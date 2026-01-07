تيح لك IBM VTAM for VM/ESA V4.2.0 ربط مناطق الشبكة الخاصة بتقنيتي Advanced Peer-to-Peer Networking (APPN) وSystems Network Architecture (SNA) بسلاسة ضمن شبكاتك. تتيح تحسينات APPN في VTAM for VM/ESA V4.2.0 لعملاء VTAM الحاليين توسيع شبكات APPN داخل مؤسساتهم، مع الاستمرار في دعم شبكات المناطق الفرعية الحالية. اختر من بين ثلاثة مستويات وظيفية توفر VTAM مع نسب التكلفة إلى القيمة المفيدة.

z/VSE 6.2 هو آخر إصدار z/VSE في الخدمة. تاريخ انتهاء الخدمة z/VSE 6.2 هو 30 سبتمبر 2023، وينطبق هذا التاريخ أيضًا على VTAM for VSE/ESA V4.2.0. لمزيد من التفاصيل، راجع معلومات انتهاء الخدمة لـ z/VSE 6.2.