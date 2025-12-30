معهد هونج كونج لأبحاث العلوم والتكنولوجيا التطبيقية - شركة محدودة

قيادة التحول نحو الصناعة 4.0 باستخدام منهجية مرنة في هندسة النظم.
تلتزم ASTRI بمساعدة العملاء على ابتكار معدات تصنيع ذكية بسرعة وتسريع التحول الرقمي. باستخدام برنامج IBM® Engineering Rhapsody، تعتمد ASTRI على عمليات هندسة النظم القائمة على النماذج (MBSE) لإنشاء "التوأم الرقمي" للمعدات التي تعمل عليها، ما يساعد المهندسين على تطوير البرامج واختبارها مبكرًا واكتشاف العيوب بشكل أسرع.
لمساعدة العملاء على تطوير تقنيات التصنيع الذكي، أرادت شركة معهد هونج كونج لأبحاث العلوم والتكنولوجيا التطبيقية المحدودة (ASTRI) في اعتماد منهجية تطوير أكثر مرونة.
اعتمدت ASTRI التحليل القائم على المتطلبات والتصميم القائم على النماذج باستخدام برنامج Engineering Rhapsody، ما أدَّى إلى تقليل وقت التكامل وخفض التكاليف.
نحن في منتصف ثورة صناعية. الثورة الصناعية الرابعة، أو الصناعة 4.0، هي المرحلة التالية في قطاع التصنيع. إنها التحول الرقمي للتصنيع التقليدي، ويشمل إضافة الأتمتة والتقنيات الذكية وإنترنت الأشياء (IoT) إلى معدات التصنيع، ما ينتج آلات ذكية قادرة على التعاون وتشخيص المشكلات ذاتيًا وإصلاح نفسها.
تأسست ASTRI في عام 2000 لتعزيز تنافسية هونج كونج في الصناعات القائمة على التكنولوجيا من خلال البحث التطبيقي. يكرِّس قسم الأنظمة الإلكترونية الفيزيائية في ASTRI جهوده لاستخدام MBSE في تصميم وتركيب والتحقق من أنظمة حيوية للمصانع الذكية في عصر الصناعة 4.0. يعمل القسم على ابتكار حلول تساعد عملاءه في قطاع التصنيع على تحسين دورة الحياة الهندسية كاملة لتقليل زمن الوصول إلى السوق، وخفض تكاليف التطوير، وتعزيز معايير الجودة.
يقول الدكتور T. John Koo، مدير قسم الأنظمة الإلكترونية الفيزيائية في ASTRI: "أعتقد أن الرقمنة هي الكلمة المفتاحية لتمكين الصناعة 4.0. لقد أتاح العالم الرقمي العديد من الابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، لكن الرقمنة في التصنيع تعني أنه حان الوقت لربط العالم المادي بالعالم الرقمي فعليًا".
ومع ذلك، فإن إضافة التكنولوجيا الرقمية إلى معدات التصنيع توفِّر العديد من الفوائد، لكنها تفرض أيضًا تحديات جديدة. لا يمكن للمصنِّعين تحمُّل إيقاف خط الإنتاج لإصلاح خطأ في برنامج المعدات أو لاستكشاف عطل في الشبكة. أرادت ASTRI إيجاد طريقة لتكرار عملية تطوير المعدات الذكية بشكل أكثر فعالية، بما يلبي احتياجات عملائها الصناعيين في تحسين العمليات، ورفع الجودة، وزيادة الإنتاجية، ومواجهة ارتفاع تكاليف التصنيع.
اعتمدت ASTRI نهج التحليل والتصميم القائم على المتطلبات، ما يُتيح طريقة أكثر مرونة لتطوير معدات تصنيع أذكى. تعمل الشركة على إنشاء نسخ "توأم" للمعدة التي تعمل عليها، نسخة فعلية ونسخة رقمية.
تعمل ASTRI على إنشاء التوأم الرقمي باستخدام نموذج النظام الخاص بها عبر برنامج Engineering Rhapsody. يُتيح برنامج IBM تنفيذ MBSE من خلال دعمه لـ Systems Modeling Language (SysML) وUnified Modeling Language (UML) للنمذجة والمحاكاة والاختبار وتوليد الأكواد. باستخدام نموذج النظام، يمكن لمهندسي التصميم بعد ذلك إجراء عمليات محاكاة واختبارات على التوأم الرقمي. وإذا حدَّد المهندسون أي عيوب في التصميم، يمكنهم تحليلها وحلها باستخدام برنامج Engineering Rhapsody. بمجرد أن يعمل التوأم الرقمي بشكل جيد، يتم تجميع كود التطبيق وتحميله على التوأم المادي.
