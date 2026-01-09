الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تحدَّث إلى غرفة بياناتك: كيف تمكَّنت Bay Point Advisors من بناء منصة آمنة للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) لتحليل الأسواق الخاصة

لتعزيز قدرة العملاء على اتخاذ القرارات المالية الحرجة بسرعة، قامت Bay Point ببناء منصة Atlas، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُتيح للعملاء التفاعل بطريقة محادثة مع غرف البيانات الآمنة الخاصة بهم.

تاريخ النشر 9 يناير 2026
By Rick Atkinson and Chad Jennings

الدقة والأمان هما متطلبان حيويان لصناعة القرار. عند مراجعة فرص الاستثمار، غالباً ما تُنشئ الشركات المالية غرف بيانات آمنة لحفظ جميع مصادر العناية الواجبة اللازمة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرار "بالاستمرار" أو "عدم الاستمرار". لكن فرص الاستثمار غالبًا ما تكون عابرة؛ ففرز آلاف ملفات PDF، وجداول البيانات المالية، والعقود المهمة، وغيرها من المستندات للوصول إلى قرار قد يستغرق وقتًا طويلًا جدًا.

تُعَد Bay Point Advisors شركة لإدارة الاستثمارات مقرها أتلانتا، تركِّز على فرص الأسواق الخاصة التي غالبًا ما يتجاهلها المستثمرون التقليديون. لتعزيز قدرة العملاء على اتخاذ القرارات المالية الحرجة بسرعة، قامت Bay Point ببناء منصة Atlas، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُتيح للعملاء التفاعل بطريقة حوارية مع غرف البيانات الخاصة بهم. فبدلًا من فحص الملفات يدويًا للبحث عن شروط القروض، والقيود، وملاحظات المخاطر، وغيرها من التفاصيل الحيوية للصفقة، يطرح المستخدمون أسئلة مباشرة ويحصلون على إجابات موثوق بها مدعومة بالمراجع، مأخوذة من المستندات الخاصة داخل غرفة البيانات.

المشكلة: مراجعة المستندات ذات الحجم الكبير تبطئ عملية اتخاذ القرار

لتكون منصة Atlas قابلة للاستخدام في البيئات المالية، كان من الضروري أن تحقق النقاط التالية:

  • استرجاع عالي الدقة
  • إجابات موثوق بها وقابلة للتفسير
  • أذونات صارمة وعزل البيانات
  • عبء تشغيلي منخفض
  • تكامل سلس مع بنية Bay Point الحالية القائمة على .NET وAngular

تتعامل منصة Atlas مع هذا التحدي باستخدام التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، الذي يجمع بين البحث الدلالي والتلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

البنية: سير عمل بمستوى جاهز للإنتاج للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)

تجمع منصة Atlas بين بيئة Bay Point القائمة على .NET وAngular مع Astra DB على IBM watsonx.data، وAzure Blob Storage، وAzure OpenAI، وطبقة بيانات وصفية SQL. وبنيتها مُنظمة حول خَطي معالجة منسقين معًا:

  • سير عمل المحادثة الذي يستخدمه العملاء.
  • سير عمل استيراد المستندات للمشرفين (المسؤولين المصرح لهم بإدارة التحميل).

1. سير عمل استفسارات المستثمرين (عملية الدردشة)

عندما يقدِّم العميل سؤالًا، يعمل Atlas على التحقق من هوية المستخدم واسترجاع السياق من طبقة البيانات الوصفية SQL لضمان تضمين المستندات المصرح بها فقط في عملية الاسترجاع. يتم استخدام البيانات الوصفية المرتبطة بكل مستند -مثل معرِّف الغرفة ومستوى الصلاحيات- لتطبيق تصفية صارمة.

يتم إرسال السؤال وسياق المستخدم إلى Astra DB، التي تعمل بدورها على تحويل النص إلى نموذج Azure OpenAI للتضمين لإنشاء المتجهات. يتم استخدام المتجه الناتج للاستعلام من مخزن المتجهات في Astra DB، لاسترجاع أكثر أجزاء النص ذات الصلة والبيانات الوصفية المرتبطة بها.

