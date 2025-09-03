معارف تُركّز على التطبيقات

الرؤى المرتكزة على تطبيقات Surface مع IBM Sevone

 

استكشف قدرات المنتج
رسم توضيحي تجريدي يصور دمج تدفقات متعددة لبيانات تدفق الشبكة في عرض واحد شامل

هل تتعلق المشكلة بالتطبيق أم بالشبكة؟

عادةً لا يتصل المستخدمون بمكتب المساعدة ويقولون: "الموجّه رقم 23 في حرم شيكاغو الجامعي يواجه مشكلات في الازدحام". بدلاً من ذلك، يتصل المستخدمون بمكتب المساعدة ويقولون: «Webex بطيء في شيكاغو». يتطلب هذا الموقف من قسم تكنولوجيا المعلومات أن يفهم بسرعة ما إذا كانت "المشكلة تتعلق بالتطبيق أم بالشبكة"

سابقًا، كانت فرق عمليات الشبكة والفرق الهندسية المكلفة بمثل هذه المشكلات تبدأ البحث في أجهزة الشبكات في شيكاغو لمعرفة كيفية أدائها. وغالبًا ما يكون ذلك بمنزلة البحث عن إبرة في كومة قش. يُمكِّن IBM SevOne أفراد فرق الشبكة من البدء في التحدث بلغة "التطبيق"، ما يعني أنه يمكنهم بدء رحلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها من منظور التطبيق للحصول على الرؤى المرتكزة على التطبيق.

تبدأ الرؤى المرتكزة على التطبيق بمجموعة Netflow القابلة للتطوير. يتم بعد ذلك تحليل هذه البيانات وربطها بالمعارف التي تم جمعها عن أكثر من 10,000 تطبيق معروف (بالإضافة إلى القدرة على إضافة المرشحات الخاصة بك للتعرف على التطبيقات المخصصة)، إلى جانب أجهزة الشبكة التي تحمل هذه الحركة المرورية. يُسفر ذلك عن عملية استكشاف للأخطاء وإصلاحها تتمحور حول التطبيق، ما يمكّن فرق الشبكة من فهم ما إذا كانت "المشكلة تتعلق بالتطبيق أم بالشبكة" بسرعة.

 استكشف مجتمع IBM SevOne
الفوائد
الرؤية الشاملة

احصل على رؤية أعمق لأنماط حركة مرور الشبكة متعددة البائعين والتطبيقات وسلوكيات البنية التحتية—من دون تحمل تكلفة حلول مجسات حركة المرور المخصصة.
تقليل متوسط الوقت اللازم للإصلاح

استخدم مسارات العمل المُعدة سلفًا للانتقال بين مقاييس الأداء وتقارير التدفق للجهاز نفسه أو للواجهة نفسها لتقليل متوسط الوقت اللازم للإصلاح.
معارف في الوقت الفعلي

حوّل بيانات تدفق الشبكة المتعلقة بالنطاق الترددي وحركة مرور التطبيقات وسلوكيات البنية التحتية إلى رؤى من أجل تحسين التخطيط للسعة وزيادة الكفاءة التشغيلية.
مجموعة NetFlow القابلة للتوسع

توسيع نطاق جمع بيانات NetFlow بفضل الدعم الواسع لتنسيقات التدفق القياسية في الصناعات (v5/v9/v10 وIPFIX وsFlow وcFlow وjFlow وAppFlow) وإعداد التقارير المرنة عن الحقول الخاصة بالشركة باستخدام تقنية التجميع الحاصلة على براءة اختراع.
كشف الحالات الشاذة

اكتشف الزيادات المفاجئة أو فترات النشاط القصيرة التي تتسبب في حدوث اضطرابات للكشف عن الرؤى التي قد لا تلاحظها الأدوات الأخرى. قم بإنشاء سياسات وحدود للتنبيه بشأن التطبيقات التي تستحوذ على النطاق الترددي.
مراقبة الشبكة المدركة للتطبيقات

احصل على فهم شامل لأداء الشبكة من منظور التطبيق. قم بتفعيل إمكانية رؤية التطبيق والبنية التحتية الداعمة للمساعدة على تحديد المشكلات وتحسين الأداء.

حالات الاستخدام

لقطة شاشة للاستعلام والتقارير الخاصة بالتطبيقات
الاستعلام عن التطبيقات والإبلاغ عنها

أنشئ التقارير عن تطبيقات SaaS الشائعة وتعمق لفهم تبعيات البنية التحتية باستخدام التجميع المرن للتطبيقات (على سبيل المثال، أدوات التعاون)، وذلك لتقييم سعة الشبكة بسرعة لأغراض الميزانية وغير ذلك الكثير.
    صفحة تحليل التدفق من SevOne تعرض مثال التدفق إلى المقياس
    التدفق إلى المقاييس

    ابدأ ببيانات تدفق الشبكة واستعرض البنية التحتية الداعمة بنقرة واحدة. وتعمق لرؤية مشكلات السعة والتنبيهات وأي شيء آخر يتسبب في تعطيل الشبكة لفرز الحوادث وحلها بسرعة.
    تحليل sevone netflow لحالات استخدام المقاييس إلى التدفق
    تكامل المقاييس إلى التدفق

