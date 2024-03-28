ما هو نظام معالجة المعاملات (TPS)؟

نظام معالجة المعاملات (TPS) هو نوع من برمجيات معالجة المعلومات وإدارة البيانات، يُستخدم أثناء تنفيذ المعاملات التجارية لإدارة جمع البيانات واسترجاعها سواء الخاصة بالعملاء أو بالأعمال.
يوفّر نظام TPS بيئة تنفيذ سريعة ودقيقة، ويضمن توفر البيانات وأمانها وتكاملها من خلال أساليب متعددة لمعالجة المعلومات. كما يوفّر إمكانيات التخصيص والأتمتة لتسريع أنشطة المعالجة داخل النظام الحاسوبي، وتمكين إعداد التقارير اللازمة لذكاء الأعمال (BI) المستقبلية وتوقّع الاتجاهات على مستوى أوسع.
تم بناء أول نظام لمعالجة المعاملات (TPS)، ويُدعى Sabre، بواسطة IBM لصالح شركة American Airlines في أوائل الستينيات. وقد صُمِّم Sabre لمعالجة ما يصل إلى 83,000 معاملة يوميًا، وكان يعمل على جهازي IBM 7090. لاحقًا، تم تطوير نسخ متقدمة من Sabre، مثل Airline Control Program (ACP) وTransaction Processing Facility (TPF)، واعتمدتها البنوك الكبرى، وشركات بطاقات الائتمان، وسلاسل الفنادق. في هذه الأيام، تعتمد الشركات في كل صناعة رئيسية على برنامج TPS الحديث لمعالجة المعاملات التجارية.
على عكس نظام نقاط البيع (POS) الخاص بالتاجر—والمُستخدم لأداء مهام مثل قراءة بيانات بطاقات الائتمان، وطباعة الإيصالات، وإدارة المدفوعات النقدية—يقوم نظام معالجة المعاملات (TPS) بتخزين البيانات الخاصة بالمعاملات وإرسالها واستلامها للتحقق من صحة المعاملة التجارية وإتمامها. فعلى سبيل المثال، عندما يشتري أحد العملاء كيسًا من حبوب القهوة باستخدام بطاقة ائتمان في متجر بقالة، يقوم بتمرير البطاقة على جهاز نقاط البيع، بينما يجمع نظام TPS بيانات البطاقة، ويتواصل مع بنك العميل، ويوافق على عملية الشراء أو يرفضها.
كما يستخدم التاجر عبر الإنترنت نظام TPS يُعرف باسم نظام معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) للتحقق من معاملة مشابهة وإتمامها. وقد يتواصل نظام OLTP في هذه الحالة مع مركز تنفيذ الطلبات الخاص بالتاجر للتحقق من توفر المنتج وإرسال تعليمات الشحن اللازمة لتنفيذ الطلب.
عند النظر في أنظمة معالجة المعاملات عبر الإنترنت، من المهم التمييز بينها وبين أنظمة المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP). فعلى الرغم من أن كليهما يُستخدم لمعالجة البيانات، إلا أن لكل منهما وظيفة مختلفة.
يُصمم نظام OLTP لتنفيذ المعاملات عبر قواعد البيانات في الوقت الفعلي. وغالبًا ما تُستخدم هذه الأنظمة من قِبل موظفي الخدمة مثل أمناء الصناديق، وموظفي البنوك، وموظفي شركات الطيران، أو عبر بوابات الخدمة الذاتية للعملاء مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، وحجوزات الفنادق والسفر.
أما أنظمة المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP)، فتركز على تحليل البيانات المعقدة، وتُستخدم لتوليد تقارير ورؤى تحليلية دقيقة من مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة، وهي الأنظمة التي يعتمد عليها علماء البيانات والمحللون لتغذية أدوات ذكاء الأعمال (BI)، واستخراج البيانات، وتحسين عملية اتخاذ القرار على مستوى المؤسسة.
بغض النظر عن مزوّد الخدمة، يجب أن يؤدي نظام TPS فعال ثلاث وظائف رئيسية:
يمكن تصنيف أنظمة معالجة المعاملات (TPS) وأنظمة معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) وفقًا لنهجين رئيسيين لمعالجة المعلومات. ويعتمد اختيار المؤسسة للنظام المناسب على احتياجاتها التجارية الخاصة، مع إمكانية استخدام نموذج هجين أيضًا.
تجمع طريقة المعالجة الدفعية المعاملات على مدار فترة زمنية محددة، ثم تُعالج دفعة واحدة في فترات مجدولة. وتُعد هذه الطريقة مثالية لمعالجة أحجام كبيرة من المعاملات بكفاءة، مثل معاملات كشوف الرواتب أو تحديثات البيانات بالجملة. ومع أن هذا النهج يوفّر معالجة فعالة لمجموعات البيانات المعقدة، إلا أنه يتّسم بزمن انتقال متأخر بطبيعته.
تستخدم أنظمة TPS منهجية معالجة في الوقت الفعلي كما في أنظمة OLTP، حيث يعالج TPS كل معاملة فور حدوثها. تُوفّر هذه الأنظمة استجابة فورية، مما يُمكِّن من إجراء معاملات نقاط البيع (POS)، والمشتريات عبر الإنترنت، وأنظمة الحجز.
سواء كان نظام المعالجة يعمل على دفعات أو في الوقت الفعلي، يمكن تقسيم نظام معالجة المعاملات (TPS) إلى أربعة عناصر رئيسية.
يمكن اعتبار أي عدد من المعاملات — بما في ذلك الفواتير، والفواتير المستحقة، والقسائم، وأنواع الطلبات الأخرى مثل أوامر الشراء — بمثابة مدخلات في نظام TPS. ومن الناحية النظرية، يمكن اعتبار أي نوع من إدخال الطلبات بمثابة بيانات إدخال.
يُمكن لنظام TPS توليد مجموعة متنوعة من المخرجات الخاصة بحالات الاستخدام، مثل تقارير التدفق النقدي أو الإيصالات، كما يمكن استخدامه لأغراض حفظ السجلات، وتحليل البيانات، وتقديم التقارير الضريبية، وغيرها من الاستخدامات الرسمية للأعمال.
يقرأ نظام المعالجة في TPS البيانات المدخلة، ويجري أي تعديلات أو تحديثات مطلوبة، ويُنتج مخرجات مفيدة، مثل تأكيد عملية البيع أو تقرير المخزون.
في بعض الحالات، قد يشير مصطلح التخزين إلى الأجهزة الفعلية لتخزين البيانات، ولكن نظام TPS النموذجي ينشئ أيضًا أدلة يسهل التنقل فيها لتخزين كل من البيانات المدخلة والمخرجات، وعادةً ما يتم ذلك في قاعدة بيانات.
الهدف من أي نظام لمعالجة المعاملات (TPS) هو تمكين إجراء المعاملات التجارية بسلاسة. ولتلبية هذا الهدف، يجب أن يتضمن النظام الميزات الأساسية التالية:
تلعب برامج المعاملات دورًا حساسًا في خوادم الكمبيوتر المركزي من خلال إدارة المعاملات المتعددة بكفاءة في وقت واحد.
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي وتبسيطها.
يُمكنك إنشاء أعمال أكثر مرونةً باستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الذكية وسلسلة التوريد.
تلعب برامج المعاملات دورًا حساسًا في خوادم الكمبيوتر المركزي من خلال إدارة المعاملات المتعددة بكفاءة في وقت واحد.