بعد ذلك، يرسل Atlas سؤال المستخدم، وتعليمات المطالبة، وسجل المحادثات السابق، والمقاطع المسترجعة إلى نموذج دردشة Azure OpenAI، الذي يولِّد إجابة موثوق بها باللغة الطبيعية تتضمن مراجع مفصّلة.

تدفق دردشة Atlas: يتم إرسال السؤال المصادق عليه إلى التضمين عبر واجهة Data API، ثم إلى استرجاع المتجهات من Astra DB، ما يؤدي إلى توليد إجابة من Azure OpenAI مدعومة بالمراجع. الشكل 1. تدفق دردشة Atlas: يتم إرسال السؤال المصادق عليه إلى التضمين عبر واجهة Data API، ثم إلى استرجاع المتجهات من Astra DB، ما يؤدي إلى توليد إجابة من Azure OpenAI مدعومة بالمراجع.

2. سير عمل استيراد المستندات (مسار تضمين المستندات)

عند قيام موظف من Bay Point بتحميل مستندات إلى غرفة، تنقل Atlas الملفات إلى Azure Blob Storage وتسجِّل بياناتها الوصفية في قاعدة بيانات SQL الخاصة بمنصة Atlas. يتم استخراج النص وتقسيمه إلى مقاطع يمكن التحكم فيها. يتم ختم كل جزء ببيانات وصفية لضمان التحكم في الوصول الصحيح وإمكانية التتبُّع أثناء الاسترجاع.

ثم يتم إرسال الأجزاء إلى قاعدة بيانات المتجهات، التي تستخدم نموذج تضمين Azure OpenAI لتحويل كل جزء إلى متجهات. تتم كتابة المتجهات الناتجة -جنبًا إلى جنب مع معرِّفات المستندات ومعرِّفات الغرف والبيانات الوصفية للأذونات- إلى قاعدة بيانات المتجهات الخاصة بـ Astra DB.

نظرًا لأن كل جزء يتم تخزينه بشكل مستقل، فإن استبدال المستند أو تحديثه لا يتطلب سوى إعادة فهرسة جزئية فقط، ما يقلل من التكلفة التشغيلية والتعقيد.

مسار تضمين مستندات Atlas: يعمل المشرف على تحميل مستندات الغرفة، ليتم إرسالها إلى Blob Storage. بعد ذلك، تتم عمليات الاستخراج، والتقسيم إلى أجزاء، والتضمين عبر واجهة Data API، ويتم حفظها في مخزن المتجهات في Astra DB. الشكل 2. مسار تضمين المستندات في Atlas: يعمل المشرف على تحميل مستندات الغرفة، ليتم إرسالها إلى Blob Storage. بعد ذلك، تتم عمليات الاستخراج، والتقسيم إلى أجزاء، والتضمين عبر واجهة Data API، ويتم حفظها في مخزن المتجهات في Astra DB.

الاعتبارات الهندسية: ما يتطلبه بناء نظام موثوق به للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)

تطلب بناء Atlas العديد من الخيارات الهندسية المدروسة لتلبية متطلبات مهام سير العمل في السوق الخاص.

فصل نماذج الاسترجاع عن نماذج التوليد

تستخدم Atlas نموذجًا للتضمينات وآخر لتوليد الإجابات. يعمل هذا التقسيم على تحسين دقة الاسترجاع وإنتاج ملخصات أكثر تماسكًا مقارنةً بالنموذج الواحد متعدد الأغراض.

التكامل القائم على REST باستخدام واجهة برمجة تطبيقات البيانات

أتاحت واجهة Astra DB Data API، من خلال واجهة REST وSDK الخاص بـ .NET، لفريق الهندسة دمج عمليات المتجهات في قاعدة الكود الحالية بأقل قدر من التعقيد. وقد أدى ذلك إلى إلغاء الحاجة إلى اعتماد لغات جديدة أو نشر بنية تحتية إضافية.

