1. تأمين المشاركة على المستوى التنفيذي

من غير المرجح أن تنجح مشاريع التحوّل الرقمي إذا لم يتم اعتمادها وقيادتها من قِبل القيادة التنفيذية. هناك سبب وراء كون التحوّل الرقمي غالبًا ما يكون عنصرًا رئيسيًا في إدارة التغيير: فهو يغير تمامًا طريقة عمل الشركة. قد تحتاج بعض الفرق القيادية إلى إرشادات حول كيفية مساهمة التحولات الرقمية، التي تترتب عليها تكاليف مقدمة ومستمرة، في تحقيق أهداف العمل وتحقيق القيمة في نهاية المطاف.

إحدى الطرق لفهم التحول الرقمي هي أن تتذكر أنه لا يدفع الشركة إلى الأمام لتحقيق أهدافها المستقبلية فحسب، بل يحميها أيضًا من المنافسة التي من المحتمل أن تخضع لعملية تحول رقمي أيضًا. فعلى سبيل المثال، يجب على الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن يعمل مباشرةً مع رئيس قسم المعلومات وأعضاء الجناح التنفيذي الآخرين لدراسة مدى تأثير التحول الرقمي في أقسامهم، بحيث يكون لدى المؤسسة صورة كاملة عن التغييرات التي ستحدث وكيف ستحسن من مكانة المؤسسة.

2. فهم التأثير

يجب على المرء أن يفهم أن التحول الرقمي هو تحول تنظيمي أو تجاري بقدر ما هو تحول تكنولوجي. يُحدث التحول الرقمي الشامل تغييرًا ثقافيًا كبيرًا. فهو يعالج مهام سير العمل لإحداث كفاءة أكبر. كما أنه يُدخل تقنيات من شأنها إحداث تغيير جذري في طرق عمل الموظفين، وغالبًا ما يقلل من العمليات اليدوية مع تعزيز عملية اتخاذ القرارات والقيمة التي يحققونها.

على سبيل المثال، قد يقدم التحول الرقمي مجموعة من الأدوات الرقمية التي تعزز عملية صنع القرار. وقد تحل محل جداول البيانات وملفات معالجة النصوص بوابات مركزية على الإنترنت، ما يفرض على الموظفين تغيير طريقة عملهم. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا التوازن يتطلب عادة التدريب وإعادة توجيه العديد من العمليات، وهو الأمر الذي قد يجده بعض الموظفين القدامى صعبًا. لهذا من المهم جدًا إيصال قيمة نجاحات التحول الرقمي وتشجيع الموظفين على المساعدة في تشكيل خارطة الطريق لتحقيق نجاحهم.

3. التعامل مع التحول الرقمي كعملية لا تنتهي أبدًا

التحول الرقمي هو عملية مستمرة على الدوام. هناك بداية، ولكن ليس هناك نهاية للتحول الرقمي الناجح. ستكتشف المؤسسات التي تنخرط في عملية التحول الرقمي بشكل روتيني طرقًا جديدة للتحسين، ويجب أن تقيّم باستمرار كيفية سير العملية وتحدد التقنيات الجديدة والقوى الخارجية التي تؤثر فيها وتصحح المسار عند الضرورة.

4. حدد كيف يبدو النجاح

رغم أن التحول الرقمي ليس له حد انتهاء، إلا إن المبادرات الفردية داخله لها معالم وأهداف. على سبيل المثال، قد تنتقل المؤسسات من خدمة العملاء عبر الهاتف إلى ابتكار رقمي مثل روبوتات المحادثة أو مواقع ويكي المعتمدة على المعارف. ومن خلال القيام بذلك، يجب أن يتوقعوا تحسين مشكلات خدمة العملاء التي تم حلها ورضا العملاء. فإذا ما كانت المؤسسة تواجه مشكلات تتعلق بالتقنيات القديمة، فقد تحتاج إلى إعطاء الأولوية لتحديث التطبيق. وعند تنفيذ ذلك، ينبغي أن تتوقع المؤسسة تقليل فترة التعطل والحوادث الأمنية، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة.

5. تتبع النتائج بدقة

يتضمن كل تحول رقمي ناجح إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية والتتبع الدقيق والحازم للمقاييس. وبهذه الطريقة، تستطيع المؤسسة فهم نقاط نجاحها ونقاط فشلها. وأي تحول رقمي ناجح يجب أن يتضمن عنصرًا قويًا لتحليل البيانات لتتبع النجاحات بدقة.

على سبيل المثال، إذا كانت المؤسسة تتطلع إلى تحسين رضا العملاء، فيجب عليها قياس درجات رضا العملاء (CSAT) وصافي درجات المروجين (NPS) قبل التحول الرقمي وبعده. وإذا كانت تستخدم التحول الرقمي لتغيير إستراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بها، فيجب عليها تتبع مقاييس مثل العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) والتكلفة لكل اكتساب. من خلال فعل ذلك، يمكن للمؤسسة التأكد من أن التحول الرقمي يحقق نتائج ويزيد من القيمة.

6. الاستفادة من النظام البنائي

يثمر التحول الرقمي قدرات رقمية تستطيع إيجاد شراكات مفتوحة داخل المنظومة. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات التي تمكّن واجهات API مشاركة المعلومات والبيانات في الوقت الفعلي مع الشركاء لتقديم خدمة أفضل للعملاء النهائيين في كلتا المؤسستين. على سبيل المثال، يمكن لمؤسسة التجارة الإلكترونية التي تستخدم واجهات API من العديد من معالجات الدفع إكمال المبيعات مع العملاء بغض النظر عن خيار الدفع الذي يفضلونه.

7. ابحث عن الشريك المناسب

إن التحولات الرقمية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً وغالبًا ما تتطلب من المؤسسة الخروج من منطقة الراحة الخاصة بها. ولديها فرصة أفضل للنجاح إذا كانت تضم الشريك المناسب الذي يمكنه استخدام أدوات مجربة وحقيقية للمساعدة على تحقيق أقصى قيمة ممكنة.