    تسمح تصفية التدفق الذكية في SevOne للفرق بالتعمق في أنماط حركة المرور الخاصة بالتطبيق. يوفر SevOne السياق اللازم لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع وأكثر ذكاءً، سواء كان ذلك بعزل التطبيقات ذات النطاق الترددي الكثيف أو بتتبع التدهور على مستوى الخدمة أو بتحليل السلوك على مستوى البروتوكول. تتلاقى هذه الميزات لتقديم حل لا يتسم بالتفوق من الناحية التقنية فحسب، بل يتميز أيضًا بكونه تحويليًا من الناحية التشغيلية.
    رؤى أداء التطبيقات لحالات استخدام تحليل sevone netflow
    رؤى أداء التطبيقات

    من خلال تحليل حركة مرور التدفق من IBM SevOne، يمكنك الحصول على رؤى ذكية في الوقت الفعلي لمراقبة شبكتك وإدارتها وتحسينها لتحقيق الأداء المستمر. يمكن استخدام هذه الرؤى لتحسين تجربة العملاء وتحسين البنية التحتية من حيث الأداء والتكلفة وتقليل الوقت المستغرق في تحديد مشكلات الشبكة وتصحيحها وإصلاحها—وكل ذلك في منصة واحدة.
    تحديد حالات استخدام تحليل sevone netflow لأهم المتحدثين
    تحديد كبار المتحدثين

    يوفر IBM SevOne تقرير "أهم المتحدثين" لتحديد حركة المرور التي تسبب ارتفاعًا في الاستخدام. ومن خلال التعريف المستند إلى المنفذ، يمكن لمديري الشبكات تتبع التطبيقات المعروفة لبيئتك والإبلاغ عنها. تساعد مرشحات "نوع الخدمة" (ToS) على تحديد التطبيقات غير المعتمدة التي تستهلك النطاق الترددي وتحديد مدى توافقها مع سياسات جودة الخدمة (QoS).

     
      لقطة شاشة للاستعلام والتقارير الخاصة بالتطبيقات
      الاستعلام عن التطبيقات والإبلاغ عنها

      أنشئ التقارير عن تطبيقات SaaS الشائعة وتعمق لفهم تبعيات البنية التحتية باستخدام التجميع المرن للتطبيقات (على سبيل المثال، أدوات التعاون)، وذلك لتقييم سعة الشبكة بسرعة لأغراض الميزانية وغير ذلك الكثير.
        صفحة تحليل التدفق من SevOne تعرض مثال التدفق إلى المقياس
        التدفق إلى المقاييس

        ابدأ ببيانات تدفق الشبكة واستعرض البنية التحتية الداعمة بنقرة واحدة. وتعمق لرؤية مشكلات السعة والتنبيهات وأي شيء آخر يتسبب في تعطيل الشبكة لفرز الحوادث وحلها بسرعة.
        تحليل sevone netflow لحالات استخدام المقاييس إلى التدفق
        تكامل المقاييس إلى التدفق

        تسمح تصفية التدفق الذكية في SevOne للفرق بالتعمق في أنماط حركة المرور الخاصة بالتطبيق. يوفر SevOne السياق اللازم لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع وأكثر ذكاءً، سواء كان ذلك بعزل التطبيقات ذات النطاق الترددي الكثيف أو بتتبع التدهور على مستوى الخدمة أو بتحليل السلوك على مستوى البروتوكول. تتلاقى هذه الميزات لتقديم حل لا يتسم بالتفوق من الناحية التقنية فحسب، بل يتميز أيضًا بكونه تحويليًا من الناحية التشغيلية.
        رؤى أداء التطبيقات لحالات استخدام تحليل sevone netflow
        رؤى أداء التطبيقات

        من خلال تحليل حركة مرور التدفق من IBM SevOne، يمكنك الحصول على رؤى ذكية في الوقت الفعلي لمراقبة شبكتك وإدارتها وتحسينها لتحقيق الأداء المستمر. يمكن استخدام هذه الرؤى لتحسين تجربة العملاء وتحسين البنية التحتية من حيث الأداء والتكلفة وتقليل الوقت المستغرق في تحديد مشكلات الشبكة وتصحيحها وإصلاحها—وكل ذلك في منصة واحدة.
        تحديد حالات استخدام تحليل sevone netflow لأهم المتحدثين
        تحديد كبار المتحدثين

        يوفر IBM SevOne تقرير "أهم المتحدثين" لتحديد حركة المرور التي تسبب ارتفاعًا في الاستخدام. ومن خلال التعريف المستند إلى المنفذ، يمكن لمديري الشبكات تتبع التطبيقات المعروفة لبيئتك والإبلاغ عنها. تساعد مرشحات "نوع الخدمة" (ToS) على تحديد التطبيقات غير المعتمدة التي تستهلك النطاق الترددي وتحديد مدى توافقها مع سياسات جودة الخدمة (QoS).

         
          تعرف على المساعدة التي يمكن أن يقدمها IBM SevOne

          كن بطلاً في مجال الشبكات، وعزز الأداء المستمر للشبكة.

                     الانضمام إلى المجتمع
          مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الشركاء الموارد