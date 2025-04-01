متتبع التغييرات في نظام التشغيل IBM z/OS

الحصول على عرض كامل للتكوين الأصلي في الوقت الحقيقي-تحديد وتتبع وتغييرات تكوين النسخ الاحتياطي الاحتياطي مع أداة إدارة قوية ®z/OS

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IBM z/OS أداة تعقب التغيير هي أداة لإدارة التغييرات لتتبع التغييرات في البرمجيات والتحكم فيها وإدارتها، مما يعزز أمن IBM z/OS بيئات التشغيل.

يمكن لمبرمجي النظام تحديد وتتبع واستعادة المئات من ملفات التكوين في الوقت الفعلي باستخدام أداة تعقب التغيير من IBM z/OS. يمكن مراقبة نظام مهمة حساسة وبيانات تكوين برنامج التطبيق تلقائيًا في الوقت الفعلي لبيئات z/OS. IBM z/OS يمكن لـ Change Tracker تدقيق وفحص سلامة تكوين البرامج، وحماية مكتبات حساس وتتبع التغييرات من خلال مسارات قابلة للتدقيق ولقطات لمجموعات البيانات الرئيسية المحددة.
ما الجديد تحديثات على الميزة والتحسينات الجديدة
اقرأ الأسئلة الشائعة
المزايا
تحكم محسّن

تتبع تغييرات تكوين البرامج والتحكم فيها في الوقت الفعلي على مستوى النظام بأكمله.
عمليات الاسترداد المعززة

استمتع بالإصدار التلقائي لمجموعات بيانات التحكم في النظام المحددة.
توسيع القدرات الموسعة

تجربة التراجع الفوري عن القدرات للتراجع الفوري عن الترقيات غير المخطط لها أو غير الناجحة.
ميزة
المراقبة في الوقت الحقيقي

احصل على مراقبة في الوقت الفعلي للتغييرات في نظام حساس وبرنامج التطبيق. يقوم نظام المعلومات بإنشاء إصدارات أساسية لأعضاء المكتبة وإنشاء إصدارات جديدة تلقائيًا عند حدوث تغييرات، مما يعزز إدارة التغيير والتحكم في الإصدار.

 حماية البرامج الأصل
النسخ الاحتياطي الآلي وإمكانية الاسترداد

يضمن النسخ الاحتياطي الاحتياطي التلقائي على مستوى الأعضاء، وإنشاء إصدارات مكدسة من أعضاء الموارد المحمية لتحسين أمن البيانات وإدارة الإصدارات. كما يوفر نظام تعقب التغيير IBM z/OS Change Tracker إمكانية الاسترداد على مستوى الأعضاء من خلال إدراج الإصدارات المكدسة في جدول ISPF. يمكن للمستخدمين عرض الإصدارات ومقارنتها عبر الإنترنت، واستعادة إصدارات محددة لحل التغييرات غير المرغوب فيها.

 استكشف مرفق الخدمات
التحكم على مستوى الأعضاء

تقييد التغييرات في المكتبة من خلال السماح بالوصول إلى مجموعات محددة من الأعضاء حصريًا بواسطة معرّفات TSO المصرح بها أو مجموعة ®RACF، مما يعزز الأمن والتحكم في الوصول.

 حماية مكتبات حساس وإنشاء إصدارات الأعضاء تلقائيًا
توثيق التغييرات

موجّه للمستخدمين لتوثيق أسباب التعديلات على حساس أعضاء الموارد المحمية. تضمن هذه الميزة، التي تم تفعيلها لموارد مختارة، توثيق التغيير الشامل وتعزيز المساءلة.

 التدقيق والتحقق من سلامة البرمجيات
مراقبة مكتبة حمل الإنتاج

يستخدم تقنية الترميز يكشف عن التغييرات في مكتبات تحميل الإنتاج، مما يضمن توافر وسلامة النظام وبرمجيات التطبيق.

 التحقق من النزاهة لبيئة محلية كبيرة الحجم
مقارنة البيئة

يقارن بيئات z/OS المحلية أو البعيدة المتعددة، ويحدد التغييرات في مجموعات البيانات والأعضاء والمسارات والملفات. يسلط التقرير الضوء على الاختلافات ويؤكد وجود تكوينات متطابقة مع RC=0 لبيئات متطابقة.

 التحقق من التكامل بين بيئتين
حالة الاستخدام تتبع التغيير

استكشاف الطرق المختلفة لتتبع التغييرات وتعلم كيفية تحديد التغييرات ونسخها احتياطيًا وإدارة تعديلات المكتبة ومقارنة البيئات وضمان سلامة برمجيات النظام من خلال إجراءات الاستخدام والأوامر التفصيلية.

 استكشاف تتبع التغيير حماية مجموعة البيانات

تعرّف على حماية مجموعة البيانات IBM z/OS ، بما في ذلك أفضل الممارسات والأدوات اللازمة لحماية البيانات الحساسة وضمان الامتثال الأمني على منصة الكمبيوتر المركزي.

 استكشاف حماية مجموعة البيانات الترميز

تعرّف على الترميز على IBM z/OS ، وهي طريقة لتعزيز أمن البيانات من خلال استبدال المعلومات الحساسة بمعلومات غير حساسة رمز مميز، مما يضمن الخصوصية والامتثال التنظيمي في بيئات المؤسسات.

 استكشاف الترميز استكشاف ترميز الدلائل z/OS UNIX
المكون الإضافي z/OSMF
واجهة أمامية تفاعلية لواجهة المستخدم الرسومية يمكن الوصول إليها من سطح مكتب z/OSMF تتضمن الأداة الإضافية طريقة عرض الموارد المراقبة لإدارة الموارد في قائمة الحماية وغيرها من الميزات الأخرى مثل عرض سجل التغييرات في مجموعات البيانات, النسخ الاحتياطي الاحتياطي على مستوى الأعضاء والاسترداد وتسجيل الدخول والخروج للأعضاء. اعتبارات استكشاف المكونات الإضافية z/OSMF
الموارد تجربة لمدة 90 يوماً

جرّب متعقب التغيير z/OS Change Tracker باستخدام الإصدار التجريبي لمدة 90 يومًا. لديك 90 يوماً من يوم بدء التجربة لاستخدام الميزة وتقييمها.

 تنفيذ ترخيص تجريبي لمدة 90 يومًا

يضيف تقرير تقييم الأداء السنوي هذا دعمًا لترخيص تجريبي لمدة 90 يومًا لمتعقب التغيير z/OS.

 احصل على المكون الإضافي z/OSMF

أداة تعقب التغيير z/OS مدعومة الآن كبرنامج إضافي z/OSMF. استخدم الواجهة الرسومية لتنفيذ المهام ومراقبة الموارد.
اتخذ الخطوة التالية

استكشف واجهة التحكم البسيطة لمتتبع التغيير في نظام IBM z/OS وقم بجدولة اجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل IBM Z.

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