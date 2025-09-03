تعمل المؤسسات اليوم على إعادة هيكلة شبكاتها باستخدام تقنيات أحدث مثل الجيل التالي من شبكات wifi والشبكات واسعة النطاق المحددة بالبرمجيات والشبكات المحددة بالبرمجيات وشبكات السحابة المتعددة والجيل الخامس وغيرها لدعم خارطة الطريق لديها للتحول الرقمي. ومع ذلك، فإن تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لهذه العناصر الجديدة في الشبكة المادية والافتراضية لمعرفة متى تعمل بشكل صحيح، ومتى لا تعمل -وهو الأمر الأهم-، أمر يكاد يكون مستحيلاً.

تم تصميم IBM SevOne لمواجهة هذا التحدي. وبوصفه أكثر أنظمة مراقبة الشبكة شمولاً وقابلية للتطوير في هذا المجال، فهو يوفر إمكانات الجمع والتحليلات والتصور والأتمتة الحديثة المطلوبة لتحويل بيانات أداء الشبكة الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي.