بحلول عام 2028، تتوقع مؤسسة البيانات الدولية (IDC) أن تصبح بيئة التطبيق أكثر تعقيدا. وسينشأ هذا التعقيد من جوانب عديدة، مثل النمو غير المنضبط، وتعدد التقنيات، والتبني اللامركزي، والأقسام المعزولة، والأنظمة المكررة. يمثل هذا الوضع تحديًا حاسمًا لقادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات: كيف يمكننا تسخير إمكانات ابتكار التطبيقات الجديدة دون الوقوع في تشعب غير قابل للإدارة من الأنظمة المنفصلة؟
تعتمد الرحلة نحو السحابة الهجينة والسحابة المتعددة وتكامل الذكاء الاصطناعي على عاملين، التدفق السلس للبيانات والتفاعل الفعال بين التطبيقات المتنوعة. ومع ذلك، فإن الواقع الحالي للعديد من المجموعات بعيد كل البعد عن هذا المثال.
عقود من عمليات تكامل النقطة إلى النقطة وحلول نقطة زمنية معزولة خلقت فوضى في الاتصال: شبكة متشابكة من الاتصالات المُصممة خصيصًا التي تتسم بالهشاشة وصعوبة الصيانة وارتفاع تكلفة تطويرها.
تؤدي هذه البيئة المجزأة إلى نشوء جزر من الأتمتة، وتعيق المرونة، وتزيد التكاليف التشغيلية، لتعمل فعليًا كعائق أمام الابتكار. تعاني العديد من المجموعات من أنظمة متجانسة تفتقر إلى قابلية التشغيل البنائي اللازمة للنجاح.
يكمن الحل في اعتماد تحول جذري في التفكير المعماري: الانتقال نحو أنظمة قابلة للتركيب، مدعومة بالنشر الاستراتيجي لمنصة تكامل هجينة كخدمة (iPaaS).
تم بناء بنية تكنولوجيا المعلومات القابلة للتركيب من عنصر معياري وقابل لإعادة الاستخدام مما يجعل من السهل التجميع والتغيير. ولأن هذا النظام مصمم للتطور المستمر، فإنه يتميز بالمرونة الكافية للتكيف مع احتياجات الأعمال المتطورة بسرعة، كما أنه يتمتع بالمرونة الكافية للاستجابة لاضطرابات السوق.
وتتيح البنى المعمارية القابلة للتركيب للمجموعات تجميع وإعادة تجميع القدرات التجارية مثل قطع البناء، مما يعزز مستوى من إعادة الاستخدام والتكيف لم يكن ممكنًا من قبل.
مع البنية القابلة للتكوين، تظهر ثلاث شخصيات رئيسية:
• المبدعون والمزودون: يقوم المطورون ومحترفو تكنولوجيا المعلومات بتصميم وبناء وعرض اللبنات الأساسية (واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والفعاليات، والخدمات المصغرة) باستخدام استوديوهات تطوير iPaaS.
• المنسقون: يقوم المهندسون المعماريون ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات ذوو الخبرة بتحديد وإدارة وصيانة فهرس للأصول القابلة لإعادة الاستخدام. ويمكنهم ضمان الاكتشاف والأمان والامتثال لواجهات برمجة التطبيقات والأحداث والخدمات المُصغرة باستخدام كتالوج أو سوق iPaaS.
• المؤلفون: يفهم تقنيو الأعمال (خبراء خط الأعمال، ومحللو الأعمال، وعلماء البيانات ومتخصصي المجالات) الاحتياجات والعمليات المحددة ضمن مجالاتهم. ويستخدمون أدوات بديهية، وغالبًا ما تكون رمز منخفض أو أدوات بدون رمز لتجميع الأعمال التجارية في تطبيق جديد يستخدم مهام سير عمل iPaaS.
ولتحقيق قابلية التركيب على أرض الواقع، يتطلب الأمر جهدًا واعيًا واستراتيجيًا. وبينما تتطور التقنيات الأساسية، تظل المبادئ الأساسية لهندسة الخدمات الموجهة (SOA) ذات صلة كبيرة حتى اليوم. وتتضمن هذه المبادئ العقود القياسية، والاقتران السلس، والتجريد. كما تساعد هذه المبادئ على ضمان قدرة عناصر البرمجيات في البنى القابلة للتركيب على التفاعل بسلاسة دون إيجاد تبعيات هشة.
ولبناء بنية قابلة للتركيب حقا، تحتاج المجموعات إلى ثلاثة عناصر رئيسية، جميعها متوفرة بواسطة iPaaS الهجين الحديث:
• الأصول القابلة للتركيب: هذه الأصول هي اللبنات القابلة لإعادة الاستخدام (واجهات برمجة التطبيقات والأحداث والخدمات المصغرة) التي تم إنشاؤها وصيانتها بواسطة المطورين ومتخصصي المعلومات التكنولوجية الذين يستخدمون استوديو تطوير iPaaS. فإنهم يركزون على جانب التصميم.
• الفهرس القابل للتركيب: يُعد فهرس أو سوق للأصول منظم وسهل الاكتشاف أمرًا بالغ الأهمية. ويستخدم المهندسون المعماريون والمنسقون وظائف فهرس iPaaS للمساعدة في ضمان إمكانية الاكتشاف، وفرض سياسات الحوكمة، وإدارة دورة حياة العناصر القابلة للتركيب. وتركز هذه العملية على الاكتشاف والحوكمة.
• التكوين: هنا حيث يحدث السحر. يمكن لتقنيي الأعمال، المدعومين بقدرات تنسيق سير العمل iPaaS، سحب ووضع القدرات الجاهزة إلى لوحة ألوان بدون رمز أو ذات رمز منخفض لبناء عمليات وتطبيقات متعددة الخطوات. ويمكنهم تنسيق أحمال التشغيل المعقدة دون الحاجة إلى معرفة تقنية عميقة بواجهات برمجة التطبيقات أو الأحداث أو الخدمات المصغرة الأساسية.
إن أحد العناصر الأساسية لتمكين قابلية التركيب هو الهندسة المعمارية القائمة على الأحداث (EDA). في المؤسسة الحديثة، تحدث لحظات عمل مهمة باستمرار: ويتم استلام طلب شراء، وإرسال شحنة، وتسجيل عميل جديد. وأصبحت هذه الأحداث جزءًا أساسيًا من مفردات الأعمال الأساسية.
وتتيح EDA للشركات الاستجابة بسرعة لهذه الأحداث فور وقوعها، مما يؤدي إلى إطلاق ردود فعل فورية وإجراء التغييرات في الخلفية. ومن خلال إدارة حجم كبير من هذه الأحداث عبر مختلف الوظائف، يمكن لمجموعات تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والاستجابة.
ويكمن الطريق إلى الأمام في اعتماد بنية قابلة للتركيب مبنية على هذه المكونات القابلة لإعادة الاستخدام: واجهات برمجة التطبيقات، والأحداث، والخدمات المصغرة. وتُعد هذه العناصر اللبنات الأساسية التي يمكن لمتخصصي تكنولوجيا الأعمال استخدامها لنمذجة الأنظمة الجديدة بسرعة، واختبارها، ونشرها.
تخيل أن تكون قادرًا على إنشاء بوابة جديدة لخدمة العملاء من خلال تجميع واجهات برمجة التطبيقات المُعدة مسبقًا للملفات الشخصية للعملاء وسجل الطلبات وتذاكر الدعم. ولا تقتصر هذه المرونة على صناعة واحدة؛ فمبادئ قابلية التركيب قابلة للتطبيق على نطاق واسع في مختلف القطاعات. وتسلط العديد من حالات الاستخدام الضوء على تنوع هذا النهج.
وهناك إمكانات هائلة لبيئة التكامل حيث يعمل الذكاء الاصطناعي كمنسق ذكي في كل مرحلة، ويعيد تشكيل كيفية اتصال الأنظمة وتواصلها بشكل جذري.
فالأمر لا يتعلق بدمج الذكاء الاصطناعي على العمليات القائمة، بل يتعلق بدمجه في نسيج التكامل ذاته، مما يفتح مستويات جديدة من الإنتاجية لكل من الخبراء التقنيين ومستخدمي الأعمال على حد سواء.
ومن خلال تبني هذا النهج المستند إلى الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات تمهيد الطريق لتطورات مستقبلية في الذكاء الاصطناعي، مما يؤسس أساسًا قويًا للتفاعلات المتطورة والأتمتة الذكية.
فكر في إمكانيات قيام الذكاء الاصطناعي ببناء عمليات التكامل بشكل مستقل من مصادر متنوعة، مما يمنح المستخدمين من جميع المستويات التقنية القدرة على إنشاء واختبار ونشر ومراقبة الاتصالات المعقدة بسهولة مذهلة.
