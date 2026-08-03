إطلاق العنان لإدارة أكثر ذكاءً للبيانات مع IBM watsonx.data
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بيانات تشغيلية فورية جاهزة للذكاء الاصطناعي

تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي ببيانات تشغيلية فورية، وإمكانات البحث المتجهي، وسياق مؤسسي موحَّد في بنية مفتوحة وقابلة للتوسع.

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خلفية بيضاء مع لمسات فرشاة باللون البنفسجي على الجانب الأيمن.

بيانات فورية. أثر فوري.

التحديات

يعتمد العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي على محتوى ثابت أو مسارات بيانات متأخرة أو أنظمة معزولة. لكن حالات الاستخدام الأعلى قيمة تعتمد على بيانات تشغيلية تتغير باستمرار، مثل المعاملات وتفاعلات العملاء والأحداث وإشارات التطبيقات. وعندما يصعب الوصول إلى البيانات أو يتأخر تفعيلها، يظل الذكاء الاصطناعي حبيس مرحلة التجارب بدلًا من دعم القرارات والإجراءات في بيئات العمل الفعلية.

الحل

يساعد watsonx.data المؤسسات على تحويل البيانات التشغيلية إلى سياق جاهز للذكاء الاصطناعي من خلال تنسيقات بيانات مفتوحة، ومحركات مصممة لأغراض محددة، وإمكانية وصول ذكية إلى البيانات عبر منظومة البيانات المؤسسية. وبالنسبة إلى أعباء العمل في الوقت الفعلي، يمكن أن يشمل ذلك Astra DB، وهو محرك NoSQL قائم على Cassandra، مصمم لتوفير عمليات قراءة وكتابة عالية الإنتاجية وزمن استجابة منخفض وتوافر دائم، ويتم تقديمه كخدمة سحابية مُدارة بالكامل على AWS وGoogle Cloud وAzure عبر أكثر من 30 منطقة.

رجل أعمال يستخدم جهازًا لوحيًا يعرض لوحة معلومات رقمية لإدارة مخزون مستودع ذكي ضمن مفهوم تكنولوجيا الخدمات اللوجستية الحديثة وسلاسل التوريد.
من مصدر البيانات إلى التنفيذ في الوقت الفعلي 01 ربط البيانات التشغيلية المباشرة

التقاط الأحداث والمعاملات والتفاعلات وإشارات التطبيقات فور حدوثها. بث بيانات الأحداث عبر منصات المعالجة الفورية، مع تخزين البيانات التشغيلية مباشرةً في محرك NoSQL عالي الأداء لضمان الوصول إليها بزمن استجابة منخفض.

 02 معالجة البيانات الفورية وتخزينها وإتاحتها

إثراء تدفقات البيانات المباشرة ومعالجتها باستمرار، ثم تخزينها وإتاحتها عبر watsonx.data باستخدام محرك NoSQL قائم على Cassandra. دعم عمليات القراءة والكتابة عالية الإنتاجية، مع دمج البيانات التشغيلية بالبحث المتجهي والسياق المؤسسي.

 03 تشغيل التطبيقات والذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي

تقديم سياق فوري لتجارب مخصصة وحلول إنترنت الأشياء والخدمات المصرفية وتجارة البيع بالتجزئة وسلاسل التوريد. ومنح الفِرق قابلية التوسع والأمان والانفتاح اللازمين لدعم اتخاذ القرارات خلال أجزاء من الثانية.

ما سبب استخدام watsonx.data لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي؟

عمليات أبسط وبتكلفة أقل دون أي تنازل

تقليل الأعباء التشغيلية من خلال منصة مُدارة بالكامل وعلى مستوى المؤسسات لأعباء عمل NoSQL. التخلص من قدر كبير من تعقيدات إدارة المجموعات وتثبيت التحديثات وضبط الأداء؛ ليتفرغ فريقك لتطوير التطبيقات وتشغيلها بدلًا من الحفاظ على البنية التحتية. تقليل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) بفضل أدوات الإدارة المركزية والأتمتة والاستغلال الأكثر كفاءة للموارد.
أداء سريع وقابل للتوسع ومتاح دائمًا

إنشاء تطبيقات الوقت الفعلي وتوسيع نطاقها بسرعة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات (APIs) مألوفة ونماذج بيانات مرنة وبنية تحتية مُدارة. دعم أعباء العمل عالية الإنتاجية بزمن استجابة منخفض وقابلية توسع مرنة وتوافر عالمي عبر مختلف السحابات والمناطق، ما يمكِّن الفِرق من الانتقال بسرعة وثقة من النشر إلى بيئات الإنتاج.
توحيد البيانات واتخاذ الإجراءات في الوقت الفعلي وإدارة الحوكمة بثقة.