يُتيح اختبار التوأم الرقمي لشركة ASTRI اكتشاف عيوب التصميم في وقت مبكر جدًا ضمن دورة التطوير. يقول Koo: "باستخدام المنهج التقليدي، لا يمكننا إجراء أي اختبارات حتى تكون كل البرمجيات والأجهزة جاهزة. وهذا يعني أننا كنا نختبر النظام المادي النهائي فقط، ما يؤدي إلى اكتشاف العيوب في مراحل متأخرة جدًا من دورة التطوير". بالإضافة إلى ذلك، يُتيح تطوير الأنظمة القائم على النماذج للفريق جمع متطلبات العملاء والتحقق منها في مراحل مبكرة من دورة الحياة، كما يوفر مرونة أكبر في التعامل مع تغييرات التصميم المستقبلية.
كما يسهِّل التوأم الرقمي التعاون في تطوير المشروع. أصبح بإمكان فِرق الهندسة التي كانت تعتمد سابقًا على الوثائق النصية استخدام الأصول الرقمية للتوأم الرقمي كأساس للتعاون.
باستخدام التوأم الرقمي، تمكَّن مهندسو ASTRI من تقليل الوقت اللازم للتحقق من أداء البرمجيات على التوأم المادي بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يُتيح MBSE للفريق جمع متطلبات العملاء والتحقق منها في مراحل أبكر من دورة التطوير، ويوفر مرونة أكبر في التعامل مع تغييرات التصميم المستقبلية. تقدِّر ASTRI أن نهج التوأم الرقمي قد أدى إلى تخفيض وقت التكامل بنسبة 40% وتقليل التكلفة الإجمالية للتطوير بنسبة 30%.
باستخدام هذه المنهجية الجديدة، تمكَّنت ASTRI من تطوير معدات روبوتية بالتعاون مع أحد عملائها، أُطلق عليها اسم المحرك المتحرك التعاوني (CMM). تم تصميم نموذج CMM للعمل بشكل مستقل في بيئة غرفة نظيفة دون أي تدخل بشري. يتم تزويد CMM بأجهزة استشعار للعمق، ونظام رؤية، ومحرّك يسمح بالتنقل في البيئة وأداء مهام الالتقاط والوضع.
منذ تطويره بنجاح، يعمل CMM على مدار الساعة، وينجز أعمالًا كانت تتطلب سابقًا خمسة مشغِّلين في كل نوبة عمل. حصلت ASTRI وعميلها على جائزة تصميم المعدات والآلات في جوائز هونج كونج المرموقة للصناعات (HKAI) لعام 2018 عن CMM.
تتوقع ASTRI أن الطلب على معدات الصناعة الذكية مثل المحرك المتحرك التعاوني (CMM) سيستمر في الارتفاع. يقول Koo: "كان الطلب مرتفعًا من قبل، لكنه أصبح مرتفعًا للغاية بعد كوفيد-19. لقد أحدث كوفيد كل أنواع الاضطرابات. وهناك طلب متزايد على جميع أنواع المنتجات، مثل الأجهزة الطبية. هناك العديد من الأسباب التي تجعل منشآت التصنيع بحاجة إلى العمل على مدار 24 ساعة يوميًا، لذلك ستزداد الحاجة إلى الأتمتة والروبوتات".
بعد تلقيهم تدريبًا من IBM على برنامج Engineering Rhapsody، أصبح مهندسو ASTRI في موقع يؤهلهم لمواصلة مساعدة عملاء ASTRI على تقليل وقت التطوير، مع ضمان جودة وموثوقية الأنظمة التي يطورونها.
تأسست ASTRI في عام 2000 من قِبل حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لتعزيز تنافسية هونج كونج في الصناعات القائمة على التكنولوجيا من خلال البحث التطبيقي. تركِّز أنشطة البحث والتطوير في ASTRI على المدن الذكية، والتقنيات المالية، والتصنيع الذكي، وتقنيات الصحة، والدوائر المتكاملة المخصصة للتطبيقات. تمكَّنت ASTRI من بناء مجموعة واسعة من الملكيات الفكرية ورعاية العديد من الباحثين الموهوبين لخدمة مختلف الصناعات والقطاعات. ويبلغ عدد موظفي ASTRI حوالي 670 موظفًا في منشآتها في Hong Kong Science Park في شاتين.
