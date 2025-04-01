متتبع التغييرات في نظام التشغيل IBM z/OS

يمكن لمبرمجي النظام تحديد وتتبع واستعادة المئات من ملفات التكوين في الوقت الفعلي باستخدام أداة تعقب التغيير من IBM z/OS. يمكن مراقبة نظام مهمة حساسة وبيانات تكوين برنامج التطبيق تلقائيًا في الوقت الفعلي لبيئات z/OS. IBM z/OS يمكن لـ Change Tracker تدقيق وفحص سلامة تكوين البرامج، وحماية مكتبات حساس وتتبع التغييرات من خلال مسارات قابلة للتدقيق ولقطات لمجموعات البيانات الرئيسية المحددة.