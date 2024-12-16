مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المالية الأمريكية (CISA) يصدران تحذيرًا من الرسائل النصية المتبادلة بين Apple وAndroid

وصفت عناوين صحيفة Washington Post أنه أسوأ اختراق للاتصالات في تاريخ بلادنا، حسب ما ذكره أحد كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. في الظاهر، قد يبدو هذا مبالغاً فيه بعض الشيء، خاصة وأن عدد الضحايا 150 فقط. لكن الخبراء يتوقعون أن عدد الأشخاص المتضررين سيصل إلى الملايين. وذهب Warner، الذي يشغل منصب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، إلى حد القول إن هجوم Salt Typhoon يجعل هجومي Colonial Pipeline وSolar Winds يبدوان وكأنهما "لعب أطفال".

ذكرت شبكة NBC أن البيانات التي تم جمعها أثناء الهجوم تنقسم إلى فئتين. تضمنت الأولى سجلات مكالمات توضح الوقت والرقم الذي تم الاتصال به، مع وجود معظم السجلات في منطقة واشنطن العاصمة. ويشمل الآخر الاستماع إلى مكالمات مباشرة لأهداف بعينها، والتي قد تشمل دونالد ترمب وكمالا هاريس.

ومع ذلك، فإن الجانب الأكثر إثارة للقلق في الهجوم هو التداعيات المتعلقة بالأمن القومي. وأوضح Richard Forno،المحاضر الرئيسي في علوم الكمبيوتر والهندسة الكهربائية في جامعة UMBC،في مجلة UMBC أن Salt Typhoon اخترق البوابات التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذالقانون في الولايات المتحدة. وبناء على النتائج، يقول إن المهاجمين ربما حصلوا على معلومات حول أي جواسيس ومخبرين صينيين كانت وكالات مكافحة التجسس تراقبهم، والتي يمكن أن يستخدمها هؤلاء المستهدَفون بعد ذلك لتجنب كشفهم.

"قال مسؤولون أمريكيون إن العديد من الطرق التي اخترق بها Salt Typhoon أهدافه كانت من خلال نقاط ضعف في البنية التحتية. كما كتبتُ سابقا، فإن الفشل في تنفيذ أفضل الممارسات الأساسية للأمن السيبراني يمكن أن يؤدي إلى حوادث مدمرة للمجموعات بجميع أحجامها. ونظرا لاعتماد العالم على أنظمة المعلومات الشبكية، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على برامج الأمن السيبراني التي تجعل من الصعب نجاح الهجمات، خاصة للبنية التحتية الحيوية الحساسة، مثل شبكة الهواتف" وفق ما كتبه Forno.