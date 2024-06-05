قم بتحسين ®z/OS إدارة أنظمة ® الأداء باستخدام مستند إلى الذكاء الاصطناعي التحليلات لمراقبة وإدارة بيئتك z/OS بشكل استباقي. منع التعطيلات وتقليل التكاليف والحفاظ على الموثوقية والتوافرية التي تشتهر بها شركة الكمبيوتر المركزية.
قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة مع واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى مقارنات وتحرير في الوقت الفعلي. اسمح للقدرات التنقيب الحساسة للسياق بمساعدتك على زيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.
®IBM Z IntelliMagic Vision لـ ®z/OS يعزز بيانات RMF/SMF ويطبق المعرفة المدمجة في المعلومات لفهم كيفية تعامل بنية z/OS مع أحمال التشغيل الخاصة بك. يساعدك هذا على ضبط نظام z/OS لتحسين الأداء وحماية التوافر. يمكنك أيضًا استخدام المعلومات التكنولوجية لتكوين المعالج الخاص بك لزيادة MIPS التي تحصل عليها من أجهزة الكمبيوتر المركزي.
منع المخاطر التي تهدد التوافر والأداء من خلال الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يقيّم أكثر من 700 مفتاح z/OS المقاييس وباستخدام عتبات من معرفة مجال خبير.
z/OS الطوبولوجيا (®FICON و LPAR) معقدة ويصعب تصورها. تتضمن طرق العرض التقليدية الطباعة اليدوية. تسمح عارضات طوبولوجيا LPAR التفاعلية من IntelliMagic Vision التفاعلية و ®FICON للمحللين بالتفاعل مع الفواصل الزمنية والتركيز عليها ومقارنتها لاكتشاف الأخطاء والتغييرات المكلفة.
تمكّن عمليات التنقيب الحساسة للسياق المحللين من تحديد مسارات تحليلية بديلة بناءً على البيانات المعروضة والتحقيق بسرعة في كل فرضية، مما يوفر الوقت الضائع في مسارات "مسدودة". تُعدّ القدرة على التركيز على مجموعة فرعية مطلوبة من البيانات ذات قيمة خاصة عند التعامل مع أحجام بيانات SMF الضخمة.
فبدلاً من استخدام برامج البرمجة أو إتقان الأدوات التقنية الصامتة للوصول إلى أنواع مختلفة من بيانات SMF، فإن واجهة المستخدم المشتركة والبديهية تلغي التنقيب عن البيانات وتحرر الموظفين للتركيز على التحليلات عالية القيمة. تعمل هذه الواجهة الواحدة المستخدمة عبر النظام الأساسي بأكمله على تحسين التعلم والتعاون والكفاءة التحليلية.
Advanced تسهل عمليات تخصيص التقارير دون الحاجة إلى برمجة أو خطوات معقدة. تتضمن خيارات التخصيص البديهية نوع التقرير، ومستوى التلخيص، والتصفية، ومقارنات الفترات الزمنية.
يتم تسليط الضوء على التغييرات الكبيرة في المقاييس القياسية الرئيسية في طرق عرض التغييرات التي تظهر الاختلافات التي تزيد أو تقل عن 2 انحراف معياري بين اليوم الحالي و30 يومًا قبل ذلك. احصل على تنبيهات مبكرة للتغييرات التي قد يكون لها تأثير مستدام، مثل هذا المثال لزيادة وحدة المعالجة المركزية.
لوحة المعلومات القابلة للتخصيص تجمع وتعرض في لمحة سريعة مشاهدات حية لأي مجموعة من المقاييس التي تهمك. وعند مشاركتها، فإنها تعزز التعاون وتوفر حقيقة مشتركة لمجموعة كاملة. قم بتوسيع نطاق أي تقرير واستخدم البحث في القدرات لمتابعة المزيد من التحليلات التي تجدها ذات أهمية.
تشمل مزايا اعتماد نموذج السحابة السحابة التنفيذ السريع (بدون مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، والحد الأدنى من الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وإلغاء تحميل موارد الموظفين والوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لاستكمال المهارات المحلية.
