يقدم اتصالًا محسّنًا في بيئات VM/ESA
تيح لك IBM VTAM for VM/ESA V4.2.0 ربط مناطق الشبكة الخاصة بتقنيتي Advanced Peer-to-Peer Networking (APPN) وSystems Network Architecture (SNA) بسلاسة ضمن شبكاتك. تتيح تحسينات APPN في VTAM for VM/ESA V4.2.0 لعملاء VTAM الحاليين توسيع شبكات APPN داخل مؤسساتهم، مع الاستمرار في دعم شبكات المناطق الفرعية الحالية. اختر من بين ثلاثة مستويات وظيفية توفر VTAM مع نسب التكلفة إلى القيمة المفيدة.
z/VSE 6.2 هو آخر إصدار z/VSE في الخدمة. تاريخ انتهاء الخدمة z/VSE 6.2 هو 30 سبتمبر 2023، وينطبق هذا التاريخ أيضًا على VTAM for VSE/ESA V4.2.0. لمزيد من التفاصيل، راجع معلومات انتهاء الخدمة لـ z/VSE 6.2.
يوفر شبكات APPN في بيئات VM/ESA.
يوفر العديد من خيارات التعبئة أو المستويات الوظيفية لـ VTAM بنسب ممتازة من التكلفة إلى القيمة.
توفر إمكانيات إضافية في وظائف المنطقة الفرعية APPN وSNA.
ACF/VTAM (VM) هو النظام الفرعي لشركة IBM الذي ينفذ هندسة شبكات الأنظمة (SNA) لبيئات الكمبيوتر المركزي. واستخدم دعم IBM للعثور على حلول باستخدام البحث عن الدعم أو فتح حالة دعم.