تصوّر وكلاء الذكاء الاصطناعي يتولّون إدارة واجهة برمجة التطبيقات، ويكتشفون الواجهات القائمة بذكاء، ويولّدون المواصفات والرمز الأساسي من أوصاف اللغة الطبيعية، مما يساعد في ضمان الالتزام بسياسات الحوكمة وحتى إنشاء وتشغيل الاختبارات تلقائيًا التي يمكن أن تضمن جودة واجهة برمجة التطبيقات.باستخدام تطبيق شامل للذكاء الاصطناعي على التكامل مع نقطة تحكم موحّدة لإدارة خدمات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمنظمات تسريع جاهزيتها لمستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، محوّلة الاتصال إلى محرك ديناميكي وذكي للابتكار والكفاءة.
الخدمات المصرفية: في قطاع الخدمات المالية التنافسية، يُعدّ تأهيل العملاء السريع أمرًا بالغ الأهمية. ويمكن للبنك الذي يمتلك بنية تركيبية إنشاء تجارب استقبال سلسة للعملاء من خلال تنسيق خدمات إدارة الحسابات القابلة لإعادة الاستخدام، وواجهات برمجة التطبيقات للتحقق من الهوية، وفحوصات الامتثال، مما يساعد على تقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة للعملاء الجدد بشكل كبير.
الخدمات اللوجستية: تُعد القدرة على توصيل البضائع بسرعة أكبر وبتكاليف أقل هدفًا دائمًا في مجال الخدمات اللوجستية. تتيح عملية تنفيذ تركيبية، مبنية من خدمات معيارية لمعالجة الطلبات، وإدارة المخازن، والشحن، للمنظمات التكيف بسرعة مع الاضطرابات، وتحسين المسارات، وفي النهاية تحسين تجربة الشحن. وغالبًا ما تتضمن هذه العملية دمج واجهات وتنسيقات مختلفة لتبادل البيانات.
الرعاية الصحية: يتطلب تقديم رعاية فائقة مخصصة رؤية شاملة لبيانات المريض. وتتيح البنية القابلة للتركيب تكامل البيانات من مصادر متباينة، بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء. وتتيح هذه البنية لمقدّمي الرعاية الصحية بناء التطبيقات لمراقبة المرضى في الوقت الفعلي وإدارة نتائج الصحة بشكل استباقي، مما يخلق تجربة رقمية أفضل ويبسط إدارة المحتوى.
وتمكن البنية القابلة للتركيب المجموعات من بناء تطبيقاتها من الجيل التالي باستخدام واجهات برمجة تطبيقات وفعاليات وخدمات مصغرة مجربة وموثوقة، وكل ذلك ضمن بيئة خدمة قائمة بذاتها. وقد تتضمن عملية تركيب بسيطة سحب واجهة برمجة التطبيقات للتحقق من هوية العملاء، وواجهة برمجة التطبيقات لمخزون المنتجات، وواجهة برمجة التطبيقات لمعالجة المدفوعات على لوحة عمل وربطها لإنشاء تطبيق تجارة إلكترونية جديد.
ويمكن زيادة التعقيد تدريجيًا بناءً على متطلبات أعمال محددة، وكل ذلك يتم تنظيمه بواسطة تقنيي الأعمال الذين يفهمون النتيجة المطلوبة دون الحاجة إلى الخوض في التعقيدات التقنية. وتُعد قابلية التوسع لهذه الأنظمة القابلة للتركيب ميزة رئيسية، حيث تتيح للشركات التعامل مع أحمال التشغيل المتزايدة عند الطلب.
وفي نهاية المطاف، تتيح قابلية التركيب إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات مع الحفاظ على الحوكمة الأساسية. ويؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية في جميع أنحاء المجموعة، مما يسمح لكل من محترفي تكنولوجيا المعلومات ومستخدمو الأعمال بالمساهمة في بناء وتطوير القدرات الرقمية للمؤسسة.
الوعد واضح: التطوير في أي مكان، والنشر في أي مكان، والتكيف مع أي شيء. ومع ازدياد اعتماد المجموعات على مجموعة تقنية معقدة، تصبح قابلية التشغيل البنائي ومرونة البنية التحتية القابلة للتكوين أمرًا بالغ الأهمية. ولا يمكن إنكار مستقبل هذه الشركة المرنة والمبتكرة وتركيبها.
