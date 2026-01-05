أول منصة سحابة هجينة جاهزة للسوق لمساعدة قطاع الطاقة على تحليل بيانات OSDU عبر المؤسسة
تُعد منصة IBM Energy Data Nexus أول منصة مفتوحة المصدر شاملة، مبنية على أساس بيانات OSDU، وموجّهة لصناعة النفط والغاز والطاقة.
يعمل حل IBM على Red Hat OpenShift، وهي منصة حاويات مؤسسة السحابة الهجينة الرائدة، ويتم دمجه مع IBM Cloud Pak for Data. ويمكنه تسريع معالجة البيانات عبر أي بيئة بنية تحتية لتقنية المعلومات تقريبًا، بما في ذلك المحلية، والإقليمية، والمحلية، والسحابات الخاصة، وسحابة AWS أو على الحافة.
بإمكانك تشغيل الحلول الخاصة بك في أي مكان تقريبًا باستخدام منصة حاوية Red Hat OpenShift لبيانات هجينة.
يمكنك تقليل تكاليف إعادة المنصات باستخدام تقنيات المصدر المفتوح لتحديث التطبيقات وأحمال التشغيل، مما يسرع التحول الرقمي.
أطلق العنان لرؤى سير العمل القائمة على البيانات، وسرّع رحلتك نحو السحابة.
الآن يتيح لك حل واحد إمكانية الحصول على بيانات المشروع سواء كانت محلية أو على الجانب الآخر من العالم أو على حافة شبكتك، حيث إن تقنية السحابة الهجينة تجلب البيانات إليك بغض النظر عن مكان تخزينها.
تستلزم مطابقة المعايير التنظيمية في بيئات طاقة تشغيلية متنوعة توفير حلول مرنة، مثل السحابة الإلكترونية داخل الدولة وتأمين ما خلف جدار الحماية، للتعامل مع مخاطر حوكمة الأنظمة ومتطلبات سيادة البيانات.
وظّف الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وتوسيع خدمات IBM Cloud Pak for Data عبر استخدام منصة مفتوحة المصدر لتسريع الحصول على رؤى بيانات موثوقة للمؤسسة.
يمكنك العمل بسلاسة عبر السحابة أو في الموقع أو على الحافة وتمكين علم البيانات باستخدام نفس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
استخرج القيمة الكامنة في بيانات علوم الأرض والتطبيقات الهندسية الخاصة، ووظّف التقنيات ذات المصدر المفتوح لابتكار مسارات عمل طاقة شمولية وعالية الكفاءة.
قم بتسريع الوصول إلى البيانات وتطبيق التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي عبر حدود المنظمة والمجالات التقنية.
استفد من أمان الحاويات ذات الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات ومستويات الخدمة على مستوى المؤسسات.
أحضر التطبيق إلى مكان وجود البيانات، مما يساعدك على تلبية متطلبات الامتثال ومتطلبات الدولة.
انشر التطبيقات بالقرب من مكان بيانات المستشعرات لتحسين مرونة التشغيل والحصول على رؤى بشكل أسرع.
يوضح لك هذا العرض التشغيلي المفصل كيف يمكن لـ IBM Energy Data Nexus مساعدتك في التحديث مع السحابة الهجينة. شاهد الواجهة البديهية التي تتيح لك استكشاف وتحليل مهام سير عمل منصات بيانات OSDU من مستوى تحكم مركزي.
تقدم IBM Energy Data Nexus خيارات ترخيص مرنة تناسب متطلبات مؤسستك. تشمل هذه القدرات:
ابدأ محادثة اليوم حول تسعيرك المخصص.