جمع البيانات التشغيلية والتحليلية والمتجهية في بنية مصممة لكل غرض، تدعم النتائج الفورية وحالات الاستخدام الجاهزة للذكاء الاصطناعي. تمكين الوصول إلى البيانات المباشرة بزمن استجابة منخفض دون الحاجة إلى مسارات معقدة، مع الحفاظ على الأمان والحوكمة والانفتاح على مستوى المؤسسة عبر منظومة البيانات.
حيث تمنح البيانات الفورية الذكاء الاصطناعي ميزة تنافسية
لقطة مقرَّبة لشخص يحمل هاتفًا ذكيًا ويتفاعل معه للتحقق من تذاكر السفر.
تجارب مخصصة عبر الأجهزة المحمولة

دعم التوصيات والرحلات والطلبات والمحافظ الرقمية والمدفوعات وبرامج المكافآت من خلال وصول دائم إلى البيانات التشغيلية سريعة التغير.
رافعة شوكية صفراء تنقل منصة بضائع داخل مستودع كبير.
سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية

تعزيز تتبُّع الأساطيل ورؤية المخزون وتحديثات الشحنات من خلال استيعاب البيانات ومعالجتها في الوقت الفعلي.
شخص يرتدي مئزرًا يلتقط زجاجات من رف متجر بقالة بجوار عربة تسوق.
البيع بالتجزئة والتجارة الرقمية

تقديم تجارب بحث وتخصيص وحملات تسويقية سريعة الاستجابة وعلى نطاق واسع، مع زمن استجابة منخفض وإنتاجية عالية.
امرأة شابة تستخدم جهاز صراف آلي.
الخدمات المصرفية واكتشاف الاحتيال

دعم معالجة المدفوعات، واكتشاف الاحتيال، وأنظمة التداول التي تعتمد على عمليات قراءة وكتابة سريعة واسترجاع غني بالسياق.
شخص يسير داخل منشأة صناعية مستخدمًا جهازًا لوحيًا بجوار معدات وآلات كبيرة.
إنترنت الأشياء (IOT) والقياس عن بُعد

استيعاب إشارات التطبيقات وأحداث الأجهزة وبيانات أداء الشبكات، والتعامل معها في الوقت الفعلي.
الموارد

أداء مُثبت لأعباء العمل على مستوى البيئات الإنتاجية في الوقت الفعلي

رجل وامرأة يجلسان على طاولة في مقهى، والمرأة تنظر إلى هاتفها الذكي.
كيف أنشأت Bud Financial منصة لذكاء البيانات.
تمكَّن فريق الهندسة في Bud من دمج تقنيات IBM في بنية تعمل على إثراء كل معاملة مالية في أقل من خمس مللي ثانية بدقة تزيد عن 97%.
مزارع يفحص جودة المحاصيل في الحقل.
كيف تحوِّل SupPlant البيانات المباشرة إلى رؤى تساعد على تحسين المحاصيل.
شركة SupPlant تطوِّر أول حل ري ذكي في العالم يعمل دون مستشعرات.
فريق عمل يبتكر أفكارًا باستخدام جهاز لوحي في مكتب.
كيف أنشأت Bay Point حلول ذكاء اصطناعي آمنة للأسواق الخاصة.
لتعزيز قدرة العملاء على اتخاذ القرارات المالية الحرجة بسرعة، قامت Bay Point ببناء منصة Atlas، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُتيح للعملاء التفاعل بطريقة محادثة مع غرف البيانات الآمنة الخاصة بهم.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يمكن لـ Astra DB في IBM watsonx.data مساعدتك على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت الفعلي باستخدام منصة بيانات موحَّدة. ابدأ بورشة عمل لحالة استخدام، أو جرِّب Astra DB، أو انتقِل من Cassandra مفتوح المصدر إلى نموذج إنتاج مُدار بالكامل.

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