لقد تحولت المؤسسات بشكل متزايد إلى استخدام الحاويات لإنشاء بنية تحتية أكثر قابلية للتطوير وفعالية ومرونة. تتضمن الحاوية تعبئة التعليمات البرمجية مع المكتبات والتبعيات المطلوبة لتشغيل التعليمات البرمجية. يؤدي ذلك إلى إنشاء تعليمات برمجية قائمة بذاتها يمكن تشغيلها على أي بنية تحتية، مثل سطح المكتب أو تكنولوجيا المعلومات المحلية أو على السحابة الأصلية.
ازدادت أهمية الحاويات نظرًا لحاجة المؤسسات إلى تقنيات محمولة وفعالة من حيث الموارد، لتصبح وحدات الحوسبة الفعلية للتطبيقات السحابية الحديثة الأصلية. تتوقع Gartner أن 90% من الشركات العالمية ستستخدم التطبيقات المعبأة في حاويات وأن واحدًا من كل خمسة تطبيقات سيعمل في حاويات بحلول عام 2026، كما ذكرت CIO.
ازدادت شعبية الحاويات واعتمادها منذ إصدار Docker في عام 2013، وهي منصة مفتوحة المصدر لبناء ونشر وإدارة التطبيقات المعبأة في حاويات.
تستخدم الحاويات المحاكاة الافتراضية لنظام التشغيل (OS) وتستفيد من نواة نظام التشغيل (على سبيل المثال مساحات أسماء Linux ومجموعات cgroups، وصوامع Windows وكائنات المهام) لعزل العمليات والتحكم في مقدار وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص التي يمكن لهذه العمليات الوصول إليها.
تمكّن سرعة تطوير الحاويات المؤسسات من بناء خدمات أعمال جديدة ونشرها وتوسيع نطاقها بسرعة. وهي تختلف عن الأجهزة الافتراضية من حيث أنها تستفيد من ميزات وموارد نظام التشغيل المضيف مقابل طلب نظام تشغيل ضيف في كل حالة.
لقد أصبحت أكثر أهمية مع تبني المؤسسات لتقنيات التطوير الحديثة مثل الخدمات المصغرة والخوادم بدون خادم وعمليات التطوير، والتي تستخدم جميعها عمليات نشر التعليمات البرمجية المنتظمة بزيادات صغيرة.
تعمل بنيات الخدمات المصغرة على تقسيم التطبيق إلى خدمات صغيرة مستقلة. الحاويات والخدمات المصغرة هي مفاهيم مختلفة ويمكن استخدامها بشكل منفصل، على الرغم من أنه من الشائع نشر الخدمات المصغرة في حاوية. تساعد الحاويات فرق عمليات التطوير على تجنب التعقيدات التي تنشأ عند نقل البرامج من الاختبار إلى الإنتاج.
تحتاج المؤسسات إلى مراقبة سلامة تطبيقاتها المعبأة في حاويات وتتبع مشكلات الأداء، مثل أي برنامج آخر. يتيح الحفاظ على رؤية الحاويات وتتبع المقاييس الشاملة للحاويات للمؤسسات إمكانية تقليل التكاليف وإدارة دورات حياة برامجها بشكل أفضل عبر حالات الاستخدام.
توفر مراقبة الحاويات، وهي جانب من جوانب مراقبة التطبيقات و إدارة أداء التطبيقات (APM)، العديد من الفوائد للمؤسسة، بما في ذلك القدرة على تتبع مقاييس الأداء وتعزيز كفاءة الحاويات وتقليل متوسط الوقت اللازم لإصلاحها (MTTR) وزيادة موثوقية أحمال التشغيل. ولتحقيق ذلك، يمكن للمؤسسات الاستفادة من حلول مراقبة الحاويات التي توفر للمؤسسات رؤية فورية لأداء الحاويات. تساعد مراقبة الحاويات على تحقيق إمكانية المراقبة وضمان توافر خدمات تكنولوجيا المعلومات في نهاية المطاف.
من الضروري أن تكون قادرًا على تتبع الكيفية التي يؤدي بها التطبيق بأكمله وأن يكون لديك رؤية لكل عنصر وطبقة محددة بحيث يكون لدى الفرق صورة كاملة للبيئات التي في الحاويات بأكملها.
تتطلب استراتيجية مراقبة الحاويات الشاملة تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية في البداية لضمان توافقها مع أهداف العمل. قد يكون للمؤسسات احتياجات مختلفة وأهداف مختلفة فيما يتعلق باستراتيجية الحاويات الخاصة بها ويجب عليها مواءمة ما تقيسه مع تلك الأهداف.
