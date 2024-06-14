®IBM Z IntelliMagic Vision لـ ®z/OS تمكن محللي الأداء من إدارة وتحسين بيئتهم WebSphere Application Server بشكل أكثر فعالية وكفاءة. يمكنك منع المخاطر وتوفير الوقت وتهيئة بيئتك على النحو الأمثل.
قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة بالإضافة إلى واجهة المستخدم الرسومية القوية والبديهية والمقارنات والتحرير في الوقت الحقيقي، والتنقيب الحساس للسياق في القدرات لزيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.
IBM Z يدعم IntelliMagic Vision لـ z/OS سجلات المعاملات WebSphere Application Server for z/OS (النوع الفرعي 9 من النوع الفرعي SMF 120)، بحيث يمكنك تتبع وقت استجابة المعاملات واستهلاك الموارد. توفر هذه السجلات معلومات مفصلة على مستوى المعاملات على مستوى المعاملات حول مكان تشغيل العمل وطبيعة العمل، بما في ذلك استهلاك المعالج والبايتات المنقولة وأوقات الاستجابة.
تحتاج إدارة الأعمال والإدارة الفنية على حد سواء إلى رؤية أحمال التشغيل بعبارات ذات مغزى، والصورة تساوي ألف كلمة. شارك المخططات البيانية ولوحة المعلومات الخاصة باستهلاك وحدة المعالجة المركزية ومعدلات المعاملات لمختلف ®WebSphere التطبيق أحمال التشغيل التشغيل مع مرور الوقت لتسهيل التواصل والتخطيط بين الأعمال والمعلومات التكنولوجية.
يساعدك فهم السلوك النموذجي لـ تطبيقك في التعرف على التغييرات التي قد تؤدي إلى حدوث مشاكل. يساعدك تحديد ملامح أحمال التشغيل بمرور الوقت على تحديد ما إذا كانت التغييرات هي اتجاهات نموذجية على مدار عدة أيام أو أسابيع أو أشهر.
يمكنك التنقل من العرض الإجمالي وصولاً إلى التفاصيل الدقيقة بنقرة واحدة والتنقل إلى الأسفل باستخدام القدرات التنقيبية. هذا الرسم البياني هو تقرير مُحدد مسبقًا يُظهر نفس معدل المعاملات الإجمالي الذي تم تقسيمه حسب المجموعة. تتوفر مخططات بيانية محددة مسبقاً للعرض وصولاً إلى مستويات العقدة أو الخادم أو الخادم أو الخادم أو فئة المعاملة أو نوع الطلب أو URI من التفصيل.
يتيح لك عرض المعدل الإجمالي للمعاملات وأوقات الاستجابة في نفس طريقة العرض تضييق نطاق المشكلة في حالة وجود مشاكل، أو تحديد ملامح أحمال التشغيل لتحليل الاتجاهات. يمكنك أيضًا رؤية تقسيم زمن الاستجابة إلى عنصر مثل وقت الإرسال في المسامير الصفراء. اعرض البيانات بالقدر الذي تريده من التفصيل.
عند حدوث مشاكل في أحد التطبيقات، فإنك تحتاج إلى بيانات خاصة بهذا التطبيق للمساعدة في استكشاف المشكلة وإصلاحها. في ®WebSphere، يعني ذلك البيانات على مستوى URI. يُظهر هذا الرسم البياني مراجع بيانات URI محددًا معظم التأخير في وقت الإرسال، وذلك بسبب عدة "نقرات" للتنقل لأسفل من بيانات بيئة ®WebSphere الإجمالية.
يوفر عرض وقت وحدة المعالجة المركزية للأغراض العامة ووقت zIIP لخلية محددة رؤى قيمة لجهود تحسين الموارد وتحليل المشكلات، مما يسهل اتخاذ القرارات المستنيرة وتعزيز أداء النظام. يمكنك أيضًا الاطلاع على أي وقت تم قضاؤه في CP كان مؤهلاً لـ ZIIP. اعرض البيانات بالقدر الذي تريده من التفصيل.
فهم تأثير التغييرات المخطط لها وغير المخطط لها باستخدام وظيفة المقارنة المضمنة والبديهية. يُظهر هذا المثال ميغابايت من البيانات المرسلة أو المستلمة لكل خلية، مقارنةً بيوم واحد بآخر. إذا قمت بإجراء تغيير في التطبيق وتوقعت نقل بيانات أقل للخلية D4، يمكنك تحقيق وتقدير قيمة أو التحقيق في المعلومات التليفزيونية.
قم بالتبديل من طرق عرض المخططات إلى طرق العرض الجدولية واستيعاب البيانات بطرق أكثر صلة بمهمتك المباشرة التي بين يديك. يُظهر هذا التقرير المحدد مسبقًا والقابل للتخصيص مع مقاييس المعاملات الرئيسية حسب فئة المعاملات المقاييس الرئيسية لوقت وحدة المعالجة المركزية ومعدلات المعاملات وأوقات الاستجابة، مع مزيد من التفاصيل.
تشمل مزايا اعتماد نموذج السحابة السحابة التنفيذ السريع (بدون مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، والحد الأدنى من الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وإلغاء تحميل موارد الموظفين والوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لاستكمال المهارات المحلية.
