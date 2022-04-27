إدارة البيانات المعززة: نسيج البيانات وشبكة البيانات

تعرِّف Gartner نسيج البيانات بأنه "مفهوم تصميم يعمل كطبقة متكاملة من البيانات والعمليات المرتبطة بها. يستخدم نسيج البيانات التحليلات المستمرة على البيانات الوصفية الموجودة والقابلة للاكتشاف والمستنتجة لدعم تصميم ونشر واستخدام مجموعات بيانات متكاملة وقابلة لإعادة الاستخدام عبر جميع البيئات، بما في ذلك المنصات الهجينة ومتعددة السحابات". [1]

يمكن أن يساعد النهج البنائي لنسيج البيانات على تبسيط الوصول إلى البيانات في المؤسسة وتسهيل استهلاك بيانات الخدمة الذاتية على نطاق واسع. يعمل هذا النهج على تفكيك صوامع البيانات، ما يُتيح فرصًا جديدة لتشكيل حوكمة البيانات وتكاملها وإنشاء رؤية موحَّدة للعملاء وتنفيذ الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، إلى جانب استخدامات شائعة أخرى في الصناعة.



نظرًا لأنها قائمة على البيانات الوصفية بشكل فريد، فإن طبقة التجريد في نسيج البيانات تجعل من السهل نمذجة ودمج واستعلام أي مصدر بيانات، وبناء مسارات البيانات، ودمج البيانات في الوقت الفعلي. يعمل نسيج البيانات أيضًا على استخلاص الرؤى من البيانات من خلال تحسين قابلية ملاحظة البيانات وجودتها، وذلك عن طريق أتمتة المهام اليدوية على منصات البيانات باستخدام التعلم الآلي. ويساعد هذا على تحسين إنتاجية هندسة البيانات وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة لمستهلكي البيانات.