يمكن للحوسبة السحابية أن تضيف 3 تريليونات دولار أمريكي إلى المؤسسات التي تسخرها بشكل صحيح، وفقا لشركة McKinsey (الرابط موجود خارج ibm.com). وهي مهيأة لتحويل الشركات والصناعات، وإحداث ثورة في كيفية تعاون الموظفين والأطراف المعنية الآخرى، ودفع مبادرات التحول الرقمي.
أمضت العديد من المؤسسات السنوات القليلة الماضية في الاستثمار بكثافة في السحابة. وتوقعت Gartner أن يبلغ الإنفاق على السحابة (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) ما يقرب من 600 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2023. هناك العديد من الأسباب التي جعلت المؤسسات تتبنى الخدمات السحابية، من بينها تعزيز الكفاءات وتوفير التكاليف وقابلية التوسع والمرونة والوصول إلى السوق في وقت أسرع.
بيد إن المؤسسات قد فكرت في خفض الإنفاق على السحابة بسبب الرياح الاقتصادية المعاكسة الأخيرة. نتيجة لذلك، تشهد ميزانيات تقنية المعلومات انخفاضًا جنبًا إلى جنب مع الميزانيات التشغيلية الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه العديد من المؤسسات صعوبة في الاستفادة من إمكانات السحابة بشكل كامل وذلك بسبب تكاليف السحابة الأولية، والتي ترتفع بسبب نقص الكفاءات أو زيادة التكاليف بسبب "رفع ونقل" التطبيقات (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) أو التقليل من تكاليف نقل البيانات. كما يمكن أن تزيد تكاليف الإنفاق على السحابة لدى الشركات وذلك لأنها تخصص موارد أكثر من اللازم لوظائف أعمالها العادية. وترصد العديد من الشركات زيادات سنوية في تكاليف الإنفاق على السحابة بنسبة تتراوح بين 20% و30% (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) نتيجة لهذه السلوكيات.
ليس من السهل دائمًا الانتقال من الأنظمة المحلية إلى السحابة، ولا يؤدي ذلك دائمًا إلى خفض التكاليف في البداية. بفضل التوجيه الصحيح ونهج إدارة التكاليف الصحيح، يمكن أن يؤدي ترحيل السحابة إلى خفض التكاليف الإجمالية لتكنولوجيا المعلومات (الرابط موجود خارج ®ibm.com)، ويجب أن يؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمات تكنولوجيا المعلومات.
مثل نفقات تقنية المعلومات الأخرى ، يمكن أن ترتفع تكاليف السحابة بشكل كبير وتهدد عائد الاستثمار بدون حلول إدارة السحابة المناسبة. يجب ألا تتخلى المؤسسات عن أهدافها السحابية بسبب التحديات الأولية. يجب أن يتذكر المسؤولون التنفيذيون أن هناك سببًا وراء تبني العديد من المؤسسات للسحابة. تتطلب مراكز البيانات المحلية تكاليف كبيرة من العمالة والتراخيص وصيانة النظام والموقع المادي نفسه.
تبقى تكلفة الإستراتيجية السحابية الشاملة والذكية التي يتم تنفيذها بشكل صحيح غالبًا أقل من تكلفة مراكز البيانات المحلية ويمكن أن تطلق العنان لقيمة كبيرة لكل من المؤسسات الحالية والشركات الناشئة على حد سواء.
فيما يلي ست طرق يمكن للمؤسسات من خلالها تحسين إدارة تكاليف السحابة وزيادة تحسين تكلفة السحابة وتحقيق أكبر قدر ممكن من القيمة من ميزانياتها السحابية.
يجب على المؤسسات التي تنتقل إلى السحابة أن تتبنى عملية الإدارة المالية كعنصر أساسي من عناصرها لتحسين السحابة. غالبًا ما يواجه أولئك الذين يفشلون في القيام بذلك عواقب باهظة الثمن، وفقًا لشركة McKinsey (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، والتي أرجعت الزيادات في التكاليف إلى قدرات الإدارة المالية (FinOps) السحابية غير الناضجة. يمكن أن يزداد الإنفاق السحابي بسرعة، مثل أي إنفاق آخر على تقنية المعلومات، إذا لم تكن هناك منصة إدارة سحابية توفر رؤية واضحة للتكلفة أو تصورات للاستخدام.
