إدارة الحسابات*

تُعدّ معلومات الاتصال الدقيقة والمُحدّثة ضرورية لأمن موقع PAO وسهولة استخدامه. فهي تُساعد على ضمان تلقّي الآخرين داخل المؤسسة إشعارات تُنبههم بشأن ما يلي:

التغييرات في الأدوات، مثل Passport Advantage Online، التي تدعم برنامج Passport Advantage

عروض أسعار التجديد القادمة لاشتراكك في برامج ودعم IBM

توفر نُسخ أو إصدارات جديدة من منتجات البرمجيات الخاصة بك ضمن اشتراك ودعم IBM النشط

ملاحظة: يتم منح مسؤول الاتصال الأساسي ومسؤولي الاتصال الثانويين فقط حق الوصول إلى تطبيق تحديث جهات الاتصال.

إذا كنت مسؤول الاتصال الرئيسي للموقع، فقد ترغب في تعيين تذكير في التقويم كل شهر لمراجعة هذه المعلومات المهمة.

حدد "إدارة الحساب" ثم اختر "تحديث جهة الاتصال".

قم بمراجعة وتحديث المعلومات (حسب الحاجة) لجميع جهات الاتصال. الحقول الإلزامية محددة بعلامة النجمة. الاسم الأول والأخير رقم الهاتف البريد الإلكتروني العنوان المدينة الولاية / المقاطعة الرمز البريدي

استخدم مربعات الاختيار للإشارة إلى نوع جهة الاتصال مسؤول الاتصال الأساسي جهة الاتصال الفنية للموقع جهة اتصال إدارية / جهة اتصال إثبات الاستحقاق جهة اتصال تجديد اشتراك البرامج والدعم جهة اتصال شحن الوسائط الخاصة "باشتراك البرامج والدعم". جهة اتصال الفوترة

انقر فوق إرسال للحفظ

ملاحظة: لا تسري التحديثات إلا عند النقر فوق "حفظ".

يرجى ملاحظة أن تغيير عنوان البريد الإلكتروني لأي من جهات الاتصال لا يغير عنوان البريد الإلكتروني الخاص بإشعارات ترقية المنتج. يجب على المستخدمين الذين يختارون الاشتراك في الإشعارات الإلكترونية الانتقال إلى "تنزيل البرامج والوصول إلى الوسائط" و"تعيين تفضيلاتي" لتحديث عنوان البريد الإلكتروني الخاصة بهم.