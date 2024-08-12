ما المقصود بالزراعة المستدامة؟

تاريخ النشر: 12 أغسطس 2024
المساهمون: Julie Rogers وAlexandra Jonker
الزراعة المستدامة هي عملية زراعية تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي إلى أقصى حد وتلبية الاحتياجات من الألياف مع ضمان الحفاظ على الموارد والنظم البنائية للأجيال القادمة. وهي تؤكد على الصحة البيئية والربحية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
لتحقيق الاستدامة في الزراعة، يحتاج المزارعون والمعالجون والموزعون والمستهلكون على حد سواء إلى إستراتيجيات وتقنيات تزيد من إنتاج المحاصيل المستدامة، مع تلبية احتياجات السكان المتزايدة. وتشمل ممارسات الزراعة المستدامة الشائعة ضمان تنوع المحاصيل والحفاظ على التربة والمياه واستخدام حلول إدارة الآفات الصديقة للبيئة.
إن الزراعة الذكية—أي اعتماد التقنيات المتقدمة والعمليات الزراعية القائمة على البيانات—هي جوهر مفهوم الزراعة المستدامة. وتساعد تقنيات الزراعة الذكية وابتكاراتها مثل الري القائم على السحابة على زيادة تحسين إنتاجية المزارع في كل أنحاء العالم.
يشكل قطاع الزراعة ضغطًا كبيرًا على البيئة. فالنظم الغذائية، وهي شبكة الأنشطة والعمليات التي ينطوي عليها إنتاج الأغذية وتوزيعها، مسؤولة عن أكثر من ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية1 التي تعد سببًا رئيسيًا لتغير المناخ. وتتسبب عدة عوامل في أن تكون النظم الغذائية مصدرًا كبيرًا للانبعاثات، بما في ذلك استخدام الوقود الأحفوري في الآلات الزراعية، وانبعاثات الميثان من الماشية، وإزالة الغابات لإيجاد مساحة للزراعة، وطبيعة إنتاج الأغذية التي تستهلك الطاقة بكميات كبيرة.
يمكن أن يكون للآثار المرتبطة بتغير المناخ، مثل الجفاف والظواهر الجوية الشديدة، عواقب على الإنتاج الزراعي، ما يقلل من غلة المحاصيل ويؤدي إلى عمل المزارع بهوامش ربحية أقل. وسيكون تطوير ممارسات الزراعة المستدامة أمرًا بالغ الأهمية في حل تحديات الأمن الغذائي في ظل تزايد عدد السكان.
يمكن أن تؤدي الممارسات الزراعية غير المستدامة إلى آثار بيئية سيئة مثل تدهور الأراضي وإزالة الغابات وندرة المياه وتلوث المياه. ويمكن أن يتسبب بعضها في آثار طويلة الأجل على العناصر الزراعية الحساسة مثل التربة كتآكل التربة أو استنزاف العناصر الغذائية أو التملح، وهو زيادة محتوى الملح في التربة الناجم عن الري من دون تصريف مناسب.
وفقًا لبرنامج البحوث والتعليم في مجال الزراعة المستدامة (SARE)، فإن الهدف من الزراعة المستدامة هو "[إنتاج] ما يكفي من الغذاء والألياف لتلبية احتياجات اليوم من دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على فعل الشيء نفسه".
وعادة ما يركز المزارعون الذين يتبنون ممارسات الزراعة المستدامة على ثلاثة مجالات: البيئة الصحية والربحية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
يهدفون إلى تحسين جودة البيئة وقاعدة الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها الاقتصاد الزراعي.
يعتمدون ممارسات تدعم الجدوى الاقتصادية للعمليات الزراعية مع مراعاة اقتصاديات الصناعة على المدى الطويل والقصير.
يسعون إلى رفع جودة حياة القوى العاملة الزراعية وتحسين ظروف عملهم، وتلبية احتياجات المجتمعات الريفية، التي يحدث فيها جزء كبير من الصناعة.
