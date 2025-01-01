OpenJDK وIBM Runtimes for Business

لمساعدة المؤسسات التي تبحث عن الطريقة الأكثر موثوقية وفاعلية من حيث التكلفة لدعم تطبيقات Java الحيوية، تقدِّم IBM دعمًا لـ OpenJDK، وهي نسخة مفتوحة المصدر مدعومة من قِبَل الصناعة ومجتمع المطورين.
يوفر IBM® Runtimes for Business دعمًا تجاريًا لبيئات تشغيل Java مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى قدرات المراقبة والإدارة لتطبيقات Java.
يمكنك تحديد التطبيقات التي تحتاج إلى دعم من فريق الدعم العالمي الرائد في فئته من IBM.
يدعم IBM Runtimes for Business بيئة تشغيل Eclipse OpenJ9 JVM، التي توفِّر أوقات بدء وتشغيل أسرع.
تُدرك IBM أن Java JDK بالغ الأهمية لتطبيقات الأعمال عبر العديد من منصات وقت التشغيل.
تشخيص المشكلات بسرعة وتحسين جودة الخدمة.
عزِّز تطبيقاتك مع هذه التنزيلات المجانية.
احصل على تنزيلات مجانية من مشروع Eclipse Adoptium.
OpenJDK مع Eclipse OpenJ9: لا داعي للقلق، فقط تحسينات
ادفع مقابل بيئات تشغيل ™Java فقط حيث تحتاج إلى دعم من فئة المؤسسات مع هذا التوزيع المفتوح والجاهز للإنتاج من OpenJDK.