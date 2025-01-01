تكنولوجيا المعلومات متطابقة تماماً من خلال الجمع بين محرك التدفقات watsonx.ai التدفقات RAG الخاص بمحرك RAG مع نظام الحماية المتقدم من Aporia، يمكن لفرق الذكاء الاصطناعي الاصطناعي تقديم تطبيق GenAI للإنتاج بشكل أسرع وأكثر أمانًا من أي وقت مضى."

-ليران هاسون، الشريك المؤسس و CEO ، شركة أبوريا التقنية Aporia التقنية

