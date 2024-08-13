في قطاع البيع بالتجزئة، يُعَد التكامل السلس بين المتاجر التقليدية والقنوات الرقمية أمرًا بالغ الأهمية. والحلول السحابية ضرورية، لكنها تمثل تحديًا عند ربطها، خاصةً مع وجود العديد من التطبيقات المحلية. ويُعَد التكامل عاملًا أساسيًا لضمان سير العمليات بسلاسة وتحقيق رضا العملاء. يحتاج تجار البيع بالتجزئة إلى حل يساعد على ربط تطبيقات SaaS بسهولة وتحسين عمليات الأعمال.