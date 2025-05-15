سأقولها بصراحة: العديد من المؤسسات تستخدم الذكاء الاصطناعي، سواء أدركت ذلك أم لا. السؤال هو، كيف. كيف تستخدم المؤسسات الذكاء الاصطناعي؟ وكيف تعرف أنها تقوم بذلك بطريقة مسؤولة؟

تقول Phaedra Boinodiris، القائدة العالمية للذكاء الاصطناعي الموثوق في IBM® Consulting، إن كسب الثقة في الذكاء الاصطناعي يُعدّ تحديًا اجتماعيًا-تقنيًا، وأكثر جوانبه صعوبة يتعلق بالعنصر البشري. ويمكن تقسيم المنهجية الشاملة المطلوبة إلى ثلاثة مكونات: الأفراد، والعمليات، والأدوات، إلى جانب بعض المبادئ الأساسية للتعامل معها داخل المؤسسة.

عند التفكير في الأفراد، يتم التركيز على تحديد الثقافة المؤسسية المناسبة المطلوبة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ثمة حاجة إلى عمليات حوكمة للذكاء الاصطناعي لجمع الجرد والبيانات الوصفية المناسبة، وإجراء تقييمات للمخاطر، وغير ذلك الكثير. كما يجب على المؤسسات أن تمتلك الأدوات الصحيحة ضمن أطر عمل هندسة الذكاء الاصطناعي، لتُستخدم عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي، لضمان أن النماذج تعكس النية الصحيحة.