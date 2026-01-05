IBM Energy Data Nexus، منصة بيانات لـ Upstream

أول منصة سحابة هجينة جاهزة للسوق لمساعدة قطاع الطاقة على تحليل بيانات OSDU عبر المؤسسة

جهاز حفر آبار النفط والغاز في منصة لحفر وإنتاج النفط الخام

تسريع معالجة البيانات

تُعد منصة IBM Energy Data Nexus أول منصة مفتوحة المصدر شاملة، مبنية على أساس بيانات OSDU، وموجّهة لصناعة النفط والغاز والطاقة.

يعمل حل IBM على Red Hat OpenShift، وهي منصة حاويات مؤسسة السحابة الهجينة الرائدة، ويتم دمجه مع IBM Cloud Pak for Data. ويمكنه تسريع معالجة البيانات عبر أي بيئة بنية تحتية لتقنية المعلومات تقريبًا، بما في ذلك المحلية، والإقليمية، والمحلية، والسحابات الخاصة، وسحابة AWS أو على الحافة.
الاستفادة من البيانات عبر الاستعانة بالمصدر المفتوح

بإمكانك تشغيل الحلول الخاصة بك في أي مكان تقريبًا باستخدام منصة حاوية Red Hat OpenShift لبيانات هجينة.
حدّث بنيتك التحتية

يمكنك تقليل تكاليف إعادة المنصات باستخدام تقنيات المصدر المفتوح لتحديث التطبيقات وأحمال التشغيل، مما يسرع التحول الرقمي.
أضف الذكاء الاصطناعي إلى مهام سير عملك

أطلق العنان لرؤى سير العمل القائمة على البيانات، وسرّع رحلتك نحو السحابة.
كيفية الاستخدام
رسم توضيحي تجريدي لشبكة رقمية تحتوي على مكعبات ولوحات مترابطة، تظهر فيها خريطة العالم ذات الطبقات على اليمين وخطوط تدفق البيانات التي تربط بين مختلف العناصر
الوصول إلى البيانات أينما وجدت

الآن يتيح لك حل واحد إمكانية الحصول على بيانات المشروع سواء كانت محلية أو على الجانب الآخر من العالم أو على حافة شبكتك، حيث إن تقنية السحابة الهجينة تجلب البيانات إليك بغض النظر عن مكان تخزينها.
رسم بياني يظهر منصة مركزية تصدر مكعبات عائمة متصلة بالمكعبات المحيطة وشاشة كمبيوتر محمول تعرض عرض مصور للبيانات
الامتثال التنظيمي والمرونة التشغيلية  

تستلزم مطابقة المعايير التنظيمية في بيئات طاقة تشغيلية متنوعة توفير حلول مرنة، مثل السحابة الإلكترونية داخل الدولة وتأمين ما خلف جدار الحماية، للتعامل مع مخاطر حوكمة الأنظمة ومتطلبات سيادة البيانات.
تمثيل تجريدي لعقدة شبكة داخل مكعب شفاف، مع وصلات شعاعية ترمز إلى البيانات أو روابط النظام
التحليلات والذكاء الاصطناعي

وظّف الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وتوسيع خدمات IBM Cloud Pak for Data عبر استخدام منصة مفتوحة المصدر لتسريع الحصول على رؤى بيانات موثوقة للمؤسسة. 
الميزات تشغيل في أي مكان تقريبًا

يمكنك العمل بسلاسة عبر السحابة أو في الموقع أو على الحافة وتمكين علم البيانات باستخدام نفس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

 كسر صوامع البيانات

استخرج القيمة الكامنة في بيانات علوم الأرض والتطبيقات الهندسية الخاصة، ووظّف التقنيات ذات المصدر المفتوح لابتكار مسارات عمل طاقة شمولية وعالية الكفاءة.

 أطلق العنان لمهام سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قم بتسريع الوصول إلى البيانات وتطبيق التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي عبر حدود المنظمة والمجالات التقنية.

 احصل على أمن البيانات وتحكم فيها

استفد من أمان الحاويات ذات الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات ومستويات الخدمة على مستوى المؤسسات.

 تعرف على سيادة البيانات

أحضر التطبيق إلى مكان وجود البيانات، مما يساعدك على تلبية متطلبات الامتثال ومتطلبات الدولة.

 انطلق إلى الحافة

انشر التطبيقات بالقرب من مكان بيانات المستشعرات لتحسين مرونة التشغيل والحصول على رؤى بشكل أسرع.

استكشف المنصة

يوضح لك هذا العرض التشغيلي المفصل كيف يمكن لـ IBM Energy Data Nexus مساعدتك في التحديث مع السحابة الهجينة. شاهد الواجهة البديهية التي تتيح لك استكشاف وتحليل مهام سير عمل منصات بيانات OSDU من مستوى تحكم مركزي.

التسعير المخصص

تقدم IBM Energy Data Nexus خيارات ترخيص مرنة تناسب متطلبات مؤسستك. تشمل هذه القدرات:

  • واجهات برمجة التطبيقات القياسية للوصول إلى تنفيذ IBM لمنصة بيانات OSDU.
  • منصة حاويات Red Hat OpenShift.
  • أساس IBM Cloud Pak for Data الذي يمكنك من توسيع المنصة لتشمل المزيد من خدمات البيانات والذكاء الذكاء الاصطناعي.

ابدأ محادثة اليوم حول تسعيرك المخصص.
اتخذ الخطوة التالية

استكشف القوة والمرونة وقابلية التوسع التي توفرها هذه المنصة السحابية الهجينة للبيانات ذات المصدر المفتوح، أو استشر خبيراً في قطاع الطاقة مجاناً لتعرف كيف يمكن لشركة IBM مساعدتك في تحويل أعمالك.