تتطلب الإدارة المالية السليمة عمليات مالية—مزيج من الموظفين الماليين وعمليات التطوير. ومن الضروري أن تشارك العمليات المالية في إدارة السحابة من البداية—للتفاوض على الأسعار وتحديد الميزانيات وتتبع استثمارات السحابة الإجمالية. وهي مسؤولة أيضًا عن ضبط حجم الموارد وسير العمل لفهم أنماط الاستخدام وتخطيط المزيج المثالي بين كفاءة التكلفة وإيجاد القيمة.
من الطرق التي يمكن للمؤسسات من خلالها القيام بذلك وضع علامات على تخصيص التكاليف. يوفر هذا رؤية أعمق لتتبع استخدام السحابة والتكاليف المرتبطة بها، ما يوفر رؤية للتكاليف الزائدة داخل الحوسبة والذاكرة.
تبدأ العديد من المؤسسات عمليات الانتقال السحابي الخاصة بها بديون تقنية كبيرة نابعة من التطبيقات القديمة. تنشأ ديون التقنية عندما تفشل المؤسسات في ترقية التطبيقات القديمة أو استبدالها في نهاية دورات حياتها وذلك لأن لديها أولويات أخرى أو لأنها اختارت معالجة المشكلات بدلاً من استبدال التطبيق بأكمله. يمكن في كثير من الأحيان نقل هذا الدين القديم إلى السحابة، حيث يعد أقصر طريق لنقل التطبيق هو "الرفع والنقل "، أو إعادة الاستضافة. بفضل خدمة الرفع والنقل، تقوم فرق تقنية المعلومات بنقل نسخة طبق الأصل من التطبيق أو أحمال التشغيل من البيئة المحلية إلى السحابة العامة أو الخاصة. هذه هي الطريقة الأمثل لنقل التطبيقات أو أحمال التشغيل إلى السحابة، ولكنها قد تزيد من التكاليف لأن التطبيق "المنتقل" قد لا يكون مرنًا أو قابلاً للتوسيع بما يكفي للاستفادة من قدرة البيئة السحابية على زيادة التوسع وتقليله اعتمادًا على احتياجات البيانات. تحتاج المؤسسات إلى التحقق من كل تطبيق لتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى استبداله بالسحابة الأصلية.
قد لا تمتلك المؤسسات التي لديها فواتير سحابية مرتفعة المنصة السحابية المناسبة. لا يتعلق تحسين الإنفاق على السحابة فقط بخفض التكاليف، وإنما يتعلق أيضًا باتخاذ القرارات التي تحقق نتائج مثالية لكل حالة استخدام. يمكن للمؤسسات اليوم الاختيار من بين عديد من الخدمات، وكلها لها مزايا وتحديات. أولا، يجب على المؤسسات اكتشاف ما إذا كانت البيئة السحابية الخاصة أو البيئة السحابية العامة أو البيئة السحابية الهجينة أو البيئات متعددة الأوساط السحابية هي الأفضل لاحتياجاتها. وعلى المؤسسة التي تتطلع إلى اختيار الحل المناسب أن تستوعب حالات الاستخدام الخاصة بها ومخاوفها الأمنية والتطبيقات الحالية التي ستعمل على السحابة.
على المؤسسة أيضًا أن تختار من ثلاثة خيارات مختلفة لنوع الخدمة السحابية التي يجب استخدامها:
توفر شركات مثل IBM العديد من حلول IaaS وPaaS وSaaS لتلبية كل أشكال احتياجات المؤسسات.
