IBM Z يوفر IntelliMagic Vision لـ z/OS العديد من المخططات البيانية الشائعة لمساعدتك في معرفة اتجاهات عملياتك. يُظهر هذا المثال زيادة طفيفة في معدل الإدخال/الإخراج وانخفاضًا في وقت الاستجابة، مما قد يكون مفيدًا في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى ترقية أجهزة التخزين أو يمكن تأجيلها.