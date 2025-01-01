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باستخدام محرك تدفقات watsonx.ai، يمكن للمطورين:
قم ببناء تدفقات الذكاء الاصطناعي التوليدي جاهزة للاستخدام مع الموهبة للتخصيص وإنشاء تدفقات جديدة من خلال لغة تدفق بديهية، وقد تم تجهيز مطوري التطبيقات وعالم بيانات البيانات لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسهولة والتي تكون آمنة وعالية الأداء.
صُمم محرك التدفقات watsonx.ai الذي تم تصميمه مع التقييم وتصحيح الأخطاء ومراقبة القدرات محرك التدفقات الكل في واحد Developer Tools للمساعدة في نقل الذكاء الاصطناعي التوليدي من مرحلة إثبات المفهوم إلى مرحلة الإنتاج بسرعة.
تسريع تحقيق الذكاء الاصطناعي الاستثماري للشركات من خلال تزويد المطورين بأدوات شاملة لتحسين جودة التطبيق وتقليل الجداول الزمنية للنشر, ضمان عائد أسرع على استثمارات الذكاء الاصطناعي.
استخدم تدفقات التوليدي الاصطناعي التوليدي الجاهزة والعالية المزايا لإنشاء تدفقات مثل RAG, التلخيص، والتصنيف والاتصال ببيانات عملك دون عناء أو دمجها في البرامج الحالية.
استفد من محرك التدفقات العميل في إطار العمل watsonx لتحويل مصادر البيانات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الذكية. إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي الاصطناعي الذين يمكنهم التنقل بشكل مستقل في المهام المعقدة والتعاون بسلاسة وتعزيز سير العمل الأتمتة لتحقيق الكفاءة المثلى واتخاذ القرارات.
صمم تدفقات الذكاء الاصطناعي التوليدية المخصصة وأنشئها باستخدام لغة تدفق بديهية تلبي متطلبات مؤسستك الفريدة. يتم تنفيذ التدفقات باستخدام نهج توضيحي ومبسط.
قم بتحويل الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بك من المفهوم إلى الإنتاج بثقة باستخدام مجموعة كاملة من التقييم والتصحيح و أداة المراقبة.
"نحن متحمسون للغاية بشأن تحويل وتسريع أعمالنا وأعمال عملائنا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. تتمثل إحدى مبادراتنا في بناء نمط RAG المعقد الذي يستخدم نمط RAG المعقد. لقد مكنتنا الاستفادة من محرك التدفقات watsonx.ai من معرفة كيف يمكننا تسريع جهود التطوير لدينا وتبسيط عملنا لتخصيص خط أنابيب RAG بناءً على احتياجات أعمالنا الفريدة. إن اتباع نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً يمكن أن يسمح لنا بتكرار واستكشاف أنماط جديدة بسرعة. يمكن أن تساعدنا تكنولوجيا المعلومات أيضًا في تقليل الدين التكنولوجي المتمثل في الاضطرار إلى الاحتفاظ برمز مخصص معقد."
-أندي فرانكل، المدير التنفيذي، شركة SIA الابتكار الابتكار
تكنولوجيا المعلومات متطابقة تماماً من خلال الجمع بين محرك التدفقات watsonx.ai التدفقات RAG الخاص بمحرك RAG مع نظام الحماية المتقدم من Aporia، يمكن لفرق الذكاء الاصطناعي الاصطناعي تقديم تطبيق GenAI للإنتاج بشكل أسرع وأكثر أمانًا من أي وقت مضى."
-ليران هاسون، الشريك المؤسس و CEO ، شركة أبوريا التقنية Aporia التقنية
البدء في بناء الذكاء الاصطناعي التوليدي التطبيق باستخدام محرك التدفقات watsonx.ai - متاح للمعاينة العامة. احرص على الاطلاع على استوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بمؤسستنا مع مكتبة نموذج الأساس - watsonx.ai.