®IBM Z IntelliMagic Vision لـ ®z/OS تمكن محللي الأداء من إدارة وتحسين بيئة z/OS Disk و تكرار بيئة العمل بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة مع واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى مقارنات وتحرير في الوقت الفعلي. اسمح للقدرات التنقيب الحساسة للسياق بمساعدتك على زيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.
IBM Z يقوم IntelliMagic Vision لـ z/OS بتقييم أنظمة السلامة والتكرار في قرصك باستمرار. وبالتالي، إذا كان هناك تدهور تدريجي في أي جانب من جوانب نظامك أو تغيير مفاجئ ناتج عن عطل في الأجهزة أو تغيير في استخدام الموارد أو نمط التشغيل, سترى تكنولوجيا المعلومات على الفور.
Health Insights وتنبهك تقارير الاستثناءات عندما تحتاج أنظمة التخزين الخاصة بك إلى عناية. يتم تقييم المقاييس تلقائيًا لكل فترة زمنية، ويتم تمييزها إذا لم تكن ضمن الحدود المقبولة. يوصي IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS أيضًا بالإجراءات التي يجب اتخاذها اعتمادًا على التنبيه الذي يتم مواجهته.
يسمح عارضو الطوبولوجيا التفاعلية للمحللين بالتفاعل مع الفواصل الزمنية لطبولوجيا Sysplex و ®FICON و LPAR وطوبولوجيا النظام الفرعي والتعمق فيها ومقارنتها - وهو أمر بالغ الأهمية لاكتشاف الأخطاء والتغييرات التي قد تؤثر على التكاليف.
من تقارير الاستثناءات، من السهل التنقل إلى الأسفل لرؤية مخطط زمني مفصل للمقاييس التي تم وضع علامة عليها. بعد ذلك يمكنك تضييق الإطار الزمني الذي حدث فيه السلوك وربط المعلومات التكنولوجية بأي تأثيرات على النتائج.
تُعد مخططات المقارنة مفيدة لتحديد متى بدأ سلوك معين وما إذا كان هذا السلوك شاذًا لمرة واحدة أو جزءًا من اتجاه مستمر.
من الرسم البياني الزمني، هناك العديد من عمليات التنقيب المتاحة لرؤية المقاييس على مستوى أكثر تفصيلاً من التفصيل. ولمزيد من التحليل، يتوفر المزيد من التحليلات الإضافية. بدلًا من التقارير الثابتة، تستند البيانات المعروضة إلى بيانات الفترات الزمنية لسجلات RMF/SMF على أساس زمني شبه حقيقي.
وقد جعلت الحاجة إلى التوافر المستمر من تكرار حساس جانبًا من جوانب التخزين على الأقراص. تعد مراقبة Data Replication السلامة أمرًا أساسيًا لتلبية متطلبات العمل والمتطلبات التنظيمية. IBM Z يتتبع IntelliMagic Vision لـ z/OS المقاييس الرئيسية لكل من طرق التكرار المتزامن وغير المتزامن.
IBM Z يوفر IntelliMagic Vision لـ z/OS العديد من المخططات البيانية الشائعة لمساعدتك في معرفة اتجاهات عملياتك. يُظهر هذا المثال زيادة طفيفة في معدل الإدخال/الإخراج وانخفاضًا في وقت الاستجابة، مما قد يكون مفيدًا في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى ترقية أجهزة التخزين أو يمكن تأجيلها.
تشمل مزايا اعتماد نموذج السحابة السحابة التنفيذ السريع (بدون مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، والحد الأدنى من الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وإلغاء تحميل موارد الموظفين والوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لاستكمال المهارات المحلية.
