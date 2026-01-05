تُعد منصة IBM Energy Data Nexus أول منصة مفتوحة المصدر شاملة، مبنية على أساس بيانات OSDU، وموجّهة لصناعة النفط والغاز والطاقة.

يعمل حل IBM على Red Hat OpenShift، وهي منصة حاويات مؤسسة السحابة الهجينة الرائدة، ويتم دمجه مع IBM Cloud Pak for Data. ويمكنه تسريع معالجة البيانات عبر أي بيئة بنية تحتية لتقنية المعلومات تقريبًا، بما في ذلك المحلية، والإقليمية، والمحلية، والسحابات الخاصة، وسحابة AWS أو على الحافة.