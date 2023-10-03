كيف تستفيد صناعات أشباه الموصلات من الحوسبة عالية الأداء في تعزيز الابتكار

تعمل أشباه الموصلات بمنزلة القوة السرية الكامنة وراء مختلف الصناعات، من الرعاية الصحية إلى التصنيع إلى الخدمات المالية. لقد رأينا في السنوات القليلة الماضية مدى أهمية أشباه الموصلات وحاجة الشركات إلى تطوير هذه التقنية بسرعة لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. وبينما يسعى مصنعو أشباه الموصلات إلى مواكبة توقعات العملاء، فإن أدوات أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA) هي مفتاح الوصول إلى الحل.
ومع ذلك، لدفع الابتكار حقًا على نطاق واسع، يحتاج قادة مجال أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA) إلى قوة حوسبة هائلة. مع تزايد الحاجة إلى إدارة أحمال التشغيل كثيفة الحوسبة بمستويات عالية من المرونة والأداء، فقد حان الوقت الآن للتوجه إلى السحابة للاستفادة من الحوسبة عالية الأداء (HPC).
من خلال الاستفادة من حلول مثل IBM® Cloud HPC، يمكن للمؤسسات إدارة أحمال التشغيل بصورة أكثر فعالية مع التخفيف من مخاطر التعطل. في السنوات القادمة، نتوقع أن يصبح الحصول على مستويات عالية من قوة الحوسبة أكثر أهمية مع تحول المزيد من المؤسسات إلى الذكاء الاصطناعي (AI) التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) لتعزيز الإنتاجية في جميع أنحاء مجال أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA). وهنا تكمن أهمية حلول الحوسبة السحابية الهجينة عالية الأداء بصورة خاصة.
Cadence هي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA). مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال البرمجيات الحاسوبية، تستمر Cadence في مساعدة الشركات على تصميم منتجات إلكترونية مبتكرة تقود التقنية الناشئة اليوم، بما في ذلك الشرائح واللوحات والأنظمة لتطبيقات السوق الديناميكية مثل الحوسبة فائقة النطاق، واتصالات الجيل الخامس، والسيارات، والأجهزة المحمولة، والطيران، والمجال الاستهلاكي، والصناعي، والصحي. مع وجود أكثر من 10,000 مهندس وملايين الوظائف التي تنفذ كل شهر، تتطلب Cadence قدرًا كبيرًا من موارد الحوسبة. وبالإضافة إلى الطلب المتزايد على المزيد من الشرائح ودمج الشركة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في عمليات أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA) الخاصة بها، فإن حاجتها إلى قوة الحوسبة وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. تحتاج المؤسسات العاملة في صناعة أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA) مثل Cadence إلى حلول تمكّن أحمال التشغيل من الانتقال بسلاسة بين البيئة المحلية والسحابة—مع السماح أيضًا بالتمييز بين مشروع وآخر. نهج سحابة هجينة يوفر السرعة والمرونة والأمن المطلوبين لتلبية هذه المتطلبات.
بدأت شركة Cadence رحلتها السحابية العامة في عام 2016 وتعمل الآن بنهج سحابة متعددة هجينة، والذي يشمل شركة IBM. وبفضل وجود الحوسبة عالية الأداء في IBM Cloud لإدارة أحمال التشغيل كثيفة الحوسبة في البيئة المحلية وفي السحابة بمستويات عالية من المرونة والأداء، يمكن للشركة تطوير برمجيات تصميم الشرائح والأنظمة بسرعة أكبر وعلى نطاق واسع.
مع استمرار شركة Cadence في دفع عجلة الابتكار في مجال البرمجيات الحاسوبية، فإن العمليات المستمرة ضرورية لتحسين العمليات عبر فرق وحدات الأعمال المسؤولة عن تقديم برمجيات تصميم الشرائح والأنظمة للعملاء بوتيرة سريعة. بفضل القوة المشتركة لـ IBM Cloud كجزء من بيئة السحابة المتعددة و ®IBM LSF باعتباره جدول عمل الحوسبة عالية الأداء، تمكنت Cadence من تحقيق أقصى استفادة من الحوسبة وتحسين ميزانية السحابة وتبسيط أحمال التشغيل الحسابية. ذكرت شركة Cadence أيضًا أنها قادرة على إجراء المزيد من الانحدارات، ونتيجة لذلك، يمكنها دعم الوقت المناسب للقيمة بسرعة أكبر وأكثر قابلية للتنبؤ. نظرًا إلى أن الشركات مثل Cadence تهدف إلى البقاء في طليعة اتجاهات السوق، تساعد الحوسبة عالية الأداء في IBM Cloud على التغلب على التحديات واسعة النطاق وكثيفة الحوسبة وتسريع وقت الوصول إلى الرؤى، ما يسهم في نهاية المطاف في تمكين أعمال البحث والتطوير الإستراتيجية.
في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات إلى حل أكثر التحديات تعقيدًا، ستواصل شركة IBM تقديم حلول متكاملة للعملاء عبر العناصر الحساسة من الحوسبة والشبكة والتخزين والأمن، مع السعي لمساعدتهم على تلبية المتطلبات التنظيمية والفعالية. كما تتضمن الحوسبة عالية الأداء من IBM Cloud الأمان والضوابط المدمجة في المنصة لمساعدة العملاء في مختلف الصناعات على استهلاك الحوسبة عالية الأداء كخدمة مُدارة مع مساعدتهم على مخاطر الجهات الخارجية سواء كانت طرفًا ثالثًا أو طرفًا رابعًا.
من خلال الجمع بين مجموعة أدواتنا لإدارة أحمال التشغيل والجدولة—بما في ذلك IBM LSF و®Symphony والحوسبة عالية الأداء من IBM Cloud في بيئة سحابية هجينة—فإننا نهدف إلى مساعدة عملائنا على الاستفادة من الأتمتة التي تساعد على تحسين وظائف الحوسبة عالية الأداء. هذا يمكّنهم من تحقيق الوقت المناسب للقيمة وتعزيز الأداء وتقليل التكلفة—وهي قدرات حساسة للصناعات التي تتحرك بحركة سريعة مثل مجال أشباه الموصلات.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل حل التخزين IBM Storage Scale على دعم الحوسبة عالية الأداء من IBM Cloud بصورة أكبر، من خلال تقديم حل واحد متكامل عالميًا مصمم لمساعدة المستخدمين على إدارة البيانات ونقلها عبر البيئات الهجينة، بطريقة فعالة من حيث التكلفة، لتنفيذ أحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء في الوقت الفعلي.
هل ستشارك في معرض الحوسبة الفائقة 23 في دنفر؟ انضم إلينا في جناح IBM رقم 1925 لمعرفة المزيد حول كيف يمكن للحوسبة عالية الأداء من IBM Cloud أن توسع نطاق أعمالك بسرعة وأمان.
رؤى IDC حول كيفية قيام المؤسسات بتحديث البيئات عالية الأداء وإدارة التوسّع.
استكشف أبرز اتجاهات التقنية لدى Gartner، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الوكيل وكيف يؤثّر في قدرات الحوسبة على نطاق واسع.
تحقق مؤسسة واحدة فقط من كل 4 مؤسسات عائد استثمار قوي من جهود التحول السحابي. تعرّف على كيفية تعظيم قيمة السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي عبر احتياجات العمل.
استكشف كيفية استخدام Cadence لـ IBM Cloud HPC لتحسين تصميم الشرائح والأنظمة وتقديم حلول أسرع وأكثر كفاءة.
عزِّز أحمال التشغيل التي تتطلب الذكاء الاصطناعي والحوسبة بشكل مكثف باستخدام حلول الحوسبة عالية الأداء من IBM. استفد من مرونة السحابة الهجينة والبنية التحتية المتطورة لتسريع رحلتك نحو الابتكار.