تعتمد الحاويات على تقنية مفتوحة المصدر وتوفر سرعة تطوير لا مثيل لها تتيح للشركات إمكانية إنشاء خدمات الأعمال الجديدة ونشرها وتوسيع نطاقها بسرعة، سواء محليًا أو على السحابة. وعلى الرغم من ذلك، تأتي مع هذه السرعة تحديات الرؤية التي لا تستطيع أدوات حلول المراقبة التقليدية مواكبتها. في البيئات الموجودة داخل حاويات، مثل حاويات Linux وDocker، تُعدُّ أنظمة الرؤية والمراقبة ضرورية للحفاظ على سلامة التطبيق، بالإضافة إلى تحقيق أقصى قدر من المرونة والكفاءة—وبالتالي الحصول على كامل عائد الاستثمار في التطبيقات الموجودة داخل حاويات.

توفر مراقبة الحاويات باستخدام IBM Instana Observability حلاً لمراقبة الحاويات يعالج هذه التحديات ويوفر رؤية تلقائية مستمرة مع السياق الكامل لجميع الطبقات الفنية—المضيفين والحاويات والبرامج الوسيطة والخدمات المصغرة قيد التشغيل. توفر أدوات مراقبة الحاويات ولوحات المعلومات قابلية ملاحظة تلقائية لأداء كل حاوية، ومجموعة التقنية الكاملة التي تعمل داخلها والتطبيقات التي تعمل فوقها.