IBM Storage Defender شريك الأعمال

قم بتقييم المخاطر وحماية أعمالك مع شريك الأعمال المناسب
من خلال المعرفة الصحيحة بالمجال المناسب لحلول التخزين في مجال التخزين في مجال التخزين الإلكتروني وكفاءة الاستدامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمكنك تحويل أعمالك التجارية وأن تكون أكثر ثقة في مجال التخزين. ®تقدم شركة IBM شريك الأعمال في IBM خبرة يمكن أن تساعدك على الارتقاء بأعمالك إلى المستوى التالي، مما يؤدي إلى تحسينات فورية في تحسين التخزين والسرعة والعمليات التجارية الأكثر سرعة.
استكشف IBM شريك الأعمال أدناه ومقره أمريكا الشمالية. إذا كنت مقيمًا خارج الولايات المتحدة، اتصل بنا لمعرفة المزيد عن IBM شريك الأعمال في دولتك.
شركة Converge هي مزود لحلول تكنولوجيا المعلومات. وتركز ممارستهم IBM على دمج IBM فلاش عبر ممارساتهم في الذكاء الاصطناعي والبرنامج الإرشادي Mod_jk والسحابة وممارسات الأمن الإلكتروني. يسمح لهم هذا النهج الفريد من نوعه بالتعامل مع المتطلبات التجارية والتقنية الخاصة بالعميل.
تتمتع شركة Horizon بتاريخ طويل من الريادة في مجال الحلول المبتكرة للتنقل بشكل استراتيجي في أفقي التكنولوجيا لمساعدة عملائنا على تحقيق أهداف أعمالهم المرجوة.
شركة Huber & Associates, Inc. هي شركة أعمال مملوكة للنساء Enterprise (WBE) وحاصلة على IBM بلاتينيوم شريك الأعمال البلاتيني التي تقدم مجموعة كاملة من الخدمات عبر المنصات وأنظمة التشغيل.
وبالاستفادة من حلول IBM ، يمكن للمتخصصين والمهندسين المعماريين في معارف تقديم الاستشارات بشأن أي تحدٍ من تحديات تكنولوجيا المعلومات وتصميم الحل المناسب لتحقيق أهدافك. فهي تعمل على تعظيم الأداء التشغيلي من خلال مساعدتك في الانتقال من أنظمة الإرث وتقليل التعقيد وغير ذلك.
شركة Mainline هي شركة حائزة على جوائز IBM بلاتينيوم شريك الأعمال البلاتيني الحائز على جوائز تقدم حلولاً تقنية مبتكرة لأكثر من 1000 عميل من الشركات وعملاء السوق المتوسطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
شركة Miracle Software Systems, Inc. متخصصة في SOA، و EAI، و B2B/EDI، والتجارة الإلكترونية، و إدارة التنقل المؤسسي كشريك بلاتيني وموزع لبرامج IBM. وبفضل خبرتهم العميقة في مجال الخدمات المصرفية & والخدمات المالية والتأمين والرعاية الصحية & وعلوم الحياة والخدمات اللوجستية والتصنيع، فإنهم يقدمون خدمات معمارية وتنفيذية مصممة خصيصًا.
تقدم شركة Novipro البنية التحتية للمعلوماتية وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلول التطبيق، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والخدمة السحابة والخدمات المدارة والشبكات, الأمن الإلكتروني، التحليلات & الذكاء الاصطناعي، وخدمات تحديث، وخدمات الاستشارات، وزيادة عدد الموظفين والتمويل.
شركة ProActive Solutions, Inc هي شركة معترف بها ومعترف بها من قبل بلاتينيوم IBM شريك الأعمال ومقرها الرئيسي في مدينة كانساس سيتي ولها مكاتب في أتلانتا وسانت بول. تتخصص شركة ProActive في IBM الحلول المتمحورة حول التقنية في IBM ®الطاقة والتخزين والنسخ الاحتياطية والأتمتة ومجالات الأمن.
سواء كنت تقوم ببناء مكان عمل هجين حديث، أو الدفاع ضد التهديدات الجديدة، أو جعل السحابة تعمل لصالحك، أو تحسين محفظة برامجك, تمزج فرق Shy الودودة بين الاختيار والتسليم والتمويل السلس لتبسيط القرارات الصعبة لقادة الأعمال ومشتريات المعلومات والتكنولوجيا.