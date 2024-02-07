قد يكون هذا العام هو الأكبر لكن من حيث تقارير الاستدامة. في شهر يناير دخل توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات (CSRD) حيز التنفيذ، والذي يتطلب من الشركات في أوروبا وخارجها تقديم تقارير سنوية عن التأثير البيئي والاجتماعي لأنشطتها التجارية. وعلاوة على هذا التوجيه، لدى ولاية كاليفورنيا قواعد جديدة لإعداد التقارير ستدخل حيز التنفيذ خلال عام 2024، بينما مختلف دول العالم على وشك تنفيذ متطلبات الإفصاح غير المالي والتوثيق.

يطالب المستثمرون والمنظمون والأطراف المعنية بشكل متزايد الشركات بالإفصاح عن تعرضها للمخاطر المتعلقة بالمناخ، مثل الاعتماد على الوقود الأحفوري أو التعرض للأحداث المناخية. من خلال الإبلاغ الإلزامي والإفصاحات الطوعية على حد سواء، يمكن للشركات تحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ وإدارتها، وتوفير معلومات قيّمة للمستثمرين والأطراف المعنية الآخرين لتحقيق قدر أكبر من الشفافية.

كما أصبح إعداد التقارير أمرًا بالغ الأهمية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. فمع قيام مزيد من الشركات بوضع أهداف واسعة النطاق للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أصبح إيجاد طريقة لتتبع التقدم المحرز وتوثيقه بدقة أمرًا متزايد الأهمية. وتُعدّ الشفافية التي توفرها التقارير المنتظمة والشاملة إحدى طرق المساعدة في تجنب ظاهرة تقديم حلول زائفة لأزمة المناخ تصرف الانتباه عن العمل الملموس أو الادعاءات المضللة حول الاستدامة والتأثير البيئي. ومن خلال التوثيق المنظم، يمكن للمستهلكين والحكومات والأطراف المعنية الأخرى اتخاذ قرارات أفضل مبنية على معلومات جديرة بالثقة.

لكن الامتثال لمجموعة واسعة من قواعد الإبلاغ الإلزامية في جميع أنحاء العالم يمكن أن يكون مربكًا ومعقدًا. وفد وجد أحد الاستطلاعات أن 81% من الشركات تستحدث أدوارًا ومسؤوليات جديدة لاستيعاب العدد المتزايد من متطلبات الإفصاح، بينما ذكرت 99% من الشركات أنها من المرجح إلى حد ما أو إلى حد كبير أن تستثمر في مزيد من التقنيات والأدوات المتعلقة بإعداد التقارير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.2 على سبيل المثال، يتجه البعض إلى حلول برمجية يمكنها التقاط بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارتها وإعداد تقارير بها بسهولة أكبر.