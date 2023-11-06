يشير أمن واجهة برمجة التطبيقات إلى مجموعة الممارسات والمنتجات التي تستخدمها المنظمة لمنع الهجمات الضارة على واجهات برمجة التطبيقات وإساءة استخدامها. ونظرًا لتعقيد الأنظمة البنائية لواجهة برمجة التطبيقات، ونمو منصات (إنترنت الأشياء (IOT) والحجم الهائل من واجهات برمجة التطبيقات التي تستخدمها المنظمات (ما يقرب من 20000 في المتوسط) (الرابط موجود خارج ibm.com))، أصبح التعامل مع أمن واجهة برمجة التطبيقات أمرًا صعبًا وضروريًا بشكل متزايد.

تقع واجهات برمجة التطبيقات بين موارد تقنية المعلومات الخاصة بالمنظمة ومطوري البرامج التابعين لجهات خارجية، وبين موارد تقنية المعلومات والأفراد، مما يوفر البيانات والمعلومات في نقاط نهاية العملية. وعند هذه النقاط النهائية تكون بيانات الشركة والمستخدم عرضة لأنواع مختلفة من الهجمات والمخاطر الأمنية، بما في ذلك:

الهجمات القائمة على المصادقة: حيث يحاول المخترقون تخمين أو سرقة كلمات مرور المستخدم أو استغلال عمليات المصادقة الضعيفة للوصول إلى خوادم واجهة برمجة التطبيقات.

حيث يحاول المخترقون تخمين أو سرقة كلمات مرور المستخدم أو استغلال عمليات المصادقة الضعيفة للوصول إلى خوادم واجهة برمجة التطبيقات. هجمات الوسيط: حيث تقوم جهة سيئة بسرقة البيانات أو تعديلها (على سبيل المثال، بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو معلومات الدفع) من خلال اعتراض الطلبات و/أو الردود بين واجهة برمجة التطبيقات.

حيث تقوم جهة سيئة بسرقة البيانات أو تعديلها (على سبيل المثال، بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو معلومات الدفع) من خلال اعتراض الطلبات و/أو الردود بين واجهة برمجة التطبيقات. حقن الرموز البرمجية / هجمات الحقن: حيث يقوم المخترق بإرسال نص برمجي ضار (لإدراج معلومات خاطئة أو حذف أو كشف بيانات أو تعطيل وظائف التطبيق) من خلال طلب واجهة برمجة التطبيقات، مستغلاً نقاط الضعف في مترجمي واجهة برمجة التطبيقات الذين يقومون بقراءة البيانات وترجمتها.

حيث يقوم المخترق بإرسال نص برمجي ضار (لإدراج معلومات خاطئة أو حذف أو كشف بيانات أو تعطيل وظائف التطبيق) من خلال طلب واجهة برمجة التطبيقات، مستغلاً نقاط الضعف في مترجمي واجهة برمجة التطبيقات الذين يقومون بقراءة البيانات وترجمتها. هجمات حجب الخدمة (DoS): ترسل هذه الهجمات عشرات من طلبات واجهة برمجة التطبيقات لتعطيل الخادم أو إبطائه. وغالبًا ما تأتي هجمات حجب الخدمة (DoS) من عدة مهاجمين في وقت واحد فيما يسمى هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS).

ترسل هذه الهجمات عشرات من طلبات واجهة برمجة التطبيقات لتعطيل الخادم أو إبطائه. وغالبًا ما تأتي هجمات حجب الخدمة (DoS) من عدة مهاجمين في وقت واحد فيما يسمى هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS). هجمات التفويض على مستوى الكائن المعطّل (BOLA): تحدث عندما يتلاعب المجرمومن الإلكترونيون بمعرّفات الكائنات في نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات لتحقيق وصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدم. تظهر هذه المشكلة عندما تتيح نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات للمستخدم إمكانية الوصول إلى السجلات التي لا ينبغي له عادةً الوصول إليها. تعد هجمات التفويض على مستوى الكائن المعطّل (BOLA) شائعة بشكل خاص، لأن تنفيذ عمليات التحقق الصحيحة من التفويض على مستوى الكائن قد يكون صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً.

هذه الأنواع وغيرها من أنواع الهجمات الإلكترونية هي أمر لا مفر منه في المشهد الديناميكي لتقنية المعلومات اليوم. ومع انتشار المجرمون الإلكترونيون والوصول إلى تقنيات قرصنة أكثر تعقيدًا، سيصبح تنفيذ بروتوكولات أمن واجهة برمجة التطبيقات أكثر أهمية لأمن بيانات المؤسسة.