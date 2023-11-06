تستمر أعمال المؤسسات في التحرك نحو البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات الرقمية والقائمة على السحابة. تتيح الأنظمة الرقمية مرونة وقابلية تطوير وسرعة غير مسبوقة عند مقارنتها بنظيراتها المحلية الأكثر تقليدية.
ومع ذلك، تعتمد البنى التحتية الرقمية بشكل كبير على واجهات برمجة التطبيقات - أو APIs - لتسهيل عمليات نقل البيانات بين تطبيقات البرامج وبين التطبيقات والمستخدمين النهائيين. وباعتبار واجهات برمجة التطبيقات إطار العمل الخلفي لمعظم تطبيقات الويب والجوال، فإنها تواجه الإنترنت وبالتالي فهي عرضة للهجمات. ونظرًا لأن كثير من واجهات برمجة التطبيقات تخزن البيانات الحساسة وتنقلها، فإنها تتطلب بروتوكولات أمان قوية وممارسات مراقبة يقظة لمنع وقوع المعلومات في الأيدي الخطأ.
يشير أمن واجهة برمجة التطبيقات إلى مجموعة الممارسات والمنتجات التي تستخدمها المنظمة لمنع الهجمات الضارة على واجهات برمجة التطبيقات وإساءة استخدامها. ونظرًا لتعقيد الأنظمة البنائية لواجهة برمجة التطبيقات، ونمو منصات (إنترنت الأشياء (IOT) والحجم الهائل من واجهات برمجة التطبيقات التي تستخدمها المنظمات (ما يقرب من 20000 في المتوسط) (الرابط موجود خارج ibm.com))، أصبح التعامل مع أمن واجهة برمجة التطبيقات أمرًا صعبًا وضروريًا بشكل متزايد.
تقع واجهات برمجة التطبيقات بين موارد تقنية المعلومات الخاصة بالمنظمة ومطوري البرامج التابعين لجهات خارجية، وبين موارد تقنية المعلومات والأفراد، مما يوفر البيانات والمعلومات في نقاط نهاية العملية. وعند هذه النقاط النهائية تكون بيانات الشركة والمستخدم عرضة لأنواع مختلفة من الهجمات والمخاطر الأمنية، بما في ذلك:
هذه الأنواع وغيرها من أنواع الهجمات الإلكترونية هي أمر لا مفر منه في المشهد الديناميكي لتقنية المعلومات اليوم. ومع انتشار المجرمون الإلكترونيون والوصول إلى تقنيات قرصنة أكثر تعقيدًا، سيصبح تنفيذ بروتوكولات أمن واجهة برمجة التطبيقات أكثر أهمية لأمن بيانات المؤسسة.
تتيح واجهات برمجة التطبيقات للشركات إمكانية تبسيط التكامل بين الأنظمة ومشاركة البيانات، ولكن مع هذا الترابط يتزايد التعرض للهجمات الإلكترونية. في الواقع، تهاجم معظم عمليات اختراق تطبيقات الأجهزة المحمولة والويب واجهات برمجة التطبيقات للوصول إلى بيانات الشركة أو المستخدم. ويمكن أن تؤدي واجهات برمجة التطبيقات المخترقة أو المعرضة للخطر إلى حدوث اختراق أمن البيانات وانقطاعات في الخدمة مما يعرض البيانات الشخصية والمالية والطبية الحساسة للخطر.
لحسن الحظ، فإن التطورات في أمان واجهة برمجة التطبيقات تجعل من الممكن منع أو تخفيف تأثير الهجمات الإلكترونية من قبل الجهات الفاعلة الضارة. فيما يلي 11 ممارسة وبرامج أمن واجهة برمجة تطبيقات شائعة يمكن للمنظمات الاستفادة منها لحماية موارد الحوسبة وبيانات المستخدم:
من بين التدابير الأمنية الحالية لواجهة برمجة التطبيقات، برز الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة جديدة - وقوية محتملة - لتحصين واجهات برمجة التطبيقات. على سبيل المثال، يمكن للشركات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للكشف عن حالات الخلل في الأنظمة البنائية لواجهة برمجة التطبيقات. وبمجرد أن ينشئ الفريق خطًا أساسيًا لسلوك واجهة برمجة التطبيقات العادي، يمكنه استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد انحرافات النظام (مثل أنماط الوصول غير العادية أو الطلبات عالية التردد)، والإبلاغ عن التهديدات المحتملة، والاستجابة الفورية للهجمات.
يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أيضًا تمكين نمذجة التهديدات المؤتمتة. باستخدام بيانات واجهة برمجة التطبيقات التاريخية، يمكن للذكاء الاصطناعي بناء نماذج تهديد للتنبؤ بنقاط الضعف والتهديدات قبل أن تتمكن الجهات الفاعلة السيئة من استغلالها. إذا كانت المؤسسة تتعامل مع عدد كبير من الهجمات القائمة على المصادقة، فيمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي لتثبيت طرق مصادقة المستخدم المتقدمة (مثل التعرف على المقاييس الحيوية)، مما يجعل من الصعب على المهاجمين الحصول على وصول غير مصرح به.
وعلاوة على ذلك، يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أتمتة بروتوكولات اختبار أمن واجهة برمجة التطبيقات، وتحديد الثغرات والمخاطر الأمنية بشكل أكثر كفاءة وفعالية من الاختبار اليدوي. ومع نمو الأنظمة البنائية لواجهة برمجة التطبيقات، تتطور أيضًا بروتوكولات الأمان القائمة على الذكاء الاصطناعي. حيث يمكن الذكاء الاصطناعي الشركات من مراقبة كثير من واجهات برمجة التطبيقات وتأمينها في وقت واحد، مما يجعل أمن واجهة برمجة التطبيقات قابلاً للتطوير مثل واجهات برمجة التطبيقات نفسها.
لا يمكن المبالغة في أهمية أمن واجهة برمجة التطبيقات. مع تقدمنا نحو عصر التحول الرقمي، سيستمر الاعتماد على واجهات برمجة التطبيقات في النمو، مع تطور التهديدات الأمنية والجهات السيئة بالتوازي. ومع ذلك، باستخدام أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات مثل IBM API Connect، تستطيع المنظمات التأكد من إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها وتأمينها وتوافقها طوال دورة حياتها بالكامل.
لا شك أن التأكد من أمن واجهات API لن يكون أبدًا مهمة تتم مرة واحدة فقط؛ بل يجب أن تنظر إليها الشركات على أنها عملية ديناميكية مستمرة تتطلب اليقظة والبراعة والانفتاح على التقنيات والحلول الحديثة. فباستخدام مزيج من الممارسات الأمنية التقليدية لواجهة API، مع أحدث الأساليب المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مثل Noname Advanced API Security لـ IBM، يمكن للشركات التأكد من بقاء موارد تقنية المعلومات آمنة قدر الإمكان، وحماية كل من المستهلك والمؤسسة.