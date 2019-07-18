خزنة التخزين: صعود وسقوط القرص المرن

في عام 1977، عندما تم إطلاق جهاز Apple II مزوَّدًا بمحركَي أقراص مرنة بحجم ¼ 5 بوصات، كان ذلك إنجازًا كبيرًا في عالم الأجهزة الاستهلاكية. يمكن للشركات كتابة البرامج وأنظمة التشغيل وتوزيعها بسهولة عن طريق البريد أو في المتاجر. أصبح الكمبيوتر الشخصي متاحًا بشكل متزايد وسهل الاستخدام. جعلت الأقراص المرنة المعلومات قابلة للنقل - فكان بالإمكان حفظ المستندات على قرص مرن وفتحها على كمبيوتر آخر، كما يمكن للناس تبادل هذه الأقراص فيما بينهم. استمرت الأقراص المرنة في التمتع بشعبيتها والإقبال عليها حتى بداية الألفية الجديدة.

يقول Roger Kasten، مدير التمكين التقني للذاكرة والتخزين بالذاكرة الوميضية في IBM Systems على مستوى العالم: “قدَّم القرص المرن أول وسيلة سهلة حقًا لنقل الملفات". يقول: "في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كنا غالبًا نعتمد على ما يُعرَف باسم "Sneakernet" لنقل البيانات بين أجهزة الكمبيوتر". كل ما عليك فعله هو وضع البيانات على قرص مرن، والتوجُّه إلى زميل أو صديق، وتسليم القرص له، ليتمكن من نسخ البيانات إلى جهازه.

ثم، في عام 2011، توقفت جميع عمليات تصنيع الأقراص المرنة.

يقول Kasten: "في أوائل الألفية، ظهر محرك الأقراص USB الصغير، وخلال السنوات التالية، قضى إلى حد كبير على الأقراص المرنة كوسيلة رخيصة وسهلة لنقل البيانات".