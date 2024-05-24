إدارة أداء CICS باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision ل Z/OS

مراقبة معاملات ومناطق ®CICS وتوصيفها باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
إنفوجرافيك يربط بين ثلاث لقطات توضيحية لرصد المعاملات والمناطق

IBM Z IntelliMagic Vision لـz/OS الأداء يمكّن المحللين من إدارة وتحسين مناطق ومعاملات z/OS ®CICS الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتقييم سلامة مناطقهم بشكل استباقي.
المزايا
تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
توفير الوقت وحل المشكلات بسرعة

استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة مع واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى مقارنات وتحرير في الوقت الفعلي. اسمح للقدرات التنقيب الحساسة للسياق بمساعدتك على زيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
تسريع التعلم وتعزيز الخبرة في المجال

عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.

ما الذي يتضمنه

®تُعد بيانات معاملات CICS SMF مصدرًا ثريًا للمعلومات الأساسية في المعاملات CICS SMF، ولكن حجم المعلومات الأساسية يمكن أن يجعل التحليل صعبًا عند استخدام الأساليب التقليدية. يساعد التقييم الاستباقي لإحصاءات المقاييس الرئيسية في جميع المناطق في تحديد المخاطر المحتملة على التوافر.

®منطقة المقاييس CICS المقاييس المقاييس المقاييس المقاييس المقاييس المقاييس التنقيب في بيانات إحصائيات ®CICS ملفات تعريف زمن الاستجابة للمعاملات وقت الاستجابة الأساسي عنصر الاستجابة الأساسي ملفات تعريف زمن الاستجابة المقارنة عبر الفترات الزمنية

 

عرض وقت الاستجابة دمج ®CICS و Db2 البيانات إمكانية الرؤية عبر بيانات ®CICS و WLM حقول بيانات المعاملات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المعلومات السحابة من خلال التسليم
الموارد الأثر الاقتصادي الإجمالي لـ IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Z Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.
®معاملات CICS: تحليل وقت استجابة المعاملات
هذا الفيديو ShowCase كيف يتيح التصفح الديناميكي إمكانية التحديد السريع لمجموعة فرعية محدودة (في هذه الحالة، 4 من أصل 100) من مجموعات التوقيت ذات الصلة بمعاملة معينة.
®إحصائيات CICS: تقييم ®التخزين التخزين المتكامل للمعلوماتية CICS
يسهل التخزين التلقائي لإحصائيات CICS الرئيسية ®التخزين التخزين التخزين المقاييس الاستباقي والوقاية من الانقطاعات من خلال تحديد المجالات التي قد تستدعي التحقيق.
التعلم عن طريق استكشاف ®بيانات معاملات وإحصائيات CICS
تعلم كيفية الكشف عن المخاطر في ®توفر CICS والأداء وتحليل بيانات المعاملات واستكشاف ®CICS مفصلة.
