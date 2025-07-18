مع إطلاق شركة Perplexity للذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي لمتصفح الويب الجديد Comet، تواجه شركة Perplexity تحديًا جديدًا: إعادة ابتكار كيفية تفاعل المستخدمين العاديين مع الويب. بعد مرور أسبوع واحد فقط، أصبح الطلب على Comet هائلاً بالفعل، حسب قول الرئيس التنفيذي لشركة Perplexity، Aravind Srinivas.
يتوفر Comet حاليًا للمشتركين في Perplexity Max، وسيُطرح من خلال الدعوات فقط خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع إعطاء الأولوية لمن هم على قائمة الانتظار المتزايدة. كتب Srinivas على LinkedIn: "الطلب على [دعوات] Comet يذكرني بأجواء بدء طرح Gmail. لقد كان منتجًا رائعًا ولا يزال Comet ليس في [المستوى] نفسه ولكنه شعور مميز أن تطور Perplexity شيئًا يريده الناس حقًا."
هذا الأسبوع، دعت Perplexity IBM Think لتجربة المتصفح بنفسها. لقد بدأت في العمل مع وضع سؤالين في ذهني: إلى أي مدى يمكن أن يقدم "Comet" ما أطلبه منه بشكل جيد، وهل لديه حقًا إمكانات تُحدث تحولاً جذريًا في كيفية تفاعلنا مع الإنترنت اليوم؟
أولاً، ما هو Comet؟ للوهلة الأولى، يبدو وكأنه مزيج من متصفح تقليدي وصفحة Perplexity الرئيسية. يمكن للمستخدمين كتابة عناوين الويب، ولكن بعد سنوات من استخدام شريط علامات التبويب في متصفح Google Chrome، قد يبدو من الغريب عدم الاعتماد عليه في الروابط والتنقل. إذا كنت أحد مستخدمي Perplexity النشطين البالغ عددهم 22 مليون مستخدم، فسيبدو مربع المطالبة الموجود في منتصف الشاشة مألوفًا لك على الفور.
اكتب استفسارًا، وسترى Comet يبحث عن الطلب ويفكر فيه وينفذه، بالإضافة إلى عرض إجراءات المتابعة أو الأسئلة ذات الصلة. على غرار مزايا البحث العميق أو Operator من OpenAI، تمنح هذه التفاعلية المستخدمين مزيدًا من التحكم، كما قال Chris Hay، مهندس بارز في IBM، في مقابلة مع IBM Think.
إذن، ما الذي يمكن أن يقدمه لنا Comet ولا يمكن أن تقدمه لنا المتصفحات السابقة؟ وفقًا لشركة Perplexity، يمكن أن ينفذ Comet مهام سير العمل كاملة، مع مراعاة سياق المستخدم.
لقد اختبرنا Comet في العديد من المهام اليومية بعد ربطه مع Gmail وGoogle Calendar والمواقع الإلكترونية المفضلة لدينا. وكان استعراض رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من المتصفح أمرًا سهلاً؛ ما عليك سوى أن تطلب منه فعل ذلك. لقد طلبت من Comet إظهار رسائل البريد الإلكتروني الخاصة برحلة قادمة، وقد نجح في ذلك... في بعض الأحيان.
يمكن أن ينفذ Comet مهامَّ مثل البحث عن مطعم والحجز فيه. ويمكنه حتى إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني باستخدام Gmail—وهو ما حدث بالفعل، فقد أرسل إلى زوجي، وقد سُررتُ عندما اكتشفتُ أنه من المستحيل معرفة أن هذه الرسالة لم أكتبها أو أصوغها بنفسي. وقد كان إعطاء المتصفح تعليمات عامة مثل "ابحث عن مطعم واحجز فيه" ومشاهدته وهو يتصرف نيابةً عني أمرًا مثيرًا للإعجاب أيضًا. وسواء كان الأمر يتعلق بالتحقق من منتجات على Amazon، أو إجراء حجوزات، أو حتى التنقل في نظام حجز القطارات المعروف بصعوبته في فرنسا، عندما نجح Comet في كل ذلك، كان الأمر يبدو حقًا وكأنه بداية حقبة جديدة في عالم البحث.
"سيكون المتصفح جيدًا في السيناريوهات التقليدية، وذلك لأنهم سيكونون قد دربوه على تلك السيناريوهات. حجز رحلة طيران أو مطعم—هذا هو المثال التقليدي الذي نراه طوال الوقت"، كما قال Hay، مشيرًا إلى أن Comet قد يتصرف بشكل مختلف في مهام مختلفة.
Comet لا ينجح دائمًا: في إحدى المرات، حاولت أن أطلب من المتصفح حجز طاولة لي ولأحد أصدقائي، وانتهى الأمر بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى جهة اتصال أخرى.
نظرًا إلى أنه مبني على الذكاء الاصطناعي، فإن Comet يعزز أيضًا السلوكيات التي رأيناها بالفعل في البحث بالذكاء الاصطناعي. ونظرًا إلى أن محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تميل إلى تلخيص المعلومات بدلاً من توجيه المستخدمين إلى مواقع خارجية، فمن المرجح أن يبقى الأشخاص على صفحة واحدة—وهو ما يسميه البعض البحث "من دون نقر". وبالفعل، تُظهر التقارير الأخيرة أن معدلات النقر تكون أقل عند استخدام أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
باستخدام Comet من Perplexity، يمكنك أيضًا إجراء "محادثة" مع محتوى الصفحة الرئيسية، وطرح أسئلة على المتصفح حول الأشياء المعروضة. كما أنه سيترجم المحتوى تلقائيًا إذا كان بلغة مختلفة عن اللغة التي كنت تستخدمها. وعلى الرغم من أن هذه المزايا مفيدة، فإنها تثير تساؤلات حول تحقيق الربح والإعلانات.
يقول Hay: "إنه يغير مفهوم تحسين محركات البحث بالكامل. لقد اعتدنا على أن تحسين محركات البحث يعني البحث، والكلمات المفتاحية، والوصول إلى الصفحة الرئيسية. بينما الآن ننتقل إلى عالم تحسين محركات البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ما مدى أهمية تلك الصفحة الرئيسية الآن؟ هل هناك صفحة رئيسية مصممة خصوصًا لتصفح Comet؟"
بالطبع، شركة Perplexity ليست هي الشركة التقنية الوحيدة التي تحاول تطوير متصفح مصمم حقًا للذكاء الاصطناعي،—بل يمكن القول إنها تتحدى متصفح Chrome من Google أو Safari من Apple. أطلقت شركة Browser Company مؤخرًا متصفحها الوكيل Dia، ويعد متصفح Opera Neon بمساعدة مستخدميه واتخاذ الإجراءات نيابةً عنهم. ذكرت Reuters أن OpenAI تعمل على تطوير متصفحها الخاص أيضًا، مع وجود خطط لدمج منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، مثل وكيلها، Operator.
ولكن هل سيكون ذلك كافيًا لجذب المستخدمين الذين يستخدمون Chrome وSaiffer منذ سنوات؟ لا تزال شركتا Google وApple تسيطران على ما يقرب من 85% من حركة مرور المتصفحات العالمية. يقول Hay: "لقد اعتدنا على استخدام Google: نكتب، ونضغط على "بحث"، ثم ننقر. أتساءل هل سينزل الناس المتصفح أصلاً." في انتظار أن نرى ما إذا كانت جاذبية الذكاء الاصطناعي الوكيل ستكون قوية بما يكفي لكسر هذه العادة.
