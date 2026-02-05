يوفر Passport Advantage Online for Resellers وصولًا آمنًا لتسجيل الدخول إلى معلومات Passport Advantage الخاصة بالموقع، إضافةً إلى الأدوات والتطبيقات اللازمة لتقديم الطلبات، وإنشاء عروض الأسعار، وتنزيل ملفات الأسعار، وإعداد التقارير، وإدارة جهات الاتصال.
عند التسجيل في Passport Advantage، يتم تزويدنا باسم "جهة الاتصال الأساسية". تعيين جهة الاتصال هذه إلزامي.
تقوم IBM بإبلاغ "جهة الاتصال الأساسية" بجميع التغييرات التي تطرأ على الاتفاقية أو أي مسائل تعاقدية أخرى. وعند اقتصار بيانات الاتصال على "جهة الاتصال الأساسية" فقط، تعتبر IBM هذه الجهة نقطة الاتصال الوحيدة لجميع المسائل الإدارية ومسائل الامتثال والمسائل التقنية.
تتولى "جهة الاتصال الأساسية" مسؤولية جميع مهام إدارة الحساب، وتشمل ما يلي:
|صلاحية الوصول إلى الأدوات
|امتيازات الأدوات
|1. صلاحية الوصول إلى أدوات البرامج والخدمات
|لا يوجد
|تنزيلات البرامج فقط
|تنزيل البرامج مع صلاحية الوصول إلى الوسائط فقط
|تنزيل البرامج وصلاحية الوصول إلى الوسائط، وإعداد عروض الأسعار، وتصفح كتالوجات المنتجات، وتجديد التراخيص
|2. إعداد التقارير
|لا يوجد | عرض
|3. الاستحقاقات: مخزون الاستحقاقات وعمليات النشر
|لا يوجد | عرض | تحديث
|4. إدارة الحسابات*
|5. إدارة الوصول
|لا يوجد | عرض | تحديث
|6. تحديث بيانات جهات الاتصال
|لا يوجد | عرض | تحديث
|7. المستندات المرتبطة بالحساب
|لا يوجد | عرض
*في البداية تكون صلاحية الوصول إلى "إدارة الحساب" مقتصرة على جهة الاتصال الأساسية للموقع، وذلك لإدارة الوصول وتحديث بيانات جهات الاتصال.
لتحديد اسم "جهة الاتصال الأساسية" لموقع Passport Advantage أو Passport Advantage Express
ملاحظة: عند عدم منح تفويض من "جهة الاتصال الأساسية" للوصول إلى Passport Advantage Online، تظهر شاشة "الترشيح الذاتي". أدخل معلومات العميل ثم قدّم طلب "الترشيح الذاتي". يتم توجيه الطلب إلى "جهة الاتصال الأساسية" التي تقوم بإبلاغك عبر البريد الإلكتروني بعد اكتمال معالجة الطلب.
"جهة الاتصال الإدارية" هي جهة الاتصال المعتمدة في الموقع لجميع المستندات الإدارية، بما في ذلك إشعارات "اشتراك البرامج والدعم (Software Subscription and Support)"، وإشعارات توفر ترقيات البرامج، ووثائق إثبات الاستحقاقات. تتولى "جهة الاتصال الإدارية" مسؤولية طلب تغييرات معلومات الحساب واعتمادها. وعند صدور تفويض من "جهة الاتصال الأساسية"، يمكن "لجهة الاتصال الإدارية" إدارة صلاحيات الوصول إلى الويب والأدوات داخل المؤسسة، كما تتاح لها إمكانية الاطلاع على Proofs of Entitlement عبر الإنترنت من خلال Passport Advantage Online للتأكد من أن استخدام برامج IBM يتم ضمن النطاق المصرّح به.
ملاحظة: تُرسل Proofs of Entitlement الإلكترونية أيضًا عبر البريد الإلكتروني إلى "جهة الاتصال الإدارية" و/أو إلى IBM Business Partner عند الحصول على تراخيص جديدة أو تجديد "اشتراك البرامج والدعم (Software Subscription and Support)".
يتعين على كل موقع ضمن Passport Advantage، بما في ذلك الموقع الأصلي وجميع المواقع الإضافية التي تتمتع بتغطية Software Subscription and Support سارية، تعيين "جهة اتصال فنية للموقع" (STC). وبحكم مسؤوليتها عن الامتثال العام لمتطلبات الدعم، قد يُشار إلى "جهة الاتصال الفنية للموقع" بوصفها "مسؤولًا" ضمن بيئة IBM Support. وبناءً على ذلك، تتولى المهام التالية:
مستويات وصول المستخدمين إلى الدعم
تعرّف على المزيد حول إدارة صلاحيات وصول المستخدمين.
إضافةً إلى "جهة الاتصال الأساسية" و"جهة الاتصال الإدارية/إثبات الاستحقاق" و"جهة الاتصال الفنية للموقع" الموضحة أعلاه، يمكن "لجهة الاتصال الأساسية" تعيين ما يلي: