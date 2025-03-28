تقنية 5G ليست حلاً واحدًا مناسبًا للجميع يستطيع تمكين التحول الرقمي بلمسة زر واحدة. بل هناك ثلاثة أنواع لشبكات 5G، لكل منها حالات استخدام وقدرات خاصة بها، يتعين على قادة الأعمال فهمها.

تنقسم شبكات 5G اللاسلكية إلى ثلاثة أنواع—منخفضة النطاق ومتوسطة النطاق وعالية النطاق—وتستند هذه التسميات إلى طيف الترددات اللاسلكية التي تدعمها.

تنقل شبكة 5G منخفضة النطاق البيانات على ترددات تتراوح بين 600 و900 ميجاهرتز

البيانات على ترددات تتراوح بين 600 و900 ميجاهرتز وتنقل شبكة 5G متوسطة النطاق على ترددات تتراوح بين 1 و6 جيجاهرتز

على ترددات تتراوح بين 1 و6 جيجاهرتز وتنقل 5G عالية النطاق على ترددات تتراوح بين 24 و47 جيجاهرتز.

تقدم جميع شركات الاتصالات الرئيسية في أمريكا الشمالية، ومنها AT&T وVerizon وGoogle (ومعظم شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم) جميع النطاقات الثلاثة. قبل أن ننتقل إلى القدرات التي يوفرها كل نطاق، دعنا نلقِ نظرة فاحصة على تقنية 5G نفسها، وكيف تعمل ولماذا تهتم الشركات في كل مكان بالإمكانات التي تحملها.