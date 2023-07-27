الاستفادة من الحوسبة عالية الأداء للمساعدة في حل التحديات المعقدة عبر الصناعات

في بيئة الأعمال التنافسية اليوم، قد يكون امتلاك قدرة حوسبة عالية عنصرًا حاسمًا. وسواء احتاج بنك إلى إجراء تحليلات مخاطر بسرعة للتعامل مع أسواق متقلبة، أو احتاجت صناعة أشباه الموصلات إلى تحسين تصميم الرقائق، أو اضطرت شركة في علوم الحياة إلى تنفيذ معالجة وتسلسل سريعَين ومتكررَين للجينوم لتحقيق إنجازها التالي، يمكن أن تمثل الحوسبة عالية الأداء (HPC) عاملًا رئيسيًا لحل مشكلات كبيرة ومعقدة في وقت أقل مقارنة بأساليب الحوسبة التقليدية.
بينما تسعى المؤسسات إلى حل أكثر تحدياتها تعقيدًا، صُممت IBM® Cloud HPC لتقديم حل متكامل يغطي العناصر الحيوية للحوسبة والشبكة والتخزين والأمن، مع هدف مساعدة المؤسسات على تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي ومتطلبات الكفاءة التي يفرضها العملاء. ويشمل الحل أيضًا عناصر أمان وضوابط مدمجة في المنصة، وهو مصمم لتمكين العملاء في مختلف الصناعات من الاستفادة من HPC كخدمة مُدارة بالكامل، مع مساعدتهم في التعامل مع مخاطر الأطراف الثالثة والرابعة.
في عالم الخدمات المالية، يُعد توفر أكبر قدر ممكن من قوة الحوسبة عاملًا مهمًا لدعم أعلى مستويات الأداء. ومع تصاعد تركيز البنوك على المرونة والأداء والأمان والامتثال، تظهر عوامل خارجية متعددة قد تؤثر في قطاع الخدمات المالية، ويجب الاستعداد لها. وقد تشمل هذه العوامل مواقف من شأنها زيادة القدرة الحاسوبية التي تحتاجها المؤسسات المالية يوميًا بشكل ملحوظ. فعلى سبيل المثال، قد تتطلب الضغوط التنافسية، وإعداد التقارير التنظيمية، ومتطلبات الأمان، وتقلبات السوق من مؤسسات الخدمات المالية إعادة تقييم المخاطر بسرعة. ولتحقيق ذلك، تحتاج هذه المؤسسات إلى إجراء حسابات معقدة تتطلب مستويات عالية من قوة الحوسبة.
وللوصول إلى الدقة المطلوبة، تحتاج نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الاعتماد على مجموعة بيانات أكبر، وإلى القدرة على تنفيذ عدد أكبر من التكرارات والحسابات. وهنا تبرز أهمية الحوسبة عالية الأداء (HPC) — إذ يمكنها توفير قوة حوسبة مكثفة على نطاق واسع — بما يدعم هذا النوع من الحسابات كثيفة المعالجة. وقد صُممت HPC لتوفير مستويات الأداء اللازمة لهذه الحسابات، سواء تم تشغيلها محليًا أو على السحابة، كما يمكن أن تساعد المؤسسات على تلبية متطلبات المعايير التنظيمية المتطورة اليوم.
واليوم أكثر من أي وقت مضى، نرى المؤسسات المالية تستفيد بصورة متزايدة من HPC في قدرات مثل محاكاة Monte Carlo لتحركات السوق، بما في ذلك تشغيل حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي، تُعد الحوسبة عالية الأداء (HPC) عنصرًا أساسيًا لمعالجة البيانات وتوليد الرؤى بسرعة. ومع خدمة IBM Cloud HPC Managed Service، يمكن لمؤسسات الخدمات المالية الاستفادة من نشر مُخصّص، ودعم مستمر للمنصة، وإدارة تحسين أداء التطبيقات.
ومع ارتفاع توقعات العملاء، يصبح من الضروري أن تواكب الشركات وتيرة التصميم السريعة. ولا يُعد قطاع أشباه الموصلات استثناءً من ذلك. وخلال السنوات القليلة الماضية، رأينا مدى أهمية أشباه الموصلات لمجموعة واسعة من الصناعات — بما في ذلك النقل والرعاية الصحية — ولماذا من المهم أن تتمكن الشركات من تطوير هذه المواد بسرعة. ومع سعي مصنّعي أشباه الموصلات إلى الابتكار بوتيرة أسرع، يمكن أن تمثل أدوات الأتمتة الإلكترونية (EDA) أصلًا رئيسيًا.
وفي الوقت نفسه، ومع تزايد تعقيد التصميم وتقدمه، تزداد الحاجة إلى قدرة حوسبة أكبر بكثير. ونشهد بصورة متزايدة توجه المؤسسات إلى السحابة لتوفير هذه السعة، بما في ذلك حلول السحابة الهجينة التي تساعدها على إدارة أحمال التشغيل في أوقات الذروة بفاعلية أكبر. وقد صُممت IBM Cloud HPC لتقديم أداء أعلى للتخزين، وقوة حوسبة أكبر، ومستويات أعلى من الأمان داخل السحابة (أو عند التوسع إليها وقت الحاجة). كما يمكنها مساعدة عملاء EDA على رفع كفاءة الحوسبة عالية الأداء لأحمال التشغيل الخاصة بالبرمجيات كثيفة الحساب، وتعزيز الكفاءة العامة.
