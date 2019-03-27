5 كتب ستجعلك خبيرًا في Microsoft Azure

تُعَد Microsoft Azure منصة حوسبة سحابية عامة تقدِّم حلولًا متنوعة، بما في ذلك PaaS وIaaS وSaaS. تُعَد Azure واحدة من أسرع شركات الحوسبة السحابية نموًا، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 76%. يمكن استخدامها للتحليلات والتخزين والحوسبة الافتراضية والشبكات وغيرها. كمية الخدمات في Azure كبيرة جدًا لدرجة أنه قد يكون من المربك العمل معها.
من المهم أن تتوفر لديك الموارد المناسبة لدعمك خلال رحلة الانتقال إلى السحابة. إليك أبرز الأدلة التي ستجعلك خبيرًا في Azure في وقت قصير.
Practical Microsoft Azure IaaS: Migrating and Building Scalable and Secure Cloud Solutions: بقلم Shijimol Ambi Karthikeyan
تعرَّف على كيفية اعتماد Azure IaaS ونقل البنية التحتية المحلية لديك إلى Azure. يقدِّم هذا الكتاب حلولًا من خلال اتِّباع إرشادات التصميم وأفضل الممارسات الخاصة بشركة Microsoft لبناء مجموعات حلول عالية التوفر وقابلة للتطوير وآمنة باستخدام Microsoft Azure IaaS.
بحلول نهاية هذا الكتاب، ستعرف كيفية ربط عناصر البنية التحتية المحلية المألوفة بنظيراتها في البنية التحتية السحابية.
Learn Azure in a Month of Lunches: بقلم Iain Foulds
يساعدك هذا الدليل على البدء بتقسيم أهم المفاهيم والمهام إلى 21 درسًا قصيرًا، مكتملًا بالأمثلة والتمارين والمختبرات.
ستتقن الأساسيات، بما في ذلك إعداد الأجهزة الافتراضية القائمة على السحابة (VMs)، ونشر خوادم الويب واستخدام مخازن البيانات المستضافة. يُعَد هذا الدليل مثاليًا للمبتدئين الجُدُد في Azure.
Hands-On Azure for Developers: بقلم Kamil Mryzglod
سيأخذك كتاب Hands-On Azure for Developers في رحلة عبر خدمات PaaS المتعددة المتوفرة في Azure، بما في ذلك خدمات التطبيقات والوظائف ونسيج الخدمة، ويشرح بالتفصيل كيفية إنشاء نظام كامل وموثوق به بسهولة.
ستتعرَّف على كيفية زيادة مهاراتك عند بناء حلول قائمة على السحابة باستخدام قواعد بيانات SQL وNoSQL المختلفة، وعناصر دون خادم وعناصر مراسلة، وحتى محركات البحث، مثل Azure Cognitive Search.
Microsoft Azure: Your Personal Guide from Beginning to Pro: بقلم Nate J
يرشدك هذا الكتاب إلى كيفية إعداد شبكة افتراضية داخل بوابة Azure، وكيفية استخدام مجموعة أمن الشبكة، وكيفية تشغيل الجهاز الافتراضي داخل المنصة. ويرشدك أيضًا حول كيفية العمل مع قواعد بيانات SQL داخل منصة Azure.
تمت مناقشة كل جانب من جوانب Microsoft Azure في هذا الكتاب، ما يجعله دليلًا استثنائيًا لمساعدتك على الانتقال من مبتدئ إلى خبير في Azure.
Mastering Identify and Access Management with Microsoft Azure: بقلم Jochen Nickel
سيوضِّح لك هذا الدليل جميع فوائد Microsoft Azure في مجال إدارة الهوية والوصول. ومن خلال العمل باستخدام وظيفة إدارة الهوية والوصول كخدمة، ستحصل على نظرة عامة كاملة على استراتيجية Microsoft.
بحلول نهاية هذا الكتاب، سيكون لديك فهم شامل لتقنيات حماية المعلومات من Microsoft.