التحكم في الوصول المستند إلى البيانات الوصفية

يتم فرض الأذونات على مستوى الأجزاء باستخدام البيانات الوصفية التي يتم تعيينها أثناء الاستيعاب. أثناء الاسترجاع، يتم النظر في الأجزاء المصرح بها فقط، ما يضمن الحصول على الإجابات دائمًا من المستندات التي يُسمح للمستخدم بعرضها.

الصيانة الفعَّالة من خلال إعادة الفهرسة الجزئية

لا تحتاج Atlas إلى إعادة معالجة مجموعات بيانات كاملة عند الحاجة إلى تغيير مستند أو استبداله أو حذفه. تتم إعادة فهرسة الملفات المتأثرة فقط، ما يحافظ على سرعة الاستيعاب وإمكانية التحكم فيها.

السرعة التشغيلية من خلال دعم المورِّدين

تمكَّن فريق الهندسة في Bay Point من تسريع وتيرة التطوير بمساعدة قنوات الدعم المباشر من IBM وإرشادات التنفيذ. وقد كان ذلك مهمًا بشكل خاص أثناء تصميم مسارات الاسترجاع وضبط مَعلمات التضمين. استخدم فريق الدعم أداة Langflow، وهي واجهة تطوير رسومية سهلة من IBM تعتمد على السحب والإفلات، لمساعدة فريق Bay Point على تصوُّر المتطلبات المعمارية والجدوى العامة لمشروع Atlas.

النتائج: رؤًى أسرع، وحوكمة أفضل، وثقة أكبر

تُحسِّن منصة Atlas بشكل ملحوظ طريقة تفاعل العملاء والمحللين مع بيانات الأسواق الخاصة، ما يؤدي إلى:

  • توليد رؤى أسرع: تظهر المعلومات الرئيسية في ثوان.
  • أساس ثابت: تشمل الردود مراجع المصدر.
  • معدلات أخطاء أقل: تقل الهلوسات عبر استخدام المطالبات المقيد.
  • إنتاجية محسَّنة: استهلاك وقت أقل في مراجعة المستندات يدويًا.
  • حوكمة قوية: الحفاظ على صلاحيات الوصول على مستوى المستند من البداية إلى النهاية.

تحوِّل المنصة مجموعات المستندات الثابتة وغير المنظمة إلى طبقة معرفية قابلة للبحث والمحادثة، ما يؤدي إلى تسريع مهام سير العمل في عمليات التدقيق الواجب.

المرحلة القادمة: الذكاء الاصطناعي الوكيل لمهام سير عمل الاستثمار

تتطور منصة Atlas نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث يمكن للعمليات الذاتية الاستفادة من كلٍّ من المستندات الخاصة ومعلومات السوق والبيانات العامة لاستخلاص معلومات جديدة ذات صلة بالاستثمار. قد تشمل القدرات المستقبلية ما يلي:

  • إشعارات عند تأثير مستندات جديدة في شروط الصفقة.
  • التحقق من اتساق المستندات.
  • مراقبة التغيرات التنظيمية أو المتعلقة بالسوق.
  • ملخصات استباقية لتحديثات المستندات.

هذا التطور يحوِّل Atlas من الاستجابة للأسئلة بشكل تفاعلي إلى تقديم ذكاء استباقي.

بنية RAG آمنة وقابلة للتوسع للقطاع المالي

توضِّح Atlas كيف يمكن لبنية RAG أن تعمل بأمان وموثوقية ضمن حدود الاستثمار في الأسواق الخاصة. توفر Astra DB تخزين المتجهات، واسترجاع البيانات بزمن انتقال قصير، والتكامل عبر REST الذي يدعم البحث الدلالي في Atlas. توفِّر Azure OpenAI طبقة الاستدلال التي تولِّد ردودًا موثوق بها وغنية بالمراجع.

معًا، تمكِّن هذه العناصر Bay Point Advisors من تحويل عمليات العناية الواجبة في الأسواق الخاصة إلى تجربة سريعة، وتفاعلية، وقابلة للإدارة، تعتمد بالكامل على بيانات الشركة ومتوافقة مع متطلبات الأمان في القطاع المالي.

Rick Atkinson

CTO

Bay Point Advisors

Chad Jennings

Global Head of Customer Voice and Product Experience

IBM