ومع القدرة على إدارة أحمال التشغيل كثيفة الحوسبة بمرونة — محليًا وعلى السحابة — وبمستويات عالية من المرونة والأداء، يستطيع قادة EDA الاستفادة من IBM Cloud HPC لمواجهة ذروات الطلب على الحوسبة، مع المساعدة في تقليل مخاطر فترة التعطّل. ويمكن أن يدعم ذلك تمكين أعمال البحث والتطوير الاستراتيجية.
ومع تزايد حجم البيانات المتاحة في علوم الحياة، تتزايد كذلك فرص تحقيق اكتشافات محورية يمكن أن تُحدث أثرًا حقيقيًا في حياة الناس اليومية. سواء كان المجال هو التكنولوجيا الحيوية أو الأدوية أو علم الجينوم، تزداد أهمية أن تقدم شركات علوم الحياة ابتكاراتها بأسرع ما يمكن، بما يتيح مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس.
ويمكن للحوسبة عالية الأداء (HPC) أن تمكّن محترفي علوم الحياة من معالجة البيانات في زمن شبه حقيقي وتوليد رؤى قد تفتح الباب أمام اكتشافات جديدة. ومع مرونة (HPC) وقابلية التوسع فيها، تستطيع شركات علوم الحياة إدارة أحمال تشغيل متنوعة على نحو أفضل، وتحليل بياناتها بدقة أعلى، بما يسهم في تحسين النتائج. ومع استمرار العالم في مواجهة تحديات صحية جديدة، يمكن أن تساعد الاستفادة من (HPC) في علوم الحياة على توفير قوة الحوسبة اللازمة لتحقيق إنجازات جديدة، مثل تسريع تطوير أدوية جديدة.
لقد أصبحت الحوسبة عالية الأداء (HPC) عنصرًا أساسيًا في صناعة السيارات، وتُستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك Computational Fluid Dynamics (CFD). ويُعد برنامج (CFD) أداة حاسوبية يمكن لمهندسي السيارات الاستفادة منها لتحليل التحديات المرتبطة بتدفق السوائل وحلها. ويشمل ذلك محاكاة الديناميكا الهوائية لتقليل السحب واحتكاك الهواء، وكذلك محاكاة البطاريات لتحسين أداء البطارية وسلامتها. ويمكن تحقيق كل ذلك مع تقليل الوقت والموارد مقارنة بالاختبارات الفيزيائية التقليدية. ونظرًا لأن محاكاة (CFD) قد تكون كبيرة جدًا، فهي تتطلب قوة حوسبة مكثفة يمكن أن توفرها (HPC) عند التشغيل على نطاق مناسب — خاصة عندما تكون الحاجة إلى النتائج ضمن إطار زمني محدد.
وفي الوقت نفسه، تستعد صناعة السيارات أيضًا لتحديات الغد. فمع صعود المركبات ذاتية القيادة والميزات الذكية، تتزايد الحاجة إلى تحليل كميات كبيرة من البيانات بمعدل متسارع. يمكن لقوة الحوسبة عالية الأداء (HPC) أن تمكّن مصنّعي السيارات من توليد رؤى بسرعة أكبر، ما قد يساعدهم على الابتكار بوتيرة أسرع أثناء تطوير منتجات أكثر أمانًا وموثوقية وكفاءة. ويمكن للحوسبة عالية الأداء (HPC) تسريع عملية التصميم والتطوير من البداية إلى النهاية — بدءًا من مساعدة مهندسي السيارات على تحسين استهلاك الوقود، ووصولًا إلى تعزيز سلامة السائق بالاعتماد على المحاكاة المتقدمة وتحليل البيانات.
وبينما تسعى الصناعات بمختلف أنواعها إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية، صُممت IBM Cloud HPC لمساعدتها على تحليل البيانات، وإجراء حسابات معقدة، وتشغيل محاكاة كثيفة المعالجة، وغير ذلك — بسرعة. ومن خلال الجمع بين خبرة IBM الطويلة في إدارة أحمال التشغيل والجدولة عبر ®IBM LSF و ®IBM Symphony، وبين IBM Cloud HPC ضمن بيئة سحابة متعددة هجينة، نهدف إلى مساعدة العملاء في مختلف الصناعات — بما في ذلك الخدمات المالية، وأشباه الموصلات، وعلوم الحياة، والطيران، وصناعة السيارات — على الاستفادة من الأتمتة التي تُحسّن مهام (HPC)، وتساعدهم على تحقيق قيمة أسرع، وتعزيز الأداء، وتقليل التكاليف.
وإضافةً إلى ذلك، عند دمج IBM Cloud HPC مع حل التخزين IBM Storage Scale، يمكن تقديم حل واحد متكامل عالميًا يساعد المستخدمين على إدارة البيانات بسهولة ونقلها بكفاءة من حيث التكلفة عبر البيئات الهجينة، لتنفيذ أحمال تشغيل (HPC) في الوقت الفعلي.
