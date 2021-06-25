يمكن استخدام برنامج DevOps Accelerate لأتمتة عمليات البناء والنشر والإصدار للتطبيقات الأحادية أو المعتمدة على الخدمات المصغرة أو مزيج بينهما، عبر البيئات السحابية أو المحلية أو مركز البيانات أو الكمبيوتر المركزي.