تسعى Cloudflare إلى حماية الإنترنت من المخاطر المرتبطة بمحتوى "zero-click". فهل تنجح في ذلك؟

ومع صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي وحلول البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Anthropic وOpenAI وMeta وPerplexity، يشهد الويب نوعًا جديدًا من الزوّار: برامج آلية مخصّصة لجمع المحتوى. ولا يقتصر تأثير هذا التحوّل على ناشري الأخبار الذين يعتمدون على زيارات الإحالة لتحقيق الدخل من عملهم الصحفي، بل يشمل أيضًا منشئي المحتوى والمنصات التقنية الكبرى. فعلى سبيل المثال، رفعت Reddit مؤخرًا دعوى قضائية ضد Anthropic تزعم فيها أن برامجها الآلية تجمع محتوى المنصّة من دون إذن، وهو ما تنفيه Anthropic.

وقال Will Allen، رئيس قسم التحكم بالذكاء الاصطناعي والخصوصية ومنتجات الإعلام في Cloudflare، في مقابلة مع IBM Think: "شركات التقنية تتأثر هي الأخرى ببرامج الذكاء الاصطناعي الآلية التي تُستخدَم للوصول إلى المحتوى على الويب." ويضيف: "تُعَد منصات مثل Pinterest وQuora وReddit من أبرز مواقع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والتي انضمّت لدعم نهجنا القائم على الإذن المسبق لبرامج الذكاء الاصطناعي الآلية التي تجمع المحتوى، إلى جانب شركات في مجال الذكاء الاصطناعي مثل ProRata AI وHyperscience."

ولا تُستخدَم هذه البرامج الآلية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تؤدي أيضًا دورًا رئيسيًا في التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، الذي يربط نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بقواعد معرفة خارجية، مثل المحتوى المتاح للجمهور على الإنترنت. وبحسب تقرير أصدرته الشهر الماضي شركة التقنية TollBit، ارتفع حجم حركة البرامج الآلية المرتبطة بالتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) على مواقع شركائها بنسبة 49%، أي ما يقرب من ضعفيْن ونصف معدل نمو حركة البرامج الآلية المخصَّصة للتدريب، الذي بلغ 18%. ومن بين أكثر 12 برنامجًا آليًا نشاطًا في زيارة مواقع الويب لجمع المحتوى، وجدت TollBit أن ChatGPT وMeta وPerplexity كانت الأكثر نشاطًا في الربع الأول من عام 2025، إذ شكّلت مجتمعةً نحو 70% من متوسط عمليات جمع المحتوى الشهري التي تنفّذها برامج الذكاء الاصطناعي الآلية.

وتؤثر حركة البيانات الجديدة هذه على الخوادم وتزيد من تكاليف البنية التحتية للناشرين. في أبريل، أشارت Wikimedia، المنظمة غير الربحية التي تقف وراء Wikipedia، إلى أن 65% من الزيارات الأعلى تكلفة لديها مصدرها البرامج الآلية (bots).وكتبت المنظمة في منشور مدونة: "محتوانا مجاني، لكن بنيتنا التحتية ليست كذلك".

كما أثّرت البرامج الآلية الشرهة للبيانات في معدلات النقر على صفحة نتائج محركات البحث (SERP)، التي شهدت تراجعًا حادًا خلال الأشهر الأخيرة. ولنأخذ على سبيل المثال ميزة Google المسماة AI Overviews؛ إذ تُظهر دراسة حديثة أجرتها شركة التسويق Ahrefs أن AI Overviews، وهي ميزة طرحها محرك البحث العملاق لجميع المستخدمين في مايو الماضي، خفّضت عدد النقرات بنسبة 34.5%. ورغم أن استخدام AI Overviews يواصل النمو – بنسبة 116% منذ مارس الماضي – فإن المواقع التي تظهر في صفحة النتائج تتعرض لخسارة واضحة.

وقال Prince من Cloudflare في مقابلة حديثة على CNBC: "ما يعنيه ذلك هو أنه إذا كنت تجني المال من الاشتراكات أو الإعلانات أو أي من النماذج التي يعتمد عليها منشئو المحتوى اليوم، فلن يرى الزوار تلك الإعلانات. ولن يستمروا في شراء تلك الاشتراكات بعد الآن. وهذا يعني أن الاستمرار في العمل كمنشئ محتوى سيصبح أصعب بكثير".