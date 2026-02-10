الأسئلة الشائعة حول السعة الفرعية وطلبات الشراء

1. كيف سيتمكن العميل من تقديم طلب للحصول على المنتجات المؤهلة لترخيص السعة الفرعية؟

في أبريل 2009، ألغت IBM مجموعة أرقام الأجزاء الخاصة بالسعة الفرعية؛ لم يَعُد على العملاء سوى قبول والالتزام بشروط أقسام السعة الفرعية في اتفاقية Passport Advantage، وتقديم الطلبات باستخدام أرقام الأجزاء العادية القائمة على الأنوية أو استخدام استحقاقات التراخيص الموجودة بالفعل. في معظم الحالات ، ستحتاج أيضًا إلى طلب ILMT.

2. هل لا يزال العميل بحاجة إلى قبول شروط ترخيص السعة الفرعية قبل طلب تراخيص لنشر السعة الفرعية؟

منذ 18 يوليو 2011، تم تضمين شروط السعة الفرعية في اتفاقية IBM Passport Advantage الأساسية. يمكن للعملاء العثور على المصطلحات ذات الصلة في قسم متطلبات السعة الكاملة والافتراضية.

3. هل لدى IBM أرقام أجزاء مخصصة للسعة الفرعية ضمن Passport Advantage؟ وإذا كانت موجودة، فهل تنطبق أيضًا على أرقام أجزاء تجديد واستعادة الاشتراك والدعم الفني (S&S)؟

منذ أبريل 2009، لم تَعُد المنتجات المؤهلة للسعة الفرعية تحتوي على أرقام أجزاء مخصصة. يمكن استخدام أرقام الأجزاء الأصلية القائمة على PVU/VPC/RVU لكل من عمليات نشر السعة الكاملة والسعة الفرعية. وقد ألغت IBM أرقام الأجزاء المخصصة للسعة الفرعية التي كانت موجودة سابقًا.

4. أين يمكنني العثور على الأسئلة الشائعة الخاصة بوحدات قيمة المعالج؟

انتقِل إلى الأسئلة الشائعة حول وحدة قيمة المعالج.

5. كيف يمكن للعميل الحصول على أداة IBM License Metric Tool؟

على الرغم من أن ILMT منتج يتم تقديمه دون مقابل، فإنه لا يزال يتعين تقديم طلب لإنشاء سجل استحقاق لدى IBM للترخيص، وكذلك لتغطية الاشتراك البرمجي والدعم الفني (S&S). يعود ذلك إلى أن ILMT تحصل على مستوى الدعم الفني* نفسه المقدَّم لبقية منتجات محفظة Passport Advantage، بخلاف الأدوات والمرافق المجانية الأخرى التي يتم تقديمها "كما هي" مع دعم فني محدود أو دون دعم فني. للحصول على إرشادات وتعليمات إضافية حول طلب ILMT، راجِع IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (بتنسيق PDF، بحجم 926 كيلو بايت).

6. لماذا يتعين على العميل طلب ILMT؟ ولماذا لا يمكن الاكتفاء بتنزيلها مباشرةً؟

معظم المنتجات التي يتم تنزيلها بشكل بسيط توفِّر دعمًا فنيًا محدودًا جدًا، إن وُجد، وغالبًا ما يتم تقديمها على أساس "كما هي". توفِّر IBM مستوى الدعم نفسه لأداة ILMT كما تفعل لبقية برامجها الوسيطة الحيوية للأعمال. لذلك، على الرغم من أن ILMT منتج يتم تقديمه مجانًا، فإنه لا يزال يجب تقديم طلب لإنشاء سجل استحقاق لدى IBM للترخيص، وكذلك لتغطية الاشتراك البرمجي والدعم الفني (S&S). للحصول على إرشادات وتعليمات إضافية حول طلب ILMT، راجِع IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (بتنسيق PDF، بحجم 926 كيلو بايت).

7. ما رقم الجزء المستخدم لطلب ILMT؟

يجب استخدام رقم الجزء P/N D561HLL للطلب الأولي لأداة ILMT. وللحفاظ على سجل الاستحقاق، يجب تجديد الاشتراك والدعم الفني (S&S) سنويًا باستخدام رقم الجزء P/N E027NLL. للحصول على إرشادات وتعليمات إضافية حول طلب ILMT، راجِع IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (بتنسيق PDF، بحجم 926 كيلو بايت)





8. لماذا أحتاج إلى تجديد اشتراك Software Subscription and Support لمنتج مجاني؟

يُعَد تجديد الاشتراك والدعم الفني (S&S) باستخدام رقم الجزء P/N E027NLL اختياريًا، ويكون مطلوبًا فقط إذا كان العميل بحاجة إلى الحصول على تحديثات/ترقيات المنتج والدعم الفني*. لكن يُرجى ملاحظة أن تحديث ILMT بشكل مستمر يُعَد مطلبًا ضمن شروط عرض السعة الفرعية؛ لذا فإن تجديد الاشتراك والدعم الفني (S&S) سيكون إلزاميًا لأي عميل ملزم باستخدام ILMT.