تتمحور ممارسات الزراعة المستدامة حول عدة عناصر رئيسية:
الماء مورد طبيعي بالغ الأهمية يستخدم في الإنتاج الزراعي. تعاني العديد من المناطق من الجفاف الدوري، ويمكن أن تتسبب محدودية إمدادات المياه السطحية في السحب المفرط للمياه الجوفية. ففي الولايات المتحدة، استمرت موجات الجفاف في ولاية كاليفورنيا لمدة تصل إلى 50 عامًا، ما دفع الولاية إلى تنفيذ نظام واسع النطاق لتخزين المياه ونقلها. ومع تغير المناخ، من المتوقع أن تزداد حالات الجفاف؛ وسيكون من الضروري إدارة إمدادات المياه من خلال السياسات والإجراءات.
تحتوي التربة على العناصر الغذائية اللازمة لنمو المحاصيل بشكل جيد وزيادة إنتاجيتها، وخاصة النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. ويمكن أن يؤدي سوء جودة التربة وتآكل التربة والإفراط في الحراثة إلى استخدام المزارعين للمزيد من المياه والأسمدة والمبيدات والطاقة للحفاظ على الإنتاجية المثلى. وتؤدي المحاصيل المزروعة والمحاصيل المحصودة إلى إزالة بعض العناصر الغذائية من التربة السليمة ومن دون تجديدها من المدخلات مثل الأسمدة أو المواد العضوية، يمكن أن تصبح الأرض غير صالحة للاستخدام.
يعد جريان العناصر الغذائية مشكلة أخرى متعلقة بالتربة. في الزراعة، يحدث هذا عندما تنجرف العناصر الغذائية الزائدة من الأسمدة عن طريق الأمطار أو الري وتدخل المسطحات المائية. هذا الجريان يمكن أن يسبب تلوثًا بالعناصر الغذائية، وهو عندما يعمل الانجراف مثل السماد، ما يؤدي إلى نمو الطحالب الزائدة واضطراب الحياة المائية.
تستخدم الطاقة في الزراعة الحديثة في كل أنحاء نظام الإنتاج، بما في ذلك الآلات وتجهيز الأغذية والنقل. وتعتمد الزراعة الصناعية بشكل عام على الطاقة المعتمدة على النفط: يشكل متوسط استخدام الديزل في المزرعة 44% من استهلاكها المباشر للطاقة.2 بالإضافة إلى ذلك، يتطلب إنتاج الأسمدة والمبيدات كمية كبيرة من الغاز الطبيعي، ما يسهم في استهلاك المزارعين غير المباشر للطاقة. تقلل أنظمة الزراعة المستدامة من الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة وتستخدم الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
في حين أن إستراتيجيات الإدارة والحماية البيئية خاصة بالموقع والمنطقة، تشمل الممارسات العامة للزراعة المستدامة ما يأتي:
بالإضافة إلى الإستراتيجيات الخاصة بالمزارعين ومربي الماشية في هذه الصناعة، يتطلب إنشاء نظام غذائي أكثر استدامة جهودًا متعددة التخصصات. وتؤدي البحوث والسياسات والبرامج التعليمية إلى تغييرات في اللوائح وخيارات المستهلكين والقيم الاجتماعية.
كانت فكرة تعزيز علاقة مستدامة مع البيئة وتعزيز الإشراف البيئي سائدة بين العديد من ثقافات الشعوب الأصلية عبر التاريخ. ومع ذلك، اكتسبت سياسات الزراعة المستدامة شعبية في الآونة الأخيرة في السياسة الدولية بسبب قدرتها على الحد من المخاطر البيئية.