يمكن أن تزيد بسهولة تكلفة البنية التحتية السحابية بشكل كبير إذا لم تتم مراقبتها ومعالجتها بعناية من خلال أدوات إدارة التكاليف السحابية، مثل لوحات معلومات الكشف عن البرامج الخبيثة، وخوارزميات تحليل التكلفة، والتوسيع التلقائي، وتوزيع الأحمال وأدوات تحديد الحالات، والأتمتة. يتمثل أحد الأخطاء الشائعة في التوسع لتلبية حالات الطلبات المتزايدة، مع الفشل في تقليل التوسع عندما تعود متطلبات الموارد السحابية إلى وضعها الطبيعي. ويمكن للأدوات الذكية القائمة على خوارزميات التعلم الآلي وغيرها من التقنيات التنبئية أن تساعد في هذا الصدد. حيث يمكنها تتبع مقاييس استخدام التطبيقات وواجهة برمجة التطبيقات وإدارة أحمال تشغيل المنظمة وتجنب الإفراط في توفير الموارد.
يمكن لهذه الأدوات أيضًا التنبؤ بالاستخدام والتكاليف المستقبلية. بهذه الطريقة، يمكن للمؤسسة العمل مع مزود السحابة يمكنه زيادة الموارد أو تقليلها اعتمادًا على الاحتياجات في الوقت الفعلي. يمكن أن يؤدي تبني أدوات تحسين السحابة والأتمتة إلى خفض التكاليف، خاصة لفترات الاستخدام المنخفض للموارد.
يمكن أن تتكاثر ميزانيات السحابة إذا دخلت جميعها في ميزانية واحدة لأن وحدات الأعمال الفردية مسؤولة عن إنفاقها المحدد. المؤسسات التي تستخدم عمليات رد المبالغ المدفوعة تنسب بشكل مباشر الإنفاق السحابي بناء على وحدة الأعمال التي تستخدم الخدمات. تحدد عمليات رد المبالغ المدفوعة وحدات الأعمال التي تستخدم خدمات سحابية أكثر من غيرها وتنسب تكاليف محددة إلى وحدات الأعمال هذه. وفقًا لشركة Gartner (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، تؤدي عمليات رد المبالغ المدفوعة غالبًا إلى تغيير تصورات السحابة باعتبارها "موردًا مجانيًا"، ويمكن أن تؤدي إلى استخدام أكثر كفاءة.
هذا مهم بشكل خاص للمؤسسات التي انتقلت إلى السحابة منذ سنوات. قد يكون لديهم اتفاقيات تستند إلى التوقعات القديمة أو المثيلات المحجوزة أو الخدمات المدارة التي لم تعد هناك حاجة إليها. مقالة من شركة ماكينزي (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) يقدم سؤلاً رائعًا يجب على كل مؤسسة تطرحه على نفسها حول علاقتها مع السحابة: هل ستوقع العقد الحالي الذي لديك اليوم إذا أتيحت لك الفرصة؟ إذا كانت الإجابة لا، فيجب أن تحاول إعادة التفاوض بغض النظر عن مقدار الوقت المتبقي في الصفقة الحالية.
لن تتعامل أي مؤسسة مع السحابة بنفس الطريقة، ولكن يجب على كل مؤسسة غرس التحكم في التكلفة المخصص والمنهجي من خلال نشر السحابة الخاصة بها. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إنشاء تكاليف غير ضرورية تضع ضغطا غير ضروري على عمليات تقنية المعلومات بأكملها. وفقًا لشركة ماكينزي (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، فإن النهج الصحيح يمكن أن يخفض بسهولة ما يصل إلى 25% من تكاليف برامج الحوسبة السحابية.
تعد التطبيقات المعقدة هي المحرك الرئيسي لأعمالك، على نحو متزايد، وقد تتسبب في إرهاق فرق العمل لديك في محاولة منهم للبقاء في صدارة الطلب الديناميكي. وتتيح لك منصة تحسين التكاليف السحابية الهجينة IBM® Turbonomic تشغيل التطبيقات بسلاسة وباستمرار وتوفير التكلفة للمساعدة على ضمان أداء التطبيقات مع خفض التكاليف.