9. أنا مؤهل للحصول على IBM License Metric Tool عبر رقم الجزء D561HLL، لكن لم أعد قادرًا على تنزيل أحدث إصدار من البرنامج. لماذا؟

من الممكن أن فترة تغطية Software Subscription and Support للترخيص الخاص بك قد انتهت. كان من المفترض أن تتلقى إشعارًا قبل 60 إلى 90 يومًا من انتهاء فترة التغطية الأصلية لمدة 12 شهرًا الخاصة برقم الجزء D561HLL. سجِّل الدخول إلى PA Online للتحقق من إذا ما كانت فترة تغطية S&S لرقم الجزء D561HLL قد انتهت. إذا كانت قد انتهت، فستحتاج إلى طلب E027NLL (تجديد) أو D561ILL (إعادة تفعيل) حسب المدة التي انقضت منذ انتهاء تغطية S&S. كِلا هذين الرقمين للجزء مجانيان. لماذا يُعَد هذا مطلوبًا؟ راجِع السؤال رقم 8.

10. لماذا يجب عليّ كعميل إصدار أمر شراء بمبلغ صفر دولار للحصول على ILMT؟

يمكن للعملاء تجنُّب الحاجة إلى إصدار أمر شراء بمبلغ صفر دولار من خلال قيام جهة الاتصال في الموقع لدى PA/PAE بتقديم الطلب عبر PA Online. للحصول على معلومات حول PA Online وإدارة بيانات جهات الاتصال في الموقع، راجِع IBM Passport Advantage Online for Customers. للحصول على إرشادات وتعليمات إضافية حول طلب ILMT، راجِع IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (بتنسيق PDF، بحجم 926 كيلو بايت).

11. كيف يتم ترخيص أداة IBM Metric Tool؟

يتم ترخيص ILMT على أساس "لكل مؤسسة". هذا يعني أن العميل مسموح له بنشر عدد غير محدود من نسخ IBM License Metric Tool، ولكن فقط على الأجهزة المملوكة له أو المستأجرة منه، الموجودة في موقع فعلي واحد، بما في ذلك الموقع الرئيسي والمكاتب الفرعية، بغض النظر عن بيئة الخادم التي تتم مراقبتها.

12. هل توجد رسوم إضافية مرتبطة بالحصول على ترخيص يستخدم السعة الفرعية؟

لا، لا تفرض IBM أي رسوم إضافية على العميل للحصول على شروط السعة الفرعية للمنتجات المؤهلة. بينما تقدم IBM أداة ILMT للعملاء مجانًا، يظل العملاء مسؤولين عن البنية التحتية الأساسية (الخادم، والشبكة، وغير ذلك) والموارد اللازمة لنشرها وإدارتها. معظم العملاء القادرين على نشر تقنيات الخوادم الافتراضية المعقدة مثل PowerVM وVMware، ستكون لديهم القدرة على نشر ILMT.

13. هل يمكن لأي مقدِّم خدمة الحصول على ILMT، حتى لو كان ذلك لدعم مستخدم نهائي يحتفظ بتراخيصه القائمة على PVU؟

نعم، في حالة اضطرار عميل المستخدم النهائي لنشر ILMT لإدارة PVUs/VPCs/RVUs الخاصة به بطريقة السعة الفرعية، يمكن لمقدِّم الخدمة طلب ILMT لتثبيت كود وكيل ILMT على الخادم المستضاف لديه، والذي بدوره سيتواصل مع خادم ILMT الخاص بالمستخدم النهائي. ومع ذلك، يجب أن يكون مقدِّم الخدمة عميلًا نشطًا في Passport Advantage أو Passport Advantage Express ليتمكن من تقديم طلب ILMT. للحصول على إرشادات وتعليمات إضافية حول طلب ILMT، راجِع IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (بتنسيق PDF، بحجم 926 كيلو بايت).



14. هل تتوفر تراخيص Sub-Capacity لكل من عملاء Passport Advantage وPassport Advantage Express؟

نعم.