للصناعة الزراعية تاريخ طويل في تبني إستراتيجيات وتقنيات جديدة لتحسين الممارسات الزراعية. فعلى سبيل المثال، تعود فكرة تناوب المحاصيل—على عكس الزراعة الأحادية التي تزرع محصولاً واحدًا في منطقة معينة—إلى الحضارة الرومانية القديمة.3
يُعد التحديث المستمر للزراعة في كل من الزراعة الصناعية والعضوية أمرًا أساسيًا للنهوض بالاستدامة في هذا المجال. ويمكن للزراعة الذكية أن تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي إلى أقصى حد وتلبية الاحتياجات من الألياف مع تحسين الاستدامة. وتشمل الأمثلة على التقنيات المستخدمة في الزراعة الذكية والمستدامة ما يأتي:
الأتمتة، وهي استخدام التقنية أو البرامج أو الروبوتات لتحقيق النتائج بأقل قدر من المدخلات البشرية، لمساعدة المزارعين على توفير الوقت والموارد في أثناء البذر والحصاد والتقليم. ويمكن للروبوتات أيضًا استخدام الأسمدة بكفاءة أكبر، ما يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
يمكن للذكاء الاصطناعي (AI) أن يوفر البيانات والمعارف للمزارعين، ما يساعد على اتخاذ القرارات وإعلامهم بالعديد من عوامل الزراعة الخارجة عن سيطرة المزارعين. فالتنبؤ بالطقس، على سبيل المثال، يمكن أن يساعد المزارعين على توقع الظواهر الجوية القاسية بشكل أفضل، التي تقدر وزارة الزراعة الأمريكية أنها تتسبب في 90 في المائة من خسارة المحاصيل.4
يمكن تجهيز أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) بأجهزة استشعار ووصلات برمجية للسماح لها بجمع البيانات. وفي الزراعة المستدامة، يمكن لأجهزة الاستشعار هذه أن تراقب المحاصيل وظروفها في الصوبات الزراعية وتقدم توصيات بشأن الري وتتبع الماشية بشكل أفضل لزيادة الكفاءة وتقليل الفاقد.
يمكن للبيانات الجغرافية المكانية، وهي البيانات المستندة إلى الوقت والمتعلقة بموقع معين على سطح الأرض، أن تزود المزارعين بالأنماط والاتجاهات. ويمكن استخدام التحليلات الجغرافية المكانية في إدارة الغطاء النباتي لتقييم مستويات المياه والرطوبة أو مراقبة أحداث الطقس.
اضمن سلامة الأغذية وإدارة الجودة من خلال وحدات مصممة خصوصًا لمساعدة المؤسسات على الامتثال للوائح قانون FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) 204 الصادر عن إدارة الأغذية والعقاقير.
شارك المعلومات الغذائية بشكل آمن وعزز الشفافية في السلسلة الغذائية العالمية من خلال حل سلامة الأغذية وتتبعها القائم على سلسلة الكتل.
يمكن لمعارف التنبؤات القابلة للتنفيذ أن تساعد المؤسسات على الاستجابة للأحداث المناخية القاسية قبل أن تهدد العمليات التجارية.
الزراعة الذكية هي تبني التقنيات المتقدمة لتحسين الاستدامة في الإنتاج الزراعي.
الاستدامة في الأعمال هي إستراتيجية للشركة للحد من الآثار البيئية الضارة.
القضايا البيئية هي مجموعة التحديات والمشكلات التي تواجه كوكب الأرض وأنظمته الطبيعية.
يشير تغير المناخ إلى أي تحول في أنماط الطقس على كوكب الأرض على المدى الطويل، وتحديدًا الاحتباس الحراري.
البيانات الجغرافية المكانية هي بيانات مستندة إلى عنصر الزمن متعلقة بموقع محدد على سطح الأرض.
البيانات الكبيرة متوفرة، ونحن نستفيد منها لمساعدة الزراعة الحديثة على التطور.
1 "النظم الغذائية مسؤولة عن أكثر من ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية" (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، منظمة الأغذية والزراعة، 9 مارس 2021.
2 "زاد استهلاك الطاقة في الزراعة في عام 2016، مدفوعًا بشكل رئيسي باستخدام الديزل والأسمدة" (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، دائرة البحوث الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، 13 مارس 2018.
3 "إراحة الأرض وتناوب المحاصيل والإنتاج الزراعي في العصر الروماني" (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، التاريخ الزراعي، تاريخ الوصول 23 يوليو 2024.
4 "الزراعة والغذاء" IBM، تاريخ الوصول 26 يوليو 2024.
5"COP26: معًا من أجل كوكبنا" (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، الأمم المتحدة، تاريخ الوصول 17 يوليو 2024.
6"إستراتيجية من المزرعة إلى المائدة" (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، المفوضية الأوروبية، تاريخ الوصول 17 يوليو 2024.
7"المبادئ التوجيهية الإقليمية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا للزراعة المستدامة في ASEAN" (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، رابطة أمم جنوب شرق آسيا، 26 أكتوبر 2022.
8 "تزايد الفرص: "دليل لبرامج الزراعة المستدامة التي تقدمها وزارة الزراعة الأمريكية" (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، الائتلاف الوطني للزراعة المستدامة، تاريخ الوصول 16 يوليو 2024.