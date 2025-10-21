يُعَد IBM Rational Synergy حلًا لإدارة تكوين البرمجيات (SCM) قائمًا على المهام، يجمع فِرَق التطوير العالمية والموزعة على منصة موحَّدة. يوفر القدرات التي تساعد فِرَق تطوير البرامج والأنظمة على العمل والتعاون بشكل أسرع وأسهل.