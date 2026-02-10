يتم استخدام إدارة الحسابات من قبل مسؤول الاتصال الأساسي للموقع ومسؤولي الاتصال الثانويين المعينين من أجل
تُعدّ معلومات الاتصال الدقيقة والمُحدّثة ضرورية لأمن موقع PAO وسهولة استخدامه. فهي تُساعد على ضمان تلقّي الآخرين داخل المؤسسة إشعارات تُنبههم بشأن ما يلي:
ملاحظة: يتم منح مسؤول الاتصال الأساسي ومسؤولي الاتصال الثانويين فقط حق الوصول إلى تطبيق تحديث جهات الاتصال.
إذا كنت مسؤول الاتصال الرئيسي للموقع، فقد ترغب في تعيين تذكير في التقويم كل شهر لمراجعة هذه المعلومات المهمة.
ملاحظة: لا تسري التحديثات إلا عند النقر فوق "حفظ".
يرجى ملاحظة أن تغيير عنوان البريد الإلكتروني لأي من جهات الاتصال لا يغير عنوان البريد الإلكتروني الخاص بإشعارات ترقية المنتج. يجب على المستخدمين الذين يختارون الاشتراك في الإشعارات الإلكترونية الانتقال إلى "تنزيل البرامج والوصول إلى الوسائط" و"تعيين تفضيلاتي" لتحديث عنوان البريد الإلكتروني الخاصة بهم.
يسمح قسم إدارة الوصول الذي يمكن الوصول إليه من داخل إدارة الحساب، لمسؤول الاتصال الأساسي ومسؤولي الاتصال الثانويين المعينين بإجراء ما يلي:
تضمن القرارات المتخذة هنا أمان وسهولة استخدام موقع Passport Advantage الخاص بك.
عندما تقوم بتحديد "إدارة الوصول" (بصفتك مسؤول اتصال أساسي أو ثانوي)، ستصل إلى "قائمة المستخدمين".
الشراء والتنزيل
إعداد التقارير
الاستحقاقات: مخزون الاستحقاقات وعمليات النشر
تخصيصات الاستحقاقات
لا يوجد | عرض | تحديث
إدارة الحسابات*
إدارة الوصول: لا يوجد | عرض | تحديث
تحديثات جهات الاتصال: لا يوجد | عرض | تحديث
عرض تحديث جهات الاتصال: عرض
المستندات المتعلقة بالحساب: لا توجد | عرض
انقر فوق إرسال للحفظ.
إذا كنت مسؤول الاتصال الأساسي أو مسؤول الاتصال الثانوي وتتمتع بامتيازات التحديث، فالأمر متروك لك لمعالجة طلبات الوصول إلى موقع PAO الخاص بك.
انقر فوق "منح" أو "رفض" على يمين اسم الطالب.
إذا اخترت منح حق الوصول، راجع
إذا اخترت رفض الوصول، فقدم سببًا.
انقر على إرسال للحفظ وسيتم إعلام المستخدم بقرارك.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات الوصول، يمكن لمسؤول الاتصال الأساسي أو الثانوي الذي يتمتع بامتيازات إدارة الوصول إضافة مستخدمين دون انتظار طلب. ما عليك سوى النقر على زر "إضافة مستخدم جديد" في شاشة إدارة الوصول واتباع الموجِّهات التي تظهر على الشاشة.
سيتلقى المستخدم الجديد رسالة بريد إلكتروني للترحيب بانضمامه إلى IBM Passport Advantage.