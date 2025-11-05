يُتيح IBM SPSS Analytic Server لبرنامج IBM SPSS Modeler استخدام البيانات الكبيرة كمصدر للنمذجة التنبؤية. ويمكنهما معًا توفير منصة تحليلات تنبؤية متكاملة، باستخدام البيانات من توزيعات Hadoop وتطبيقات Spark. نقل التحليلات إلى البيانات لتحسين الأداء. الوصول إلى البيانات من Hadoop ودمجها مع RDBMS لتوسيع نطاق الوصول إلى البيانات. تطبيق المعالجة في الوقت الفعلي والتعلم الآلي لإجراء تحليل أعمق وتسريع النتائج - وتقليل البرمجة وتبسيط تطوير الخوارزميات. يوفر هذا المزيج أيضًا واجهات محددة تبسِّط تحليل البيانات الكبيرة لكلٍّ من المحللين ومستخدمي الأعمال.