه الكامن (LDA) هو شكل احتمالي لنمذجة المواضيع.

إن نمذجة المواضيع هي تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) التي تطبق التعلم غير الخاضع للإشراف على مجموعات كبيرة من البيانات النصية من أجل إنتاج مجموعة موجزة من المصطلحات المشتقة من تلك الوثائق. تهدف هذه المصطلحات إلى تمثيل مجموعة المواضيع الأساسية العامة للمجموعة. وبهذه الطريقة، تهدف نماذج المواضيع إلى الكشف عن المواضيع أو السمات الكامنة التي تميز مجموعة من الوثائق.1

يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج مواضيع تخصيص دركليه الكامن (LDA) بسهولة باستخدام مجموعة أدوات scikit-learn (أو sklearn) مجموعة الأدوات للغة الطبيعية (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)(NLTK) وgensim (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) في Python. تحتوي نماذج المواضيع topicmodels (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) وحزم lda (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) الموجودة في R أيضًا، على وظائف لإنشاء نماذج مواضيع تخصيص دركليه الكامن (LDA).