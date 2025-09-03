عادةً لا يتصل المستخدمون بمكتب المساعدة ويقولون: "الموجّه رقم 23 في حرم شيكاغو الجامعي يواجه مشكلات في الازدحام". بدلاً من ذلك، يتصل المستخدمون بمكتب المساعدة ويقولون: «Webex بطيء في شيكاغو». يتطلب هذا الموقف من قسم تكنولوجيا المعلومات أن يفهم بسرعة ما إذا كانت "المشكلة تتعلق بالتطبيق أم بالشبكة"

سابقًا، كانت فرق عمليات الشبكة والفرق الهندسية المكلفة بمثل هذه المشكلات تبدأ البحث في أجهزة الشبكات في شيكاغو لمعرفة كيفية أدائها. وغالبًا ما يكون ذلك بمنزلة البحث عن إبرة في كومة قش. يُمكِّن IBM SevOne أفراد فرق الشبكة من البدء في التحدث بلغة "التطبيق"، ما يعني أنه يمكنهم بدء رحلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها من منظور التطبيق للحصول على الرؤى المرتكزة على التطبيق.

تبدأ الرؤى المرتكزة على التطبيق بمجموعة Netflow القابلة للتطوير. يتم بعد ذلك تحليل هذه البيانات وربطها بالمعارف التي تم جمعها عن أكثر من 10,000 تطبيق معروف (بالإضافة إلى القدرة على إضافة المرشحات الخاصة بك للتعرف على التطبيقات المخصصة)، إلى جانب أجهزة الشبكة التي تحمل هذه الحركة المرورية. يُسفر ذلك عن عملية استكشاف للأخطاء وإصلاحها تتمحور حول التطبيق، ما يمكّن فرق الشبكة من فهم ما إذا كانت "المشكلة تتعلق بالتطبيق أم بالشبكة" بسرعة.