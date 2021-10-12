ما المقصود ببيئة Java Runtime Environment (JRE)؟

تُعد JRE واحدًا من ثلاثة عناصر مترابطة لتطوير وتشغيل برامج Java. والعنصران الآخران هما كما يلي:

تُعد مجموعة أدوات تطوير Java، أو JDK، مجموعة من الأدوات لتطوير تطبيقات Java. يختار المطورون مجموعات JDK حسب نسخة Java وحسب الحزمة أو الإصدار، Java Enterprise Edition (Java EE)، أو Java Special Edition (Java SE) أو Java Mobile Edition (Java ME). تتضمن كل مجموعة JDK دائمًا JRE متوافقًا لأن تشغيل برنامج Java يُعد جزءًا من عملية تطوير برنامج Java.





تعمل الأجهزة الافتراضية في Java، أو JVM، على تشغل التطبيقات الحية في Java. وتحتوي كل مجموعة JRE على JRE افتراضيًا، لكن يمكن للمطورين اختيار آخر يلبي احتياجات الموارد الخاصة بتطبيقاتهم.

تدمج JRE رمز Java الذي تم إنشاؤه باستخدام مجموعة JDK مع المكتبات الضرورية المطلوبة لتشغيلها على JVM، ثم يُنشئ مثيلاً من JVM يقوم بتشغيل البرنامج الناتج. تتوفر نماذج JVM لأنظمة تشغيل متعددة، وتعمل البرامج التي تم إنشاؤها باستخدام JRE على كل منها. وبهذه الطريقة، فإن بيئة وJava Runtime Environment هي ما يمكّن برنامج Java من العمل في أي نظام تشغيل دون تعديل.

يمكنك تنزيل JDK، بما في ذلك JRE متوافقة، من Oracle.