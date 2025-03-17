ما الانطباع العام حول "برمجة Vibe"؟

بينما يلمح Sam Altman، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إلى مهارات الكتابة الإبداعية المحتملة لأحد نماذج OpenAI القادمة، فإن العديد من المطورين ومهندسي البرمجيات يتبنون شيئًا يُسمى "برمجة Vibe". هذا التعبير عمره ستة أسابيع فقط، لكنه لا يزال يثير الجدل على Reddit وقنوات Slack المختلفة، بما في ذلك هنا في IBM.
ببساطة، "برمجة Vibe" هو مصطلح استخدمه مؤخرًا Andrej Karpathy، الشريك المؤسس لـ OpenAI والمدير الأقدم السابق للذكاء الاصطناعي في Tesla، لوصف مدى جودة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) في التفكير والبرمجة. (فكّر في: Claude’s Sonnet، أو محرر كود الذكاء الاصطناعي Cursor). والآن، قام بالكتابة على X، بأنه يمكن للمطورين "الاستسلام للأجواء، واحتضان التجارب، ونسيان أن الكود موجود حتى". كما قالت Ars Technica: "بدلاً من أن تكون البرمجة حول التحكم والدقة، فإن "برمجة Vibe" تدور كليًا حول الاستسلام للتدفق".
يقول Joshua Noble، استراتيجي تقني في IBM، إنه يعتقد أن "برمجة Vibe" بدأت كمزحة. لكن هذا التعبير استمر، حيث أنشأ الحاضن Y Combinator حتى فيديو توضيحي مدته 30 دقيقة بعنوان “Vibe Coding Is the Future” (أي، برمجة “Vibe هي المستقبل”.
قد تكون "برمجة Vibe" هي المستقبل، لكنها لا تزال غير مكتملة اليوم. يقول Noble: "أعتقد أنها أشبه بالقول: إذا نفدت منك الأفكار، أو شعرت بالكسل، فدع CoPilot يقوم بالعمل نيابة عنك قليلاً وشاهد إلى أين يقودك ذلك". "أنا فقط أرى شيئاً، وأطلب شيئاً، وأنفّذ شيئاً، وأنسخ وألصق شيئاً، وعادة ما ينجح الأمر".
يتفق Ash Minhas، مدير المحتوى التقني في IBM: "برمجة Vibe موجودة"، كما يقول. "يبدو الأمر كما لو كان بإمكانك أخذ إلهام وتحويله إلى شيء ملموس". يقول مينهاس، موضحًا وجهة نظره، إنه توصل هو وشقيقه إلى مُوجّه لإنشاء تطبيق يساعد المستخدمين في العثور على رقم FIRE (الاستقلال المالي، التقاعد المبكر) الخاص بهم. وأضاف قائلاً: "إذا كانت لديك مهارات تقنية، فهذا شيء رائع".
والآن بعد أن وصل الذكاء الاصطناعي إلى كل جانب من جوانب الاقتصاد تقريباً، هل يمكن أن يعطل عمل المطورين ومهندسي البرمجيات؟ تقول Shalini Harkar، قائدة مناصري الذكاء الاصطناعي في IBM ومقرها بنغالور، إن القدرة على استخدام نماذج اللغة الكبيرة في البرمجة وتصحيح الأخطاء والاختبار يمكن أن تحسن العديد من العمليات.
وتوضح قائلة: "في هذه الأيام، يركز المطورون بشكل أكبر على حل المشكلات المعقدة ذات التأثير الكبير في الحياة الواقعية، وتصميمات معمارية فعالة، وتمكين استراتيجيات أسرع لطرح المنتجات في السوق، وتعزيز الابتكار بدلاً من المهام الروتينية".
لا يزال Michael (Max) Maximilien، المهندس المتميز في IBM، يطلب من فريقه إجراء اختبارات يدوية للكود. وأضاف قائلاً: "لكن مع مرور الوقت، لن تعد بحاجة إلى كتابة كود الاختبار بنفسك". "يمكنك في الواقع مجرد كتابة التعليمات البرمجية ثم مطالبة النماذج اللغوية الكبيرة بكتابة الاختبار نيابةً عنك، وسوف تؤدي لك عملاً جيدًا في معظم الأوقات. وهكذا، ستجد فجأة أن إنتاجيتك قد تحسنت تحسنًا ملحوظًا".
بالإضافة إلى هذا التعزيز في الكفاءة، يمكن الذكاء الاصطناعي مساعدة المطورين الأقل خبرة على الضبط الدقيق لمهاراتهم واكتساب تجربة عملية بوتيرة أسرع بكثير. يقول Maximilien: "يمكنك أن تقول:" هذا ما أحاول فعله"، وستقوم الشركة بكتابة النسخة الأولى من التعليمات البرمجية. "[بعد ذلك] بإمكانك إصلاحه، والاستمرار في المضي قدمًا، أليس كذلك؟ هذا هو مفهوم التسريع".
في هذه المرحلة المبكرة، لا تزال "برمجة Vibe" مجرد دعابة بين المطورين: شكل من أشكال الفن المخصص لخبراء البرمجة. لكنها قد تكون أيضًا علامة على أننا مستعدون لإعادة تعريف معنى التعاون مع الذكاء الاصطناعي في مجال علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات.
بالنسبة لبعض المراقبين، قد يتضمن مستقبل التكنولوجيا أيضًا المزيد من الروابط بين البشر والآلات. تقول Vrunda Gadesha، كاتبة المحتوى التقني في IBM: "مستقبل البرمجة سيعطي الأولوية لفهم اللغة الطبيعية، والخوارزميات الواعية بالعواطف، وتحليل المشاعر في الوقت الفعلي، ما يجعل التفاعلات بين الإنسان والحاسوب أكثر سهولة".
وبينما سيظل البشر دائمًا جزءًا لا يتجزأ من العملية، فإن الذكاء الاصطناعي يجعل جزء البرمجة أسهل بكثير. يقول Noble: "ستتطلب هندسة البرمجيات الصعبة دائمًا وجود عنصر بشري في مرحلة ما من العملية للنظر في التحسين، أو منطق الأعمال شديد التحديد، أو الحالات القصوى"، "لكن عندما نتحدث عن البرمجة البسيطة - مثل 'سأبرمج تطبيقاً يقوم بكذا' - فإن حجم العمل الذي يمكن أن يقوم به نموذج لغوي كبير يتزايد فعلاً. وهذا أمر مثير للغاية".
