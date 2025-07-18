

إذن، ما الذي يمكن أن يقدمه لنا Comet ولا يمكن أن تقدمه لنا المتصفحات السابقة؟ وفقًا لشركة Perplexity، يمكن أن ينفذ Comet مهام سير العمل كاملة، مع مراعاة سياق المستخدم.

لقد اختبرنا Comet في العديد من المهام اليومية بعد ربطه مع Gmail وGoogle Calendar والمواقع الإلكترونية المفضلة لدينا. وكان استعراض رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من المتصفح أمرًا سهلاً؛ ما عليك سوى أن تطلب منه فعل ذلك. لقد طلبت من Comet إظهار رسائل البريد الإلكتروني الخاصة برحلة قادمة، وقد نجح في ذلك... في بعض الأحيان.

يمكن أن ينفذ Comet مهامَّ مثل البحث عن مطعم والحجز فيه. ويمكنه حتى إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني باستخدام Gmail—وهو ما حدث بالفعل، فقد أرسل إلى زوجي، وقد سُررتُ عندما اكتشفتُ أنه من المستحيل معرفة أن هذه الرسالة لم أكتبها أو أصوغها بنفسي. وقد كان إعطاء المتصفح تعليمات عامة مثل "ابحث عن مطعم واحجز فيه" ومشاهدته وهو يتصرف نيابةً عني أمرًا مثيرًا للإعجاب أيضًا. وسواء كان الأمر يتعلق بالتحقق من منتجات على Amazon، أو إجراء حجوزات، أو حتى التنقل في نظام حجز القطارات المعروف بصعوبته في فرنسا، عندما نجح Comet في كل ذلك، كان الأمر يبدو حقًا وكأنه بداية حقبة جديدة في عالم البحث.

"سيكون المتصفح جيدًا في السيناريوهات التقليدية، وذلك لأنهم سيكونون قد دربوه على تلك السيناريوهات. حجز رحلة طيران أو مطعم—هذا هو المثال التقليدي الذي نراه طوال الوقت"، كما قال Hay، مشيرًا إلى أن Comet قد يتصرف بشكل مختلف في مهام مختلفة.

Comet لا ينجح دائمًا: في إحدى المرات، حاولت أن أطلب من المتصفح حجز طاولة لي ولأحد أصدقائي، وانتهى الأمر بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى جهة اتصال أخرى.