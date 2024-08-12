ما المقصود بالزراعة المستدامة؟

يشكل قطاع الزراعة ضغطًا كبيرًا على البيئة. فالنظم الغذائية، وهي شبكة الأنشطة والعمليات التي ينطوي عليها إنتاج الأغذية وتوزيعها، مسؤولة عن أكثر من ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية1 التي تعد سببًا رئيسيًا لتغير المناخ. وتتسبب عدة عوامل في أن تكون النظم الغذائية مصدرًا كبيرًا للانبعاثات، بما في ذلك استخدام الوقود الأحفوري في الآلات الزراعية، وانبعاثات الميثان من الماشية، وإزالة الغابات لإيجاد مساحة للزراعة، وطبيعة إنتاج الأغذية التي تستهلك الطاقة بكميات كبيرة.

يمكن أن يكون للآثار المرتبطة بتغير المناخ، مثل الجفاف والظواهر الجوية الشديدة، عواقب على الإنتاج الزراعي، ما يقلل من غلة المحاصيل ويؤدي إلى عمل المزارع بهوامش ربحية أقل. وسيكون تطوير ممارسات الزراعة المستدامة أمرًا بالغ الأهمية في حل تحديات الأمن الغذائي في ظل تزايد عدد السكان.

يمكن أن تؤدي الممارسات الزراعية غير المستدامة إلى آثار بيئية سيئة مثل تدهور الأراضي وإزالة الغابات وندرة المياه وتلوث المياه. ويمكن أن يتسبب بعضها في آثار طويلة الأجل على العناصر الزراعية الحساسة مثل التربة كتآكل التربة أو استنزاف العناصر الغذائية أو التملح، وهو زيادة محتوى الملح في التربة الناجم عن الري من دون تصريف مناسب.