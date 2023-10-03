كيف تستفيد صناعات أشباه الموصلات من الحوسبة عالية الأداء في تعزيز الابتكار

تعمل أشباه الموصلات بمنزلة القوة السرية الكامنة وراء مختلف الصناعات، من الرعاية الصحية إلى التصنيع إلى الخدمات المالية. لقد رأينا في السنوات القليلة الماضية مدى أهمية أشباه الموصلات وحاجة الشركات إلى تطوير هذه التقنية بسرعة لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. وبينما يسعى مصنعو أشباه الموصلات إلى مواكبة توقعات العملاء، فإن أدوات أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA) هي مفتاح الوصول إلى الحل.

ومع ذلك، لدفع الابتكار حقًا على نطاق واسع، يحتاج قادة مجال أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA) إلى قوة حوسبة هائلة. مع تزايد الحاجة إلى إدارة أحمال التشغيل كثيفة الحوسبة بمستويات عالية من المرونة والأداء، فقد حان الوقت الآن للتوجه إلى السحابة للاستفادة من الحوسبة عالية الأداء (HPC).

من خلال الاستفادة من حلول مثل IBM® Cloud HPC، يمكن للمؤسسات إدارة أحمال التشغيل بصورة أكثر فعالية مع التخفيف من مخاطر التعطل. في السنوات القادمة، نتوقع أن يصبح الحصول على مستويات عالية من قوة الحوسبة أكثر أهمية مع تحول المزيد من المؤسسات إلى الذكاء الاصطناعي (AI) التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) لتعزيز الإنتاجية في جميع أنحاء مجال أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA). وهنا تكمن أهمية حلول الحوسبة السحابية الهجينة عالية الأداء بصورة خاصة.