تقديم أنظمة وبرمجيات عالية الجودة بشكل أسرع باستخدام نمذجة موثوقة ومحاكاة سلسة وتوليد التعليمات البرمجية للإنتاج ومسار رقمي عبر المجالات المختلفة.
IBM Engineering Rhapsody (Rational Rhapsody) وعائلته من المنتجات تقدم حلاً مثبتًا لأنشطة النمذجة وتصميم الأنظمة، مما يتيح لك إدارة التعقيد الذي تواجهه العديد من المؤسسات في تطوير المنتجات والأنظمة. يعد Rhapsody جزءًا من محفظة IBM Engineering التي توفر بيئة تعاونية لتصميم الأنظمة واختبارها وتطويرها، مع دعم UML و SysML و UAF، بالإضافة إلى إمكانيات استيراد وتصدير AUTOSAR. كما يتيح الحل التحكم في أطر الدفاع مثل DoDAF، MODAF و UPDM، ويساعد على تسريع الامتثال للمعايير الصناعية مثل DO-178 و DO-178B/C و ISO 26262.
استفِد من التحقق المستمر من خلال المحاكاة السريعة وتوليد نماذج أولية والتنفيذ لتصحيح الأخطاء في المراحل المبكرة حيث تكون تكلفة إصلاحها أقل.
شارك وتعاون وراجع مع فريقك الهندسي مخرجات دورة الحياة الهندسية التي تم إنشاؤها باستخدام Engineering Rhapsody أو أدوات التصميم مثل Mathworks Simulink.
تمكَّن من تبسيط تجربة التصميم من خلال واجهة مستخدم حديثة تُتيح لك تخصيص واجهة الأداة حسب احتياجاتك وتفضيلاتك الخاصة، ما يسهِّل تصور النماذج.
بيئة هندسة برمجيات مرنة ومتكاملة في الوقت الحقيقي، مع توليد تطبيقات كاملة باللغات ++C و C و Java و Ada (بما في ذلك MISRA-C و ++MISRA-C)..
بيئة هندسة برمجيات مدمجة منخفضة التكلفة لتصميم تطبيقات ++C أو C، أو Java بشكل رسومي باستخدام UML..
حل قائم على السحابة ومبني على واجهة ويب معتمد على SysML V2 لفِرَق هندسة النظم..
بيئة هندسة أنظمة منخفضة التكلفة تُتيح لك تحليل وتوضيح المتطلبات، واتخاذ قرارات تصميم معمارية، وتوثيق التصاميم.
جميع قدرات أداة Architect for Systems Engineers، بالإضافة إلى أنها تُتيح لك بناء نماذج أولية للتصاميم، ومحاكاتها، وتنفيذها للتحقق المبكر من صحتها.