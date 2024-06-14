إدارة ®WebSphere الأداء IBM Z IntelliMagic Vision z/OS 

الشاشة WebSphere Application Server (WAS) الأداء والتوافر مع IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
رسم بياني يربط بين ثلاث لقطة بيانية حول البيانات المرسلة والمستلمة، وGCP وZIIP، و ®معاملات WebSphere

®IBM Z IntelliMagic Vision لـ ®z/OS تمكن محللي الأداء من إدارة وتحسين بيئتهم WebSphere Application Server بشكل أكثر فعالية وكفاءة. يمكنك منع المخاطر وتوفير الوقت وتهيئة بيئتك على النحو الأمثل.

 
المزايا
تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
توفير الوقت وحل المشكلات بسرعة

استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة بالإضافة إلى واجهة المستخدم الرسومية القوية والبديهية والمقارنات والتحرير في الوقت الحقيقي، والتنقيب الحساس للسياق في القدرات لزيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
تسريع التعلم وتعزيز الخبرة في المجال

عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.

ما الذي يتضمنه

IBM Z يدعم IntelliMagic Vision لـ z/OS سجلات المعاملات WebSphere Application Server for z/OS (النوع الفرعي 9 من النوع الفرعي SMF 120)، بحيث يمكنك تتبع وقت استجابة المعاملات واستهلاك الموارد. توفر هذه السجلات معلومات مفصلة على مستوى المعاملات على مستوى المعاملات حول مكان تشغيل العمل وطبيعة العمل، بما في ذلك استهلاك المعالج والبايتات المنقولة وأوقات الاستجابة.

إعداد التقارير على مستوى العمل معدلات المعاملات حسب الخلية معدلات المعاملات حسب المجموعة وقت الاستجابة مقارنة بمعدل المعاملات وقت الاستجابة ومعدل المعاملات لـ URI معين

 

استخدام وحدة المعالجة المركزية و zIIP مقارنة حسب التاريخ نظرة عامة على المعاملات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المعلومات السحابة من خلال التسليم
الموارد الأثر الاقتصادي الإجمالي لـ IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Z Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.
استكشاف أخطاء الاستخدام المرتفع لوحدة المعالجة المركزية وzIIP في WebSphere Application Server وإصلاحها
يوضح هذا الفيديو تحليل استخدام معالج WebSphere ®، وتحديد الاستخدام العالي لوحدة المعالجة المركزية وتحسين تفريغ تحميل zIIP. استكشاف التقارير المحددة مسبقًا والتقارير المحددة مسبقًا وميزة التحليل والمشاركة الفعالة.
مراقبة معاملات ®WebSphere
تعلّم كيفية استكشاف مشكلات معاملات WebSphere Application Server (WAS) وإصلاحها باستخدام سجلات النوع الفرعي 9 من النوع الفرعي SMF 120. تتبع أنماط أحمال التشغيل وأداء تخطيط السعة وعزل المشكلات باستخدام التقارير المحددة مسبقًا والتنقيب عن القدرات.
مراقبة ®أحجام بيانات WebSphere
يقدم هذا الفيديو موضوع الإبلاغ عن المعاملات استناداً إلى سجل النوع الفرعي 9 من النوع الفرعي 120 من إطار عمل SMF، وتحديداً من حيث حجم البيانات لكل طلب/استجابة.
التعرف على ®WebSphere الخاص بك z/OS أحمال التشغيل
تعرف على كيفية استخلاص الرؤى من أنواع سجلات SMF 115 و SMF 116 وتحسين التكوينات.
اتخذ الخطوة التالية

سواء كنت تجري بحثًا عن منتج أو تحتاج إلى خدمات طارئة أو ترغب في مناقشة كيف يمكن أن تساعدك منتجات وخدمات IBM ، فإن خبيرنا هنا لمساعدتك.

 احجز عرضًا توضيحيًا توضيحيًا مباشرًا اشترك في الرسالة الإخبارية
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم المركز التجريبي IBM Z الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات التقنية مجموعة المنتجات