هناك ثلاثة مجالات رئيسية يجب التركيز عليها لمؤشرات الأداء الرئيسية الفردية:
يجب أن تتكامل أدوات مراقبة الحاويات مع أدوات الحاويات مفتوحة المصدر مثل Prometheus وJMX وStatsD، حتى تتمكن المؤسسات من الحصول على رؤى حول بيئاتها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن توفر أدوات مراقبة الحاويات إمكانية رؤية التبعيات مثل المضيف ونظام التشغيل وجهاز Java الظاهري (JVM) وعقد Cassandra و MySQL. تستخدم منصة IBM® Instana® Observability رسمًا بيانيًا ديناميكيًا لنمذجة تطبيقات المؤسسة لإنشاء فهم لجميع التبعيات المادية والمنطقية للمكونات.
تُعَد لوحات المعلومات عنصرًا حاسمًا في مراقبة البنية التحتية وتقييم سلامة الحاويات. ويحتاج الموظفون إلى معرفة ما يحدث في بيئة الحاويات الخاصة بهم حتى يتسنى لهم التدخل في حال حدوث مشكلة.
تُنشئ أدوات مراقبة الحاويات الحديثة لوحات معلومات حيث يمكن لفرق عمليات التطوير عرض بيانات الحاويات بشكل إجمالي وفي تصورات فردية تعرض بيانات محددة. يوفر Instana إمكانية الرؤية مع السياق من خلال الرسم البياني الديناميكي ودليل السياق. تساعد هذه الميزات المستخدمين على عرض العلاقات بين التطبيقات وتشخيص المشكلات وتحديد تأثيرها.
تستخدم العديد من المؤسسات تنسيق الحاويات، الذي يعمل على أتمتة توفير ونشر وإدارة التطبيقات المعبأة في حاويات، من خلال أدوات مفتوحة المصدر مثل Kubernetes. تستخدم بيئات Kubernetes المعبأة في حاويات الأتمتة لأداء مهام مثل النشر وموازنة التحميل والتوسع دون الحاجة إلى تدخل بشري. ومع ذلك، تظل المراقبة أمرًا بالغ الأهمية، بحيث يكون لدى المؤسسات رؤية لكل مجموعة Kubernetes. تنتج الحاويات كميات كبيرة من بيانات الأداء التي يمكن أن تساعد في تحسين عملية التنسيق، وتساعد المراقبة على ضمان عمل التنسيق كما ينبغي.
الأتمتة هي عنصر مهم في مراقبة الحاويات. يؤدي إعداد مهام سير عمل مؤتمتة محددة إلى تقليل الضغط على فرق عمليات التطوير، ويساعد على تعزيز صحة الحاوية وكفاءتها من خلال تقليل الخطأ البشري ويسمح للنظام بالتدخل بشكل أسرع مما يمكن للإنسان.
هناك حاجة إلى قدرات الكشف عن الخلل لتمكين التشخيص السريع وحل حوادث الأداء داخل الحاويات. يجب أن يقوم حل مراقبة الحاويات بتسجيل الحوادث أثناء حدوثها، والتي يمكن لفرق عمليات التطوير ومهندسي موثوقية الموقع معالجتها بشكل فردي والمشاركة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تحديد ما إذا كانت جزءًا من مشكلة تتطلب تحليل السبب الجذري واستجابة أكثر شمولاً.
مع تزايد تحوّل المؤسسات إلى استخدام الحاويات، سيصبح إنشاء ممارسات مراقبة قوية ومنضبطة للحاويات أكثر أهمية لضمان وقت التشغيل وتقديم خدمة ممتازة وتجربة مستخدم محسّنة.
في البيئات المعبأة في حاويات، تُعد الرؤية والمراقبة أمرًا بالغ الأهمية ليس فقط للحفاظ على سلامة التطبيقات، ولكن أيضًا لتحقيق أقصى قدر من المرونة والكفاءة—وبالتالي الحصول على عائد كامل على استثمارك في التطبيقات المعبأة في حاويات.
تتصدى مراقبة الحاويات باستخدام IBM® Instana® Observability لهذه التحديات وتوفر رؤية تلقائية مستمرة بالسياق الكامل لجميع الطبقات الفنية—المضيفين والحاويات والبرامج الوسيطة والخدمات المصغرة قيد التشغيل. توفر لوحات المراقبة قابلية ملاحظة تلقائية لكل حاوية، ومجموعة التقنية الكاملة التي تعمل داخلها والتطبيقات التي تعمل فوقها.