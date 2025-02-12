يتعرض المديرون التنفيذيون لتكنولوجيا المعلومات لضغط مستمر لتحسين الإنفاق التشغيلي، لكنهم بحاجة إلى المزيد من التمويل لبدء مبادرات تحديث تكنولوجيا المعلومات. تتصارع فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات مع زيادة تعقيد التطبيقات عبر البيئات الهجينة والسحابة المتعددة، مما يؤدي إلى ضعف خدمات الأعمال وتصاعد التكاليف.

يواجه المهندسون التقنيون صعوبة في الحفاظ على بيئة تكنولوجيا المعلومات الواسعة وإدارتها بسبب تراكم الديون التقنية. يقلق مديرو استمرارية الأعمال بشأن التأثير المحتمل لفشل تكنولوجيا المعلومات على العمليات التجارية أثناء بحثهم عن حلول للمرونة والاستمرارية. أخيراً، يجد مديرو التسليم والمواهب صعوبة في الاكتساب والاحتفاظ بالمواهب التي تمتلك المزيج المناسب من مهارات تكنولوجيا الأعمال وخبرة عمليات AMS التي يقودها الذكاء الاصطناعي.

إدارة وتحسين تطبيقات المؤسسات وبنيتها التحتية الأساسية تؤثر على قادة تكنولوجيا المعلومات في جميع الأدوار. لكن المديرون التنفيذيون لتكنولوجيا المعلومات، الذين لا يتمتعون برؤية واضحة لعمليات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بأولويات العمل، يتلقون الضربة الأقوى؛ فإذا لم يتمكنوا من إظهار العائد من الاستثمارات الحالية، فلن يتمكنوا من طلب المزيد من الأموال.

تتطلب إدارة التطبيقات المخصصة الحساسة في البيئات الهجينة ومتعددة السحابة جهداً وعناية مستمرين. بعض أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات في إدارة التطبيقات المخصصة هي: