يتم تسليط الضوء على التغييرات الكبيرة في المقاييس القياسية الرئيسية في طرق عرض التغييرات التي تظهر الاختلافات التي تزيد أو تقل عن 2 انحراف معياري بين اليوم الحالي و30 يومًا قبل ذلك. احصل على تنبيهات مبكرة للتغييرات التي قد يكون لها تأثير مستدام، مثل هذا المثال لزيادة وحدة المعالجة المركزية.