ما المقصود بتحليل شجرة الأخطاء (FTA)؟

تحليل شجرة الأخطاء هو نهج استنتاجي تنازلي يساعد على تحديد السبب وراء حدث معين غير مرغوب فيه داخل نظام معقد. ويتضمن إرجاع السبب الأساسي للخطأ إلى العوامل المساهمة فيه وتمثيله من خلال نموذج بياني يسمى شجرة الأخطاء، والتي تساعد المديرين والمهندسين على تحديد أنماط الأخطاء المحتملة واحتمالية حدوث كل وضع خطأ، من أجل إجراء تحليلات السلامة والموثوقية.

طوّرت Bell Laboratories تحليل شجرة الأخطاء لأول مرة في أوائل الستينيات لمساعدة القوات الجوية الأمريكية على فهم الأعطال المحتملة في نظام صواريخ Minuteman، وقد استُخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاعات الفضاء والطاقة النووية والكيماويات والسيارات وغيرها.

قد يستخدم مديرو الصيانة تحليل شجرة الأخطاء من أجل ما يلي:

تطوير و/أو تثبيت نظام جديد.

إجراء تغييرات على الأنظمة الحالية.

التحقق من سلامة النظام أو موثوقيته.

تقييم الامتثال التنظيمي.

تحسين ميزانيات الصيانة.

في ظل تطور بيئات التصنيع وازدياد تعقيدها، تزداد الحاجة إلى أدوات فعالة لإدارة المخاطر مثل تحليل شجرة الأخطاء. يمكن أن يساعد دمج تحليلات شجرة الأخطاء في تحليلات السلامة وممارسات تعزيز الموثوقية في مؤسستك على اكتساب معارف أعمق حول الأسباب المحتملة لتعطل النظام. كما يمكن أن يساعد تحليل شجرة الأخطاء على تحسين الأداء العام وتقليل احتمالية وقوع حوادث مكلفة وربما كارثية.