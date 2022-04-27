إدارة البيانات المعززة: نسيج البيانات وشبكة البيانات

يُعَد نسيج البيانات وشبكة البيانات من المفاهيم الحديثة لإدارة البيانات، والتي تهدف إلى التعامل مع التغييرات التنظيمية وتعقيدات فهم البيانات المؤسسية وحوكمتها والعمل بها في بيئة هجينة ومتعددة السحابات. الخبر الجيد هو أن كِلا المفهومين في هندسة البيانات يكمل كل منهما الآخر. ولكن ما المقصود بالضبط بنسيج البيانات وشبكة البيانات، وكيف يمكن استخدام حلول إدارة البيانات هذه للاستفادة من بيانات المؤسسة من أجل اتخاذ قرارات أفضل؟
تعرِّف Gartner نسيج البيانات بأنه "مفهوم تصميم يعمل كطبقة متكاملة من البيانات والعمليات المرتبطة بها. يستخدم نسيج البيانات التحليلات المستمرة على البيانات الوصفية الموجودة والقابلة للاكتشاف والمستنتجة لدعم تصميم ونشر واستخدام مجموعات بيانات متكاملة وقابلة لإعادة الاستخدام عبر جميع البيئات، بما في ذلك المنصات الهجينة ومتعددة السحابات". [1]
يمكن أن يساعد النهج البنائي لنسيج البيانات على تبسيط الوصول إلى البيانات في المؤسسة وتسهيل استهلاك بيانات الخدمة الذاتية على نطاق واسع. يعمل هذا النهج على تفكيك صوامع البيانات، ما يُتيح فرصًا جديدة لتشكيل حوكمة البيانات وتكاملها وإنشاء رؤية موحَّدة للعملاء وتنفيذ الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، إلى جانب استخدامات شائعة أخرى في الصناعة.
نظرًا لأنها قائمة على البيانات الوصفية بشكل فريد، فإن طبقة التجريد في نسيج البيانات تجعل من السهل نمذجة ودمج واستعلام أي مصدر بيانات، وبناء مسارات البيانات، ودمج البيانات في الوقت الفعلي. يعمل نسيج البيانات أيضًا على استخلاص الرؤى من البيانات من خلال تحسين قابلية ملاحظة البيانات وجودتها، وذلك عن طريق أتمتة المهام اليدوية على منصات البيانات باستخدام التعلم الآلي. ويساعد هذا على تحسين إنتاجية هندسة البيانات وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة لمستهلكي البيانات.
وفقًا لشركة Forrester، تُعَد شبكة البيانات نهجًا اجتماعيًا وتقنيًا لامركزيًا لمشاركة البيانات التحليلية والوصول إليها وإدارتها في بيئات كبيرة ومعقدة، سواء داخل المؤسسة أم عبر المؤسسات. [2]
بنية شبكة البيانات هي نهج يعمل على مواءمة مصادر البيانات حسب مجالات الأعمال أو الوظائف مع مالكي البيانات. ومن خلال لامركزية ملكية البيانات، يمكن لمالكي البيانات إنشاء منتجات بيانات لمجالاتهم الخاصة، ما يعني أن مستهلكي البيانات، سواء من علماء البيانات أم مستخدمي الأعمال، يمكنهم استخدام مجموعة من هذه المنتجات لإجراء التحليلات والتعلم الآلي.
تكمن قيمة نهج شبكة البيانات في أنه يحوِّل إنشاء منتجات البيانات إلى خبراء المجال المتخصصين في المراحل المبكرة، الذين يعرفون مجالات الأعمال أفضل، بدلًا من الاعتماد على مهندسي البيانات لتنقية ودمج المنتجات في المراحل اللاحقة.
علاوةً على ذلك، تسرِّع شبكة البيانات من إعادة استخدام منتجات البيانات من خلال تمكين نموذج النشر والاشتراك والاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ما يجعل من السهل على مستهلكي البيانات الحصول على المنتجات التي يحتاجونها بما في ذلك التحديثات الموثوق بها.
يمكن أن يجتمع نسيج البيانات وشبكة البيانات معًا. في الواقع، هناك ثلاث طرق يُتيح بها نسيج البيانات تنفيذ شبكة البيانات:
عندما يتعلق الأمر بإدارة البيانات، يوفر نسيج البيانات القدرات اللازمة لتنفيذ شبكة البيانات والاستفادة الكاملة منها من خلال أتمتة العديد من المهام المطلوبة لإنشاء منتجات البيانات وإدارة دورة حياة منتجات البيانات. ومن خلال الاستفادة من مرونة أساس نسيج البيانات، يمكنك تنفيذ شبكة البيانات ومواصلة الاستفادة من بنية البيانات المركزية لحالات الاستخدام بصرف النظر عما إذا كانت بياناتك موجودة في البيئة المحلية أم في السحابة.
