5 كتب ستجعلك خبيرًا في Microsoft Azure

تُعَد Microsoft Azure منصة حوسبة سحابية عامة تقدِّم حلولًا متنوعة، بما في ذلك PaaS وIaaS وSaaS. تُعَد Azure واحدة من أسرع شركات الحوسبة السحابية نموًا، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 76%. يمكن استخدامها للتحليلات والتخزين والحوسبة الافتراضية والشبكات وغيرها. كمية الخدمات في Azure كبيرة جدًا لدرجة أنه قد يكون من المربك العمل معها.

من المهم أن تتوفر لديك الموارد المناسبة لدعمك خلال رحلة الانتقال إلى السحابة. إليك أبرز الأدلة التي ستجعلك خبيرًا في Azure في وقت قصير.