كيف يجعل الذكاء الاصطناعي المركبات الكهربائية أكثر أمانًا وكفاءة

وفقًا لاستطلاع حديث أجرته وكالة الطاقة الدولية، تم بيع ما يزيد عن 250 ألف مركبة كهربائية أسبوعيًا في العام الماضي على مستوى العالم. ووجد الاستطلاع أيضًا أن تبني المستهلكين للسيارات الكهربائية قد وصل إلى نقطة تحول، حيث يتوقع المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن تشكل المركبات الكهربائية 40% من مبيعات السيارات بحلول عام 2030، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن السيارات الكهربائية أصبحت أرخص.

البطارية هي أكبر مساهم منفرد في تكلفة المركبات الكهربائية—كما أنها تشكل نقطة حيوية للمخاوف بشأن السلامة والأداء.

لكن بحثًا جديدًا من جامعة أريزونا يظهر أن التعلم الآلي يمكن أن يساعد على منع انفجار بطاريات السيارات الكهربائية. ويمكن لشركات صناعة السيارات أيضًا استخدام خوارزميات متقدمة لتحديد الكيمياء والحجم والشكل المحدد الذي يؤدي إلى أفضل أداء وسيارات أكثر استدامة.

قال Benjamin Boeser، مدير الابتكار في Mercedes-Benz، الشريك لشركة IBM® Partner: "إن تطوير هذه البطاريات الافتراضية وإتقانها قد يفتح الباب أمام فرصة تبلغ قيمتها مليار دولار".

على الرغم من أنه من المبكر جدًا الحديث عن هذا الأمر، فمن المتوقع أن يزيد الذكاء الاصطناعي من القيمة المتصورة للسيارات الكهربائية بنسبة تزيد عن 20%، وفقًا لاستطلاع ميداني أجراه معهد IBM لقيمة الأعمال مؤخرًا.