بحلول عام 2028، تتوقع مؤسسة البيانات الدولية (IDC) أن تصبح بيئة التطبيق أكثر تعقيدا. وسينشأ هذا التعقيد من جوانب عديدة، مثل النمو غير المنضبط، وتعدد التقنيات، والتبني اللامركزي، والأقسام المعزولة، والأنظمة المكررة. يمثل هذا الوضع تحديًا حاسمًا لقادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات: كيف يمكننا تسخير إمكانات ابتكار التطبيقات الجديدة دون الوقوع في تشعب غير قابل للإدارة من الأنظمة المنفصلة؟



تعتمد الرحلة نحو السحابة الهجينة والسحابة المتعددة وتكامل الذكاء الاصطناعي على عاملين، التدفق السلس للبيانات والتفاعل الفعال بين التطبيقات المتنوعة. ومع ذلك، فإن الواقع الحالي للعديد من المجموعات بعيد كل البعد عن هذا المثال.



عقود من عمليات تكامل النقطة إلى النقطة وحلول نقطة زمنية معزولة خلقت فوضى في الاتصال: شبكة متشابكة من الاتصالات المُصممة خصيصًا التي تتسم بالهشاشة وصعوبة الصيانة وارتفاع تكلفة تطويرها.



تؤدي هذه البيئة المجزأة إلى نشوء جزر من الأتمتة، وتعيق المرونة، وتزيد التكاليف التشغيلية، لتعمل فعليًا كعائق أمام الابتكار. تعاني العديد من المجموعات من أنظمة متجانسة تفتقر إلى قابلية التشغيل البنائي اللازمة للنجاح.



يكمن الحل في اعتماد تحول جذري في التفكير المعماري: الانتقال نحو أنظمة قابلة للتركيب، مدعومة بالنشر الاستراتيجي لمنصة تكامل هجينة كخدمة